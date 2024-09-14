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В МИД Китая рассказали о планах по сотрудничеству в сфере безопасности - 14.09.2024, ПРАЙМ
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В МИД Китая рассказали о планах по сотрудничеству в сфере безопасности
В МИД Китая рассказали о планах по сотрудничеству в сфере безопасности - 14.09.2024, ПРАЙМ
В МИД Китая рассказали о планах по сотрудничеству в сфере безопасности
КНР намерена содействовать плодотворному партнерству БРИКС в сфере безопасности, подчеркнул замглавы МИД КНР Чэнь Сяодун в ходе 11-ого Сяншаньского форума по... | 14.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-14T06:10+0300
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китай
безопасность
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ПЕКИН, 14 сен - ПРАЙМ. КНР намерена содействовать плодотворному партнерству БРИКС в сфере безопасности, подчеркнул замглавы МИД КНР Чэнь Сяодун в ходе 11-ого Сяншаньского форума по безопасности, проходящего в Пекине с 12 по 14 сентября. "Китай будет продвигать сотрудничество в рамках таких механизмов, как ШОС, БРИКС, Китай-Центральная Азия для взаимодополнения и продвижения схожих инициатив, а также всесторонне реагировать на различные вызовы в процессе построения сообщества единой судьбы ШОС", - уточнил дипломат. Он также добавил, что партнерство со странами Центральной Азии необходимо для создания мирного сообщества в регионе. Таким образом, заключил Чэнь Сяодун, будет построено дружественное сообщество единой судьбы.
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китай, безопасность, брикс, шос
КИТАЙ, безопасность, БРИКС, ШОС
06:10 14.09.2024 (обновлено: 06:13 14.09.2024)
 
В МИД Китая рассказали о планах по сотрудничеству в сфере безопасности

МИД КНР: Китай будет содействовать плодотворному сотрудничеству БРИКС по безопасности

© РИА Новости . Антон Денисов | Перейти в медиабанкБРИКС
БРИКС - ПРАЙМ, 1920, 14.09.2024
© РИА Новости . Антон Денисов
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ПЕКИН, 14 сен - ПРАЙМ. КНР намерена содействовать плодотворному партнерству БРИКС в сфере безопасности, подчеркнул замглавы МИД КНР Чэнь Сяодун в ходе 11-ого Сяншаньского форума по безопасности, проходящего в Пекине с 12 по 14 сентября.
"Китай будет продвигать сотрудничество в рамках таких механизмов, как ШОС, БРИКС, Китай-Центральная Азия для взаимодополнения и продвижения схожих инициатив, а также всесторонне реагировать на различные вызовы в процессе построения сообщества единой судьбы ШОС", - уточнил дипломат.
Он также добавил, что партнерство со странами Центральной Азии необходимо для создания мирного сообщества в регионе. Таким образом, заключил Чэнь Сяодун, будет построено дружественное сообщество единой судьбы.
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