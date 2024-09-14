https://1prime.ru/20240914/gruziya-851569513.html
Виновные ответят. Власти Грузии хотят извиниться за войну с Южной Осетией
Виновные ответят. Власти Грузии хотят извиниться за войну с Южной Осетией - 14.09.2024, ПРАЙМ
Виновные ответят. Власти Грузии хотят извиниться за войну с Южной Осетией
Грузия найдет в себе силы извиниться перед "осетинскими братьями и сестрами" за военный конфликт 2008 года. Об этом, выступая в ходе предвыборной кампании,... | 14.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-14T18:36+0300
2024-09-14T18:36+0300
2024-09-14T18:38+0300
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МОСКВА, 14 сен - ПРАЙМ. Грузия найдет в себе силы извиниться перед "осетинскими братьями и сестрами" за военный конфликт 2008 года. Об этом, выступая в ходе предвыборной кампании, заявил основатель и почетный председатель правящей партии страны "Грузинская мечта" Бидзина Иванишвили."Мы найдем в себе силы, чтобы извиниться за то, что согласно заданию, предатели из "Национального движения" в 2008 году развязали войну с нашими осетинскими братьями и сестрами", - лидер "Грузинской мечты".Иванишвили подчеркнул, что основа христианства - прощение, и выразил уверенность, что противостояние закончится историческим прощением и искренним примирением. В то же время он заявил, что, если "Грузинская мечта" победит на парламентских выборах, виновных в развязывании конфликта с Южной Осетией в 2008 году привлекут к ответственности.
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грузия, южная осетия
Виновные ответят. Власти Грузии хотят извиниться за войну с Южной Осетией
Иванишвили: Грузия найдет в себе силы извиниться за войну с Южной Осетией 2008 г
МОСКВА, 14 сен - ПРАЙМ. Грузия найдет в себе силы извиниться перед "осетинскими братьями и сестрами" за военный конфликт 2008 года. Об этом, выступая в ходе предвыборной кампании, заявил основатель и почетный председатель правящей партии страны "Грузинская мечта" Бидзина Иванишвили.
"Мы найдем в себе силы, чтобы извиниться за то, что согласно заданию, предатели из "Национального движения" в 2008 году развязали войну с нашими осетинскими братьями и сестрами", - лидер "Грузинской мечты".
Иванишвили подчеркнул, что основа христианства - прощение, и выразил уверенность, что противостояние закончится историческим прощением и искренним примирением.
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В то же время он заявил, что, если "Грузинская мечта" победит на парламентских выборах, виновных в развязывании конфликта с Южной Осетией в 2008 году привлекут к ответственности.