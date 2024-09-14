https://1prime.ru/20240914/blokirovka-851564201.html

Суд в США назначил срок ответа Google медиа из РФ по делу об их блокировке

Суд в США назначил срок ответа Google медиа из РФ по делу об их блокировке - 14.09.2024, ПРАЙМ

Суд в США назначил срок ответа Google медиа из РФ по делу об их блокировке

Суд в американском штате Калифорнии дал АНО "ТВ-Новости", "Царьград медиа" и Фонду православного телевидения время до 20 ноября на предоставление ответа... | 14.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-14T10:17+0300

2024-09-14T10:17+0300

2024-09-14T10:18+0300

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ВАШИНГТОН, 14 сен - ПРАЙМ. Суд в американском штате Калифорнии дал АНО "ТВ-Новости", "Царьград медиа" и Фонду православного телевидения время до 20 ноября на предоставление ответа компании Google в рамках дела об отмене решений российских инстанций о разблокировке их YouTube-каналов, следует из судебного документа, имеющегося в распоряжении РИА Новости. "Ответчики должны ответить на претензии или ходатайствовать об отклонении иска в соответствии с правилом до 20 ноября 2024 года", - говорится в решении окружного судьи Эдварда Давилы. Суд также приказал Google до 18 февраля 2025 года подать свои возражения против любого ходатайства об отклонении или подать любые другие ответные заявления. В этом случае ответчики должны будут до 4 апреля 2025 года подать свои ответы. Ранее суд в Калифорнии назначил на 6 декабря слушания по ходатайству Google об отмене решений российских инстанций о разблокировке YouTube-каналов АНО "ТВ-Новости", "Царьград медиа" и Фонда православного телевидения. Как сообщалось, американская компания Google подала иск к АНО "ТВ-Новости", "Царьград медиа" и Фонду православного телевидения с требованием отменить решение российских инстанций о разблокировке YouTube-каналов и штрафе. Американская компания Google 20 августа обратилась в суд, чтобы "запретить "ТВ-Новости" - российскому субъекту исполнять решение российского суда, которое получено в нарушении договорных обязательств". Google указывает, что российский суд постановил разблокировать YouTube-каналы "ТВ-Новости" и наложил на компанию штраф. В иске утверждается, что решение российского суда якобы было получено неправомерно. Американская компания просит рассмотреть дело с участием присяжных и в ускоренном режиме. В своем обращении Google настаивает на запретительных мерах в отношении вынесенных в России судебных решений, заявляя о нарушении пункта о выборе суда в соглашениях между компанией и ответчиками. Иски поданы к АНО "ТВ-Новости", а также "Царьград медиа" и Фонду православного телевидения, Google просит суд северного округа Калифорнии объединить их в одно производство. Ранее российский суд неоднократно штрафовал компанию после выявленных Роскомнадзором нарушений. Google стала первой компанией, в отношении которой впервые в судебной практике была применена часть 5 статьи 13.41 КоАП РФ и назначен оборотный штраф. Тогда, в конце 2021 года, Google был назначен штраф в 7,2 миллиарда рублей. Второй раз оборотный штраф в отношении компании составил 21,7 миллиарда рублей - за неудаление фейков о действиях российской армии в ходе СВО, в третий раз суд назначил в конце прошлого года 4,6 миллиарда рублей за повторный отказ удалить из YouTube фейки об СВО.

https://1prime.ru/20240913/sud-851559206.html

https://1prime.ru/20240911/transneft-851496037.html

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суд, google, youtube, медиа, россия