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Больше чем валюта: даже недруги США держатся за доллар - 14.09.2024, ПРАЙМ
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Больше чем валюта: даже недруги США держатся за доллар
Больше чем валюта: даже недруги США держатся за доллар - 14.09.2024, ПРАЙМ
Больше чем валюта: даже недруги США держатся за доллар
В последние годы ряд развивающихся стран объявил тренд на дедолларизацию, стремясь как снизить долю американского доллара в своих национальных резервах, так и... | 14.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-14T08:00+0300
2024-09-14T08:00+0300
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МОСКВА, 14 сен – ПРАЙМ. В последние годы ряд развивающихся стран объявил тренд на дедолларизацию, стремясь как снизить долю американского доллара в своих национальных резервах, так и во внешнеторговых расчетах с другими странами. На протяжении длительного времени доллар сохранял свою роль в качестве международной резервной валюты. По подсчетам Федеральной резервной системы (ФРС) США, за 1999-2019 годы доля доллара во внешнеторговых операциях стран Америки составляла 96 %, Азии – 74 %, а остального мира – 79 %. Параллельно на мировом валютном рынке доля доллара в транзакциях составляла около 96 %. На протяжении многих лет ни появление евро в конце 1990-х годов, ни бурный рост экономики Китая в 2010-х годах пока не привел к тому, чтобы евро и юань претендовали на то, чтобы как-то серьезно заместить позиции доллара.Предвыборная риторика кандидата в Президенты США Дональда Трампа основана на экономическом национализме и сохранении позиций доллара в международной торговле и мировой валютной системе. Отсюда и обещание США ввести 100%-ные пошлины в торговле со странами, которые будут отказываться от доллара. Более того, с 2017 года между США и Китаем длится неугасающий торговый конфликт, предпосылок к решению которого пока нет. Однако обещание Трампа по поводу введения пошлин вряд ли реализуемо, поскольку они приведут к удорожанию американского импорта, дефициту в США ряда товаров, поставляемых из стран Азии, и, в конечном итоге, будут провоцировать инфляцию в США, борьба с которой стала одним из главных направлений макроэкономической политики, особенно в последние три года. К тому же, США вряд ли будут стремиться к ухудшению торговых отношений с ключевыми странами, которые и так уже напряжены в последнее время.Несмотря на снижение интереса, около 60 % резервов стран мира до сих пор номинировано в долларах. С другой стороны, рекордная эмиссия долговых обязательств в долларах в последние годы привела к росту доллара в структуре глобального долга. Поэтому переход в торговле между странами на другие валюты и использование альтернативных международных платежных систем – это еще не дедолларизация, и сама дедолларизация как явление не может произойти мгновенно, и на нее потребуются годы и даже десятилетия.Важно принимать во внимание, что на протяжении многих десятилетий доллар играл ключевую роль в обеспечении единства глобальных платежей. Сейчас же мировая экономика фрагментируется, торговля регионализируется, и, по существу, у стран нет серьезного инструмента, который представлял бы достойную альтернативу доллару. Да, в рамках БРИКС предпринимаются некоторые попытки продемонстрировать альтернативные подходы к устройству мирового валютного рынка и международных расчетов, однако до сих пор не предпринято реальных действий по формированию интегрирующего инструмента типа единой валюты стран БРИКС.С другой стороны, разработка и внедрение Россией, Индией и Китаем национальных платежных систем, а также попытки их интеграции могут в будущем принести свои плоды в контексте дедолларизации. Такую же положительную роль могут сыграть активно внедряемые цифровые валюты центральных банков.Что касается отказа от доллара, то статус ключевой резервной валюты, которым обладает доллар – дело не одного дня, и он приобретался длительное время. Страны сами настраивали свое участие в международной торговле и валютные операции на американский доллар, и вряд ли они готовы быстро отказаться от этого. К тому же необходимая новая модель, которая заменит доллар, вне зависимости от того на чем она будет основана – на других национальных валютах, криптовалютах, золоте и пр. Вероятно, что в условиях постоянных глобальных рисков страны будут стремиться (и это уже происходит) распределить эти риски по разным классам активов, чтобы защитить себя от непредвиденной волатильности.Не стоит забывать, что экономика США остается крупнейшей в мире, а в международной торговле никогда не было такой интегрирующей валюты, аналогичной доллару США.Нынешние кризисы и конфликты, безусловно, способствуют тому, что разгоняется нарратив о дедолларизации, и о ней часто приходится слышать, как об исключительном и безальтернативном явлении. Колоссальное доверие к доллару среди огромного числа компаний и потребителей во всем мире говорит о том, что для создания хоть сколько-нибудь достойной альтернативы нужны новые многосторонние соглашения и взвешенная многолетняя взаимовыгодная политика ключевых стран. Пока же мир является слишком фрагментированным, чтобы разрабатывать что-то, что способно заменить американский доллар.Автор - Евгений Смирнов, доктор экономических наук, профессор, заведующий кафедрой мировой экономики и международных экономических отношений Государственного университета управления
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Евгений Смирнов
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Евгений Смирнов
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ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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мнения аналитиков, курсы валют, курс доллара к рублю цб рф, доллар сша
Мнения аналитиков, Курсы валют, Курс доллара к рублю ЦБ РФ, Доллар США
08:00 14.09.2024
 
Больше чем валюта: даже недруги США держатся за доллар

Экономист Смирнов: отказаться от доллара миру мешает растущая фрагментация

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Евгений Смирнов
Евгений Смирнов
Завкафедрой мировой экономики и международных экономических отношений ГУУ
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МОСКВА, 14 сен – ПРАЙМ. В последние годы ряд развивающихся стран объявил тренд на дедолларизацию, стремясь как снизить долю американского доллара в своих национальных резервах, так и во внешнеторговых расчетах с другими странами. На протяжении длительного времени доллар сохранял свою роль в качестве международной резервной валюты. По подсчетам Федеральной резервной системы (ФРС) США, за 1999-2019 годы доля доллара во внешнеторговых операциях стран Америки составляла 96 %, Азии – 74 %, а остального мира – 79 %. Параллельно на мировом валютном рынке доля доллара в транзакциях составляла около 96 %. На протяжении многих лет ни появление евро в конце 1990-х годов, ни бурный рост экономики Китая в 2010-х годах пока не привел к тому, чтобы евро и юань претендовали на то, чтобы как-то серьезно заместить позиции доллара.
Предвыборная риторика кандидата в Президенты США Дональда Трампа основана на экономическом национализме и сохранении позиций доллара в международной торговле и мировой валютной системе. Отсюда и обещание США ввести 100%-ные пошлины в торговле со странами, которые будут отказываться от доллара. Более того, с 2017 года между США и Китаем длится неугасающий торговый конфликт, предпосылок к решению которого пока нет. Однако обещание Трампа по поводу введения пошлин вряд ли реализуемо, поскольку они приведут к удорожанию американского импорта, дефициту в США ряда товаров, поставляемых из стран Азии, и, в конечном итоге, будут провоцировать инфляцию в США, борьба с которой стала одним из главных направлений макроэкономической политики, особенно в последние три года. К тому же, США вряд ли будут стремиться к ухудшению торговых отношений с ключевыми странами, которые и так уже напряжены в последнее время.
Несмотря на снижение интереса, около 60 % резервов стран мира до сих пор номинировано в долларах. С другой стороны, рекордная эмиссия долговых обязательств в долларах в последние годы привела к росту доллара в структуре глобального долга. Поэтому переход в торговле между странами на другие валюты и использование альтернативных международных платежных систем – это еще не дедолларизация, и сама дедолларизация как явление не может произойти мгновенно, и на нее потребуются годы и даже десятилетия.
Важно принимать во внимание, что на протяжении многих десятилетий доллар играл ключевую роль в обеспечении единства глобальных платежей. Сейчас же мировая экономика фрагментируется, торговля регионализируется, и, по существу, у стран нет серьезного инструмента, который представлял бы достойную альтернативу доллару. Да, в рамках БРИКС предпринимаются некоторые попытки продемонстрировать альтернативные подходы к устройству мирового валютного рынка и международных расчетов, однако до сих пор не предпринято реальных действий по формированию интегрирующего инструмента типа единой валюты стран БРИКС.
С другой стороны, разработка и внедрение Россией, Индией и Китаем национальных платежных систем, а также попытки их интеграции могут в будущем принести свои плоды в контексте дедолларизации. Такую же положительную роль могут сыграть активно внедряемые цифровые валюты центральных банков.
Что касается отказа от доллара, то статус ключевой резервной валюты, которым обладает доллар – дело не одного дня, и он приобретался длительное время. Страны сами настраивали свое участие в международной торговле и валютные операции на американский доллар, и вряд ли они готовы быстро отказаться от этого. К тому же необходимая новая модель, которая заменит доллар, вне зависимости от того на чем она будет основана – на других национальных валютах, криптовалютах, золоте и пр. Вероятно, что в условиях постоянных глобальных рисков страны будут стремиться (и это уже происходит) распределить эти риски по разным классам активов, чтобы защитить себя от непредвиденной волатильности.
Не стоит забывать, что экономика США остается крупнейшей в мире, а в международной торговле никогда не было такой интегрирующей валюты, аналогичной доллару США.
Нынешние кризисы и конфликты, безусловно, способствуют тому, что разгоняется нарратив о дедолларизации, и о ней часто приходится слышать, как об исключительном и безальтернативном явлении. Колоссальное доверие к доллару среди огромного числа компаний и потребителей во всем мире говорит о том, что для создания хоть сколько-нибудь достойной альтернативы нужны новые многосторонние соглашения и взвешенная многолетняя взаимовыгодная политика ключевых стран. Пока же мир является слишком фрагментированным, чтобы разрабатывать что-то, что способно заменить американский доллар.
Автор - Евгений Смирнов, доктор экономических наук, профессор, заведующий кафедрой мировой экономики и международных экономических отношений Государственного университета управления
Парадокс: зачем Америка роняет доллар
7 сентября, 08:00

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