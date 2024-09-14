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Прививка была нужна: почему коронавирус возвращается - 14.09.2024, ПРАЙМ
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Прививка была нужна: почему коронавирус возвращается
Прививка была нужна: почему коронавирус возвращается - 14.09.2024, ПРАЙМ
Прививка была нужна: почему коронавирус возвращается
Коронавирусная инфекция спустя более чем четыре года после пандемии претерпела множественные мутации. Они и позволяют ей продолжать существовать в человеческом... | 14.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-14T03:03+0300
2024-09-14T03:03+0300
коронавирус
тест на коронавирус
медицина
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МОСКВА, 14 сен – ПРАЙМ. Коронавирусная инфекция спустя более чем четыре года после пандемии претерпела множественные мутации. Они и позволяют ей продолжать существовать в человеческом обществе, и наряду с гриппом занимать нишу респираторной вирусной инфекции. Об этом рассказал агентству "Прайм" врач-инфекционист АО "Медицина" д.м.н. Владимир Неронов.Читайте ПРАЙМ в нашем Telegram-каналеВ последнее время все чаще звучат сообщения о росте заболеваемости. Тем не менее, в обществе есть уже иммунная прослойка, и она "достаточно мощная". Как подчеркивает врач, большинство людей уже переболели коронавирусной инфекцией, и перекрестный иммунитет не даст такой волны заболеваемости как в 2020 году."Кроме того, многие имеют прививочный иммунитет, который в свою очередь будет тормозить волну и сокращать тяжелые варианты течения", - отмечает Неронов.Однако сейчас мы входим в осенне-зимний период, впереди ждет сезонная волна заболеваемости респираторными вирусными инфекциями. "Поэтому, безусловно, необходима вакцинация прежде всего от гриппа, который не потерял актуальности и продолжает мутировать", - указывает врач.Он советует использовать четырехвалентную вакцину.Что касается вакцинации от коронавирусной инфекции, то в контексте вышеизложенного вакцинация необходима лицам входящим в так называемую "группу риска" - людям с ослабленным иммунитетом, пожилым, работникам медицинских и социальных служб, заключил Неронов.
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коронавирус, тест на коронавирус, медицина
коронавирус, тест на коронавирус, медицина
03:03 14.09.2024
 
Прививка была нужна: почему коронавирус возвращается

Инфекционист Неронов: коронавирус мутировал и теперь выступает наряду с гриппом

© РИА Новости . Павел Бедняков | Перейти в медиабанкМедицинский сотрудник в защитном костюме
Медицинский сотрудник в защитном костюме - ПРАЙМ, 1920, 14.09.2024
© РИА Новости . Павел Бедняков
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МОСКВА, 14 сен – ПРАЙМ. Коронавирусная инфекция спустя более чем четыре года после пандемии претерпела множественные мутации. Они и позволяют ей продолжать существовать в человеческом обществе, и наряду с гриппом занимать нишу респираторной вирусной инфекции. Об этом рассказал агентству "Прайм" врач-инфекционист АО "Медицина" д.м.н. Владимир Неронов.
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В последнее время все чаще звучат сообщения о росте заболеваемости. Тем не менее, в обществе есть уже иммунная прослойка, и она "достаточно мощная". Как подчеркивает врач, большинство людей уже переболели коронавирусной инфекцией, и перекрестный иммунитет не даст такой волны заболеваемости как в 2020 году.
"Кроме того, многие имеют прививочный иммунитет, который в свою очередь будет тормозить волну и сокращать тяжелые варианты течения", - отмечает Неронов.
Однако сейчас мы входим в осенне-зимний период, впереди ждет сезонная волна заболеваемости респираторными вирусными инфекциями. "Поэтому, безусловно, необходима вакцинация прежде всего от гриппа, который не потерял актуальности и продолжает мутировать", - указывает врач.Он советует использовать четырехвалентную вакцину.
Что касается вакцинации от коронавирусной инфекции, то в контексте вышеизложенного вакцинация необходима лицам входящим в так называемую "группу риска" - людям с ослабленным иммунитетом, пожилым, работникам медицинских и социальных служб, заключил Неронов.
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