Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Intel получила гранты для производства военных чипов, сообщают СМИ - 14.09.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20240914/chip-851561388.html
Intel получила гранты для производства военных чипов, сообщают СМИ
Intel получила гранты для производства военных чипов, сообщают СМИ - 14.09.2024, ПРАЙМ
Intel получила гранты для производства военных чипов, сообщают СМИ
Американская компания Intel стала участником секретной программы по производству специальных чипов для американских военных структур. Для этого Пентагон выделил | 14.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-14T07:19+0300
2024-09-14T07:19+0300
intel
сша
пентагон
чипы
разведка
https://cdnn.1prime.ru/img/83086/14/830861482_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_dfeb5068ee2fc73c8c9fe1427e9ab02d.jpg
МОСКВА, 14 сен - ПРАЙМ. Американская компания Intel стала участником секретной программы по производству специальных чипов для американских военных структур. Для этого Пентагон выделил гранты на 3,5 млрд долларов, сообщает новостное агентство Bloomberg. "По словам осведомленных источников, корпорация Intel официально получила право на получение федеральных грантов в размере 3,5 миллиарда долларов США на производство полупроводников для Пентагона", - передает издание. В статье также заявили, что засекреченная программа Secure Enclave нацелена на налаживание производства устройств в военных целях, в частности - в сфере разведки. При этом программа реализуется сразу в нескольких американских штатах.Издание подчеркнуло, что Intel рассматривает свои производственные мощности и возможности. Компания может покинуть иностранный рынок, но будет реализовывать крупные проекты США.
https://1prime.ru/20240913/gosdep-851558887.html
сша
пентагон
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83086/14/830861482_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_841877484dbe6e2747064723135d80ae.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
intel, сша, пентагон, чипы, разведка
Intel, США, Пентагон, чипы, разведка
07:19 14.09.2024
 
Intel получила гранты для производства военных чипов, сообщают СМИ

Bloomberg: Intel получила гранты на $3,5 млрд для производства военных чипов для Пентагона

© РИА Новости . Джина Мун | Перейти в медиабанк" Intel
 Intel - ПРАЙМ, 1920, 14.09.2024
© РИА Новости . Джина Мун
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 14 сен - ПРАЙМ. Американская компания Intel стала участником секретной программы по производству специальных чипов для американских военных структур. Для этого Пентагон выделил гранты на 3,5 млрд долларов, сообщает новостное агентство Bloomberg.
"По словам осведомленных источников, корпорация Intel официально получила право на получение федеральных грантов в размере 3,5 миллиарда долларов США на производство полупроводников для Пентагона", - передает издание.
В статье также заявили, что засекреченная программа Secure Enclave нацелена на налаживание производства устройств в военных целях, в частности - в сфере разведки. При этом программа реализуется сразу в нескольких американских штатах.
Издание подчеркнуло, что Intel рассматривает свои производственные мощности и возможности. Компания может покинуть иностранный рынок, но будет реализовывать крупные проекты США.
Штаб-квартира Государственного департамента США - ПРАЙМ, 1920, 13.09.2024
США не намерены становиться участником конфликта на Украине, заявил Госдеп
Вчера, 21:42
 
IntelСШАПентагончипыразведка
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала