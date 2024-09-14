https://1prime.ru/20240914/byudzhet-851568600.html
На Украине закладывают на 2025 год внушительный дефицит бюджета
На Украине закладывают на 2025 год внушительный дефицит бюджета - 14.09.2024, ПРАЙМ
На Украине закладывают на 2025 год внушительный дефицит бюджета
Проект украинского бюджета на 2025 год предполагает дефицит на уровне 19,4% ВВП страны. Это следует из опубликованной на сайте Рады пояснительной записки к... | 14.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-14T17:14+0300
2024-09-14T17:14+0300
2024-09-14T17:14+0300
экономика
украина
дефицит бюджета
прогноз
https://cdnn.1prime.ru/img/84219/27/842192757_0:0:2400:1350_1920x0_80_0_0_824b636f94bb1a821b0e019851635aae.jpg
МОСКВА, 14 сен - ПРАЙМ. Проект украинского бюджета на 2025 год предполагает дефицит на уровне 19,4% ВВП страны. Это следует из опубликованной на сайте Рады пояснительной записки к проекту бюджета.Как днем ранее заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, правительство страны утвердило проект бюджета на 2025 год, предусматривающий дефицитом в размере $38,5 млрд. Доходы бюджета, согласно проекту, должны составить 2 трлн гривен ($48,5 млрд), а расходы запланированы на уровне 3,6 трлн гривен ($87 млрд). Как указано в тексте пояснительной записки к проекту бюджета, дефицит госбюджета Украины в следующем году предусмотрена на уровне 19,4% ВВП, в том числе общий фонд - 18,3% и специальный фонд - 1,1% ВВП.Также в пояснительной записке говорится, что финансирование общего фонда госбюджета в следующем году за счет долговых источников запланировано в размере 1,5 трлн гривен ($36,5 млрд), а госзаимствования должны превысить 1,6 триллиона гривен (свыше $38,6 млрд).
https://1prime.ru/20240914/byudzhet-851567820.html
украина
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84219/27/842192757_254:0:2387:1600_1920x0_80_0_0_a7ea19df4f642b9cf9b17fec310fc52c.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, дефицит бюджета, прогноз
Экономика, УКРАИНА, дефицит бюджета, прогноз
На Украине закладывают на 2025 год внушительный дефицит бюджета
Проект бюджета Украины на 2025 год предусматривает дефицит на уровне 19,4% ВВП
МОСКВА, 14 сен - ПРАЙМ. Проект украинского бюджета на 2025 год предполагает дефицит на уровне 19,4% ВВП страны. Это следует из опубликованной на сайте Рады пояснительной записки к проекту бюджета.
Как днем ранее заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, правительство страны утвердило проект бюджета на 2025 год, предусматривающий дефицитом в размере $38,5 млрд. Доходы бюджета, согласно проекту, должны составить 2 трлн гривен ($48,5 млрд), а расходы запланированы на уровне 3,6 трлн гривен ($87 млрд).
Как указано в тексте пояснительной записки к проекту бюджета, дефицит госбюджета Украины в следующем году предусмотрена на уровне 19,4% ВВП, в том числе общий фонд - 18,3% и специальный фонд - 1,1% ВВП.
Бюджет Украины на 2025 год не включает расходы на выборы, заявили в Раде
Также в пояснительной записке говорится, что финансирование общего фонда госбюджета в следующем году за счет долговых источников запланировано в размере 1,5 трлн гривен ($36,5 млрд), а госзаимствования должны превысить 1,6 триллиона гривен (свыше $38,6 млрд).