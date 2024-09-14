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В МИД Китая рассказали о планах по сотрудничеству в сфере безопасности

В МИД Китая рассказали о планах по сотрудничеству в сфере безопасности - 14.09.2024, ПРАЙМ

В МИД Китая рассказали о планах по сотрудничеству в сфере безопасности

КНР намерена содействовать плодотворному партнерству БРИКС в сфере безопасности, подчеркнул замглавы МИД КНР Чэнь Сяодун в ходе 11-ого Сяншаньского форума по... | 14.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-14T06:10+0300

2024-09-14T06:10+0300

2024-09-14T06:13+0300

китай

безопасность

брикс

шос

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ПЕКИН, 14 сен - ПРАЙМ. КНР намерена содействовать плодотворному партнерству БРИКС в сфере безопасности, подчеркнул замглавы МИД КНР Чэнь Сяодун в ходе 11-ого Сяншаньского форума по безопасности, проходящего в Пекине с 12 по 14 сентября. "Китай будет продвигать сотрудничество в рамках таких механизмов, как ШОС, БРИКС, Китай-Центральная Азия для взаимодополнения и продвижения схожих инициатив, а также всесторонне реагировать на различные вызовы в процессе построения сообщества единой судьбы ШОС", - уточнил дипломат. Он также добавил, что партнерство со странами Центральной Азии необходимо для создания мирного сообщества в регионе. Таким образом, заключил Чэнь Сяодун, будет построено дружественное сообщество единой судьбы.

https://1prime.ru/20240913/kitay-851540808.html

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китай, безопасность, брикс, шос