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Мурашко: на медпомощь в России будут выделены дополнительные средства

Мурашко: на медпомощь в России будут выделены дополнительные средства - 14.09.2024, ПРАЙМ

Мурашко: на медпомощь в России будут выделены дополнительные средства

Дополнительные средства планируется выделить из бюджета на оказание медицинской помощи на следующий год, что должно положительно сказаться на здоровье россиян,... | 14.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-14T18:20+0300

2024-09-14T18:20+0300

2024-09-14T18:21+0300

экономика

михаил мурашко

медпомощь

денежные средства

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МОСКВА, 14 сен - ПРАЙМ. Дополнительные средства планируется выделить из бюджета на оказание медицинской помощи на следующий год, что должно положительно сказаться на здоровье россиян, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко. "Сейчас идет работа над программой Государственных гарантий на следующий год. Бюджет формируется... пока он не внесен в Государственную Думу, мы еще обсуждаем. Но это будет хороший, приличный рост дополнительных средств для оказания медицинской помощи",- сказал Мурашко на встрече со студентами Северо-Осетинской Государственной медицинской академии Минздрава России. Он отметил, что увеличение бюджета должно положительно отразиться на здоровье россиян. По словам министра, в предстоящий период планируется реализовывать мероприятия по нескольким направлениям, среди которых продолжение модернизации первичного звена здравоохранения, развитие онкологической службы, детской медицинской помощи, женских консультаций.

https://1prime.ru/20240914/ozhirenie-851568325.html

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михаил мурашко, медпомощь, денежные средства