Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
На Украине закладывают на 2025 год внушительный дефицит бюджета - 14.09.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20240914/byudzhet-851568600.html
На Украине закладывают на 2025 год внушительный дефицит бюджета
На Украине закладывают на 2025 год внушительный дефицит бюджета - 14.09.2024, ПРАЙМ
На Украине закладывают на 2025 год внушительный дефицит бюджета
Проект украинского бюджета на 2025 год предполагает дефицит на уровне 19,4% ВВП страны. Это следует из опубликованной на сайте Рады пояснительной записки к... | 14.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-14T17:14+0300
2024-09-14T17:14+0300
экономика
украина
дефицит бюджета
прогноз
https://cdnn.1prime.ru/img/84219/27/842192757_0:0:2400:1350_1920x0_80_0_0_824b636f94bb1a821b0e019851635aae.jpg
МОСКВА, 14 сен - ПРАЙМ. Проект украинского бюджета на 2025 год предполагает дефицит на уровне 19,4% ВВП страны. Это следует из опубликованной на сайте Рады пояснительной записки к проекту бюджета.Как днем ранее заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, правительство страны утвердило проект бюджета на 2025 год, предусматривающий дефицитом в размере $38,5 млрд. Доходы бюджета, согласно проекту, должны составить 2 трлн гривен ($48,5 млрд), а расходы запланированы на уровне 3,6 трлн гривен ($87 млрд). Как указано в тексте пояснительной записки к проекту бюджета, дефицит госбюджета Украины в следующем году предусмотрена на уровне 19,4% ВВП, в том числе общий фонд - 18,3% и специальный фонд - 1,1% ВВП.Также в пояснительной записке говорится, что финансирование общего фонда госбюджета в следующем году за счет долговых источников запланировано в размере 1,5 трлн гривен ($36,5 млрд), а госзаимствования должны превысить 1,6 триллиона гривен (свыше $38,6 млрд).
https://1prime.ru/20240914/byudzhet-851567820.html
украина
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84219/27/842192757_254:0:2387:1600_1920x0_80_0_0_a7ea19df4f642b9cf9b17fec310fc52c.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
украина, дефицит бюджета, прогноз
Экономика, УКРАИНА, дефицит бюджета, прогноз
17:14 14.09.2024
 
На Украине закладывают на 2025 год внушительный дефицит бюджета

Проект бюджета Украины на 2025 год предусматривает дефицит на уровне 19,4% ВВП

© Фото : Unsplash/Silver RingveeКиев, Украина
Киев, Украина - ПРАЙМ, 1920, 14.09.2024
© Фото : Unsplash/Silver Ringvee
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 14 сен - ПРАЙМ. Проект украинского бюджета на 2025 год предполагает дефицит на уровне 19,4% ВВП страны. Это следует из опубликованной на сайте Рады пояснительной записки к проекту бюджета.
Как днем ранее заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, правительство страны утвердило проект бюджета на 2025 год, предусматривающий дефицитом в размере $38,5 млрд. Доходы бюджета, согласно проекту, должны составить 2 трлн гривен ($48,5 млрд), а расходы запланированы на уровне 3,6 трлн гривен ($87 млрд).
Как указано в тексте пояснительной записки к проекту бюджета, дефицит госбюджета Украины в следующем году предусмотрена на уровне 19,4% ВВП, в том числе общий фонд - 18,3% и специальный фонд - 1,1% ВВП.
Флаг Украины - ПРАЙМ, 1920, 14.09.2024
Бюджет Украины на 2025 год не включает расходы на выборы, заявили в Раде
15:43
Также в пояснительной записке говорится, что финансирование общего фонда госбюджета в следующем году за счет долговых источников запланировано в размере 1,5 трлн гривен ($36,5 млрд), а госзаимствования должны превысить 1,6 триллиона гривен (свыше $38,6 млрд).
 
ЭкономикаУКРАИНАдефицит бюджетапрогноз
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала