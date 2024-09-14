https://1prime.ru/20240914/konflikt-851564637.html

"Любому терпению есть конец": Медведев пригрозил ядерным ответом

"Любому терпению есть конец": Медведев пригрозил ядерным ответом - 14.09.2024, ПРАЙМ

"Любому терпению есть конец": Медведев пригрозил ядерным ответом

Москва терпелива в вопросе ответа на провокации стран Запада и их вмешательства в украинский конфликт, однако любое терпение может закончиться, подчеркнул... | 14.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-14T10:49+0300

2024-09-14T10:49+0300

2024-09-14T10:49+0300

вооружения

россия

запад

ядерное оружие

дмитрий медведев

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МОСКВА, 14 сен - ПРАЙМ. Москва терпелива в вопросе ответа на провокации стран Запада и их вмешательства в украинский конфликт, однако любое терпение может закончиться, подчеркнул заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в своем Telegram-каналеТак, он отметил, что ядерный конфликт никому не нужен, именно поэтому российская сторона не отвечает на западные провокации."Однако напыщенные англосаксонские недоноски не хотят признать одного: любому терпению приходит конец", - подчеркнул политик, добавив, что прогнозы многих западных аналитиков о мощном ответе Москвы могут оказаться оправданными. При этом, добавил он, речь может идти и о неядерном оснащении.

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россия, запад, ядерное оружие, дмитрий медведев