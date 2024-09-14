https://1prime.ru/20240914/konflikt-851564495.html

Медведев назвал предпосылки ядерного конфликта с Западом

Медведев назвал предпосылки ядерного конфликта с Западом - 14.09.2024, ПРАЙМ

Медведев назвал предпосылки ядерного конфликта с Западом

Заигравшиеся в войну западные представители не верят, что Москва действительно может применить ядерное оружие, подчеркнул заместитель председателя Совбеза... | 14.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-14T10:40+0300

2024-09-14T10:40+0300

2024-09-14T10:40+0300

политика

дмитрий медведев

ядерное оружие

запад

украина

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МОСКВА, 14 сен - ПРАЙМ. Заигравшиеся в войну западные представители не верят, что Москва действительно может применить ядерное оружие, подчеркнул заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев. "Что считают западные начальники и их заигравшийся в войну политистеблишмент о реакции нашей страны на вероятные удары ракетами "вглубь территории"? А вот что: русские много говорят об ответе при помощи оружия массового поражения, но ничего не делают. Это просто "словесные интервенции", - объяснил политик в Telegram-канале, добавив, что предупреждения российской стороны о применении ядерного оружия являются лишь словами для запугивания. Медведев добавил, что российской стороне нет никакой выгоды развязывать ядерный конфликт, поскольку в этом случае она потеряет гораздо больше.При этом зампредседателя Совета безопасности подчеркнул, что вторжение украинских военных в Курскую область является, по сути, предпосылкой для применения ядерного вооружения. Россия, однако, проявляет терпение и не торопится с решением, имеющим необратимый эффект."До сих пор решение о применении ядерного оружия (нестратегического или тем более стратегического) не было принято. Хотя, прямо скажем, для этого есть формальные предпосылки, понятные всему мировому сообществу и соответствующие нашей доктрине ядерного сдерживания", - резюмировал Медведев.

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дмитрий медведев, ядерное оружие, запад, украина