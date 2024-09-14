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В Kaspersky рассказали, когда активизируются хакеры - 14.09.2024, ПРАЙМ
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В Kaspersky рассказали, когда активизируются хакеры
В Kaspersky рассказали, когда активизируются хакеры - 14.09.2024, ПРАЙМ
В Kaspersky рассказали, когда активизируются хакеры
Хакеры усиливают свои атаки на компании, начиная с пятницы. Это связано с тем, что специалисты по информационной безопасности уходят на выходные и не могут... | 14.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-14T07:30+0300
2024-09-14T07:36+0300
хакеры
россия
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МОСКВА, 14 сен - ПРАЙМ. Хакеры усиливают свои атаки на компании, начиная с пятницы. Это связано с тем, что специалисты по информационной безопасности уходят на выходные и не могут оперативно отреагировать на угрозу, объяснил главный эксперт "Лаборатории Касперского" Сергей Голованов. Он также подчеркнул, что в случае, когда крупная атака производится в ночь с воскресенья на понедельник, специалисты скорее заплатят выкуп хакерам. Такое решение сотрудники инфобеза компаний принимают в связи со сложностью ликвидации последствий атаки шифровальщиков.Голованов добавил, что в последнее время кибератакам стал подвержен недостаточно защищенный, но все же относительно крупный средний бизнес.
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хакеры, россия
хакеры, РОССИЯ
07:30 14.09.2024 (обновлено: 07:36 14.09.2024)
 
В Kaspersky рассказали, когда активизируются хакеры

Kaspersky: хакеры в России активизируются на выходных, когда ИБ-специалисты уже отдыхают

© РИА Новости . Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкВирус-вымогатель атаковал IT-системы компаний
Вирус-вымогатель атаковал IT-системы компаний - ПРАЙМ, 1920, 14.09.2024
© РИА Новости . Владимир Трефилов
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МОСКВА, 14 сен - ПРАЙМ. Хакеры усиливают свои атаки на компании, начиная с пятницы. Это связано с тем, что специалисты по информационной безопасности уходят на выходные и не могут оперативно отреагировать на угрозу, объяснил главный эксперт "Лаборатории Касперского" Сергей Голованов.
Он также подчеркнул, что в случае, когда крупная атака производится в ночь с воскресенья на понедельник, специалисты скорее заплатят выкуп хакерам. Такое решение сотрудники инфобеза компаний принимают в связи со сложностью ликвидации последствий атаки шифровальщиков.
Голованов добавил, что в последнее время кибератакам стал подвержен недостаточно защищенный, но все же относительно крупный средний бизнес.
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