https://1prime.ru/20240914/byudzhet-851567820.html

Бюджет Украины на 2025 год не включает расходы на выборы, заявили в Раде

Бюджет Украины на 2025 год не включает расходы на выборы, заявили в Раде - 14.09.2024, ПРАЙМ

Бюджет Украины на 2025 год не включает расходы на выборы, заявили в Раде

Расходы на организацию и проведение выборов не предусматриваются проектом украинского бюджета на следующий год, заявил депутат Верховной рады Ярослав Железняк. | 14.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-14T15:43+0300

2024-09-14T15:43+0300

2024-09-14T15:43+0300

политика

бюджет

украина

президентские выборы на украине

https://cdnn.1prime.ru/img/84219/29/842192913_0:125:2400:1475_1920x0_80_0_0_243ef41483e6c5c8b6389c9e458dfa11.jpg

МОСКВА, 14 сен - ПРАЙМ. Расходы на организацию и проведение выборов не предусматриваются проектом украинского бюджета на следующий год, заявил депутат Верховной рады Ярослав Железняк. Ранее премьер Украины Денис Шмыгаль рассказал, что правительство утвердило проект бюджета на 2025 год, дефицит составил 38,5 миллиарда долларов. Проект включает расходы на уровне 2 триллионов гривен (48,5 миллиардов долларов), расходы - 3,6 триллионов гривен (87 миллиардов долларов). "По выборам в бюджете (проекте бюджета на 2025 год - ред.) ничего пока не заложили. То есть расходы на ЦИК почти на уровне этого года", - подчеркнул депутат в Telegram-канале. Выборы президента на Украине должны были состояться 31 марта 2024 года, однако были отменены из-за военного положения и всеобщей мобилизации. Сам Зеленский заявлял, что выборы сейчас "не ко времени. В свою очередь бывший премьер Украины Николай Азаров заявил, что полномочия Зеленского истекли 21 мая. Ранее постпред РФ при организации Василий Небензя на заседании СБ ООН заявил, что Владимир Зеленский с 21 мая станет нелегитимен, поэтому России непонятно, с кем вести переговоры в Киеве.

https://1prime.ru/20240912/byudzhet-851533820.html

украина

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бюджет, украина, президентские выборы на украине