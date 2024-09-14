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На Украине закладывают на 2025 год внушительный дефицит бюджета

На Украине закладывают на 2025 год внушительный дефицит бюджета - 14.09.2024, ПРАЙМ

На Украине закладывают на 2025 год внушительный дефицит бюджета

Проект украинского бюджета на 2025 год предполагает дефицит на уровне 19,4% ВВП страны. Это следует из опубликованной на сайте Рады пояснительной записки к... | 14.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-14T17:14+0300

2024-09-14T17:14+0300

2024-09-14T17:14+0300

экономика

украина

дефицит бюджета

прогноз

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МОСКВА, 14 сен - ПРАЙМ. Проект украинского бюджета на 2025 год предполагает дефицит на уровне 19,4% ВВП страны. Это следует из опубликованной на сайте Рады пояснительной записки к проекту бюджета.Как днем ранее заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, правительство страны утвердило проект бюджета на 2025 год, предусматривающий дефицитом в размере $38,5 млрд. Доходы бюджета, согласно проекту, должны составить 2 трлн гривен ($48,5 млрд), а расходы запланированы на уровне 3,6 трлн гривен ($87 млрд). Как указано в тексте пояснительной записки к проекту бюджета, дефицит госбюджета Украины в следующем году предусмотрена на уровне 19,4% ВВП, в том числе общий фонд - 18,3% и специальный фонд - 1,1% ВВП.Также в пояснительной записке говорится, что финансирование общего фонда госбюджета в следующем году за счет долговых источников запланировано в размере 1,5 трлн гривен ($36,5 млрд), а госзаимствования должны превысить 1,6 триллиона гривен (свыше $38,6 млрд).

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украина, дефицит бюджета, прогноз