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Бюджет Украины на 2025 год не включает расходы на выборы, заявили в Раде
Бюджет Украины на 2025 год не включает расходы на выборы, заявили в Раде - 14.09.2024, ПРАЙМ
Бюджет Украины на 2025 год не включает расходы на выборы, заявили в Раде
Расходы на организацию и проведение выборов не предусматриваются проектом украинского бюджета на следующий год, заявил депутат Верховной рады Ярослав Железняк. | 14.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-14T15:43+0300
2024-09-14T15:43+0300
2024-09-14T15:43+0300
политика
бюджет
украина
президентские выборы на украине
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МОСКВА, 14 сен - ПРАЙМ. Расходы на организацию и проведение выборов не предусматриваются проектом украинского бюджета на следующий год, заявил депутат Верховной рады Ярослав Железняк. Ранее премьер Украины Денис Шмыгаль рассказал, что правительство утвердило проект бюджета на 2025 год, дефицит составил 38,5 миллиарда долларов. Проект включает расходы на уровне 2 триллионов гривен (48,5 миллиардов долларов), расходы - 3,6 триллионов гривен (87 миллиардов долларов). "По выборам в бюджете (проекте бюджета на 2025 год - ред.) ничего пока не заложили. То есть расходы на ЦИК почти на уровне этого года", - подчеркнул депутат в Telegram-канале. Выборы президента на Украине должны были состояться 31 марта 2024 года, однако были отменены из-за военного положения и всеобщей мобилизации. Сам Зеленский заявлял, что выборы сейчас "не ко времени. В свою очередь бывший премьер Украины Николай Азаров заявил, что полномочия Зеленского истекли 21 мая. Ранее постпред РФ при организации Василий Небензя на заседании СБ ООН заявил, что Владимир Зеленский с 21 мая станет нелегитимен, поэтому России непонятно, с кем вести переговоры в Киеве.
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бюджет, украина, президентские выборы на украине
Политика, бюджет, УКРАИНА, президентские выборы на Украине
Бюджет Украины на 2025 год не включает расходы на выборы, заявили в Раде
Железняк: проект бюджета Украины на 2025 год не предусматривает расходы на выборы
МОСКВА, 14 сен - ПРАЙМ. Расходы на организацию и проведение выборов не предусматриваются проектом украинского бюджета на следующий год, заявил депутат Верховной рады Ярослав Железняк.
Ранее премьер Украины Денис Шмыгаль рассказал, что правительство утвердило проект бюджета на 2025 год, дефицит составил 38,5 миллиарда долларов. Проект включает расходы на уровне 2 триллионов гривен (48,5 миллиардов долларов), расходы - 3,6 триллионов гривен (87 миллиардов долларов).
"По выборам в бюджете (проекте бюджета на 2025 год - ред.) ничего пока не заложили. То есть расходы на ЦИК почти на уровне этого года", - подчеркнул депутат в Telegram-канале.
Выборы президента на Украине должны были состояться 31 марта 2024 года, однако были отменены из-за военного положения и всеобщей мобилизации. Сам Зеленский заявлял, что выборы сейчас "не ко времени. В свою очередь бывший премьер Украины Николай Азаров заявил, что полномочия Зеленского истекли 21 мая. Ранее постпред РФ при организации Василий Небензя на заседании СБ ООН заявил, что Владимир Зеленский с 21 мая станет нелегитимен, поэтому России непонятно, с кем вести переговоры в Киеве.
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