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Эксперт раскрыл роль Запада в изоляции Молдавской ГРЭС - 14.09.2024, ПРАЙМ
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Эксперт раскрыл роль Запада в изоляции Молдавской ГРЭС
Эксперт раскрыл роль Запада в изоляции Молдавской ГРЭС - 14.09.2024, ПРАЙМ
Эксперт раскрыл роль Запада в изоляции Молдавской ГРЭС
Попытки ограничить экспорт электроэнергии с Молдавской ГРЭС, расположенной в непризнанной Приднестровской Молдавской Республике, продиктованы интересами Запада, | 14.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-14T12:02+0300
2024-09-14T12:03+0300
энергетика
молдавия
экспорт
электроэнергия
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ТИРАСПОЛЬ, 14 сен - ПРАЙМ. Попытки ограничить экспорт электроэнергии с Молдавской ГРЭС, расположенной в непризнанной Приднестровской Молдавской Республике, продиктованы интересами Запада, заявил РИА Новости директор тираспольского института социально-политических исследований и регионального развития, доцент Финансового университета при правительстве России Игорь Шорников. Ранее директор Центра исследований энергетики Украины Александр Харченко заявил, что зимой Украину ожидают отключения света по 16 часов, особенно тяжёлой ситуация будет в Киеве, Одессе и Харькове. В это же время глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер в интервью Укринформу уточнил, что Украина намерена уйти от зависимости от расположенной в Приднестровском регионе Молдавской ГРЭС. "Попытка изолировать Молдавскую ГРЭС – это стратегия, которая диктуется западными интересами. Молдавская ГРЭС – это ключевой энергетический объект в регионе. Он принадлежит России, работает на российском топливе и обеспечивает нормальную работу электросетей не только в Приднестровье и в Молдове", - сказал Шорников. По его мнению, электростанция является видимой точкой опоры российского влияния и по своей значимости оно вполне сопоставимо с военным присутствием России на Днестре. "Ликвидация российского влияния нужна Западу, а то, что Молдова, Приднестровье или даже Украина понесут какие-то непоправимые издержки, это для Лондона или Вашингтона не проблема. С их точки зрения, местное население все стерпит", - отметил собеседник агентства. Он уточнил, что ожидаемое прекращение поставок газа в Приднестровье через Украину с начала 2025 года не приведет к закрытию станции, но ее предполагаемая изоляция одновременно и со стороны Украины, и со стороны Молдавии, как считают на Западе, способна якобы резко понизить степень экономического, а потом и политического влияния России в регионе. "Киев и Кишинев в данном случае привычно выполняют политический заказ своих западных "партнеров" в ущерб интересам собственного населения", - подчеркнул Шорников. Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще в последние годы существования СССР. Причиной тому стали опасения, что на волне националистических выступлений Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после безуспешной попытки Кишинева решить проблему силовым путем, Приднестровье стало фактически независимой от него территорией.
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молдавия, экспорт, электроэнергия
Энергетика, МОЛДАВИЯ, экспорт, электроэнергия
12:02 14.09.2024 (обновлено: 12:03 14.09.2024)
 
Эксперт раскрыл роль Запада в изоляции Молдавской ГРЭС

Шорников: попытки ограничить экспорт электроэнергии в ПМР продиктованы интересами Запада

© РИА Новости . Алексей Никольский | Перейти в медиабанкМолдавия
Молдавия - ПРАЙМ, 1920, 14.09.2024
© РИА Новости . Алексей Никольский
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ТИРАСПОЛЬ, 14 сен - ПРАЙМ. Попытки ограничить экспорт электроэнергии с Молдавской ГРЭС, расположенной в непризнанной Приднестровской Молдавской Республике, продиктованы интересами Запада, заявил РИА Новости директор тираспольского института социально-политических исследований и регионального развития, доцент Финансового университета при правительстве России Игорь Шорников.
Ранее директор Центра исследований энергетики Украины Александр Харченко заявил, что зимой Украину ожидают отключения света по 16 часов, особенно тяжёлой ситуация будет в Киеве, Одессе и Харькове. В это же время глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер в интервью Укринформу уточнил, что Украина намерена уйти от зависимости от расположенной в Приднестровском регионе Молдавской ГРЭС.
"Попытка изолировать Молдавскую ГРЭС – это стратегия, которая диктуется западными интересами. Молдавская ГРЭС – это ключевой энергетический объект в регионе. Он принадлежит России, работает на российском топливе и обеспечивает нормальную работу электросетей не только в Приднестровье и в Молдове", - сказал Шорников.
По его мнению, электростанция является видимой точкой опоры российского влияния и по своей значимости оно вполне сопоставимо с военным присутствием России на Днестре.
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"Ликвидация российского влияния нужна Западу, а то, что Молдова, Приднестровье или даже Украина понесут какие-то непоправимые издержки, это для Лондона или Вашингтона не проблема. С их точки зрения, местное население все стерпит", - отметил собеседник агентства.
Он уточнил, что ожидаемое прекращение поставок газа в Приднестровье через Украину с начала 2025 года не приведет к закрытию станции, но ее предполагаемая изоляция одновременно и со стороны Украины, и со стороны Молдавии, как считают на Западе, способна якобы резко понизить степень экономического, а потом и политического влияния России в регионе.
"Киев и Кишинев в данном случае привычно выполняют политический заказ своих западных "партнеров" в ущерб интересам собственного населения", - подчеркнул Шорников.
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще в последние годы существования СССР. Причиной тому стали опасения, что на волне националистических выступлений Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после безуспешной попытки Кишинева решить проблему силовым путем, Приднестровье стало фактически независимой от него территорией.
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