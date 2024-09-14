https://1prime.ru/20240914/gruziya-851569513.html

Виновные ответят. Власти Грузии хотят извиниться за войну с Южной Осетией

Виновные ответят. Власти Грузии хотят извиниться за войну с Южной Осетией - 14.09.2024, ПРАЙМ

Виновные ответят. Власти Грузии хотят извиниться за войну с Южной Осетией

Грузия найдет в себе силы извиниться перед "осетинскими братьями и сестрами" за военный конфликт 2008 года. Об этом, выступая в ходе предвыборной кампании,... | 14.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-14T18:36+0300

2024-09-14T18:36+0300

2024-09-14T18:38+0300

грузия

южная осетия

https://cdnn.1prime.ru/img/76538/02/765380283_0:77:1501:921_1920x0_80_0_0_79ad28d2b0120998a26a41f72a61f6e2.jpg

МОСКВА, 14 сен - ПРАЙМ. Грузия найдет в себе силы извиниться перед "осетинскими братьями и сестрами" за военный конфликт 2008 года. Об этом, выступая в ходе предвыборной кампании, заявил основатель и почетный председатель правящей партии страны "Грузинская мечта" Бидзина Иванишвили."Мы найдем в себе силы, чтобы извиниться за то, что согласно заданию, предатели из "Национального движения" в 2008 году развязали войну с нашими осетинскими братьями и сестрами", - лидер "Грузинской мечты".Иванишвили подчеркнул, что основа христианства - прощение, и выразил уверенность, что противостояние закончится историческим прощением и искренним примирением. В то же время он заявил, что, если "Грузинская мечта" победит на парламентских выборах, виновных в развязывании конфликта с Южной Осетией в 2008 году привлекут к ответственности.

https://1prime.ru/20240909/zakupka-851440389.html

грузия

южная осетия

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

грузия, южная осетия