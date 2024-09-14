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Intel получила гранты для производства военных чипов, сообщают СМИ

Intel получила гранты для производства военных чипов, сообщают СМИ - 14.09.2024, ПРАЙМ

Intel получила гранты для производства военных чипов, сообщают СМИ

Американская компания Intel стала участником секретной программы по производству специальных чипов для американских военных структур. Для этого Пентагон выделил | 14.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-14T07:19+0300

2024-09-14T07:19+0300

2024-09-14T07:19+0300

intel

сша

пентагон

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МОСКВА, 14 сен - ПРАЙМ. Американская компания Intel стала участником секретной программы по производству специальных чипов для американских военных структур. Для этого Пентагон выделил гранты на 3,5 млрд долларов, сообщает новостное агентство Bloomberg. "По словам осведомленных источников, корпорация Intel официально получила право на получение федеральных грантов в размере 3,5 миллиарда долларов США на производство полупроводников для Пентагона", - передает издание. В статье также заявили, что засекреченная программа Secure Enclave нацелена на налаживание производства устройств в военных целях, в частности - в сфере разведки. При этом программа реализуется сразу в нескольких американских штатах.Издание подчеркнуло, что Intel рассматривает свои производственные мощности и возможности. Компания может покинуть иностранный рынок, но будет реализовывать крупные проекты США.

https://1prime.ru/20240913/gosdep-851558887.html

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intel, сша, пентагон, чипы, разведка