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"Любому терпению есть конец": Медведев пригрозил ядерным ответом
"Любому терпению есть конец": Медведев пригрозил ядерным ответом - 14.09.2024, ПРАЙМ
"Любому терпению есть конец": Медведев пригрозил ядерным ответом
Москва терпелива в вопросе ответа на провокации стран Запада и их вмешательства в украинский конфликт, однако любое терпение может закончиться, подчеркнул... | 14.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-14T10:49+0300
2024-09-14T10:49+0300
2024-09-14T10:49+0300
вооружения
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ядерное оружие
дмитрий медведев
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МОСКВА, 14 сен - ПРАЙМ. Москва терпелива в вопросе ответа на провокации стран Запада и их вмешательства в украинский конфликт, однако любое терпение может закончиться, подчеркнул заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в своем Telegram-каналеТак, он отметил, что ядерный конфликт никому не нужен, именно поэтому российская сторона не отвечает на западные провокации."Однако напыщенные англосаксонские недоноски не хотят признать одного: любому терпению приходит конец", - подчеркнул политик, добавив, что прогнозы многих западных аналитиков о мощном ответе Москвы могут оказаться оправданными. При этом, добавил он, речь может идти и о неядерном оснащении.
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россия, запад, ядерное оружие, дмитрий медведев
Вооружения, РОССИЯ, ЗАПАД, ядерное оружие, Дмитрий Медведев
"Любому терпению есть конец": Медведев пригрозил ядерным ответом
Медведев: ядерный конфликт никому не нужен, но любому терпению есть конец
МОСКВА, 14 сен - ПРАЙМ. Москва терпелива в вопросе ответа на провокации стран Запада и их вмешательства в украинский конфликт, однако любое терпение может закончиться, подчеркнул заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале
Так, он отметил, что ядерный конфликт никому не нужен, именно поэтому российская сторона не отвечает на западные провокации.
"Однако напыщенные англосаксонские недоноски не хотят признать одного: любому терпению приходит конец", - подчеркнул политик, добавив, что прогнозы многих западных аналитиков о мощном ответе Москвы могут оказаться оправданными. При этом, добавил он, речь может идти и о неядерном оснащении.
Медведев назвал предпосылки ядерного конфликта с Западом