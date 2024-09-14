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Мурашко: на медпомощь в России будут выделены дополнительные средства - 14.09.2024, ПРАЙМ
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Мурашко: на медпомощь в России будут выделены дополнительные средства
Мурашко: на медпомощь в России будут выделены дополнительные средства - 14.09.2024, ПРАЙМ
Мурашко: на медпомощь в России будут выделены дополнительные средства
Дополнительные средства планируется выделить из бюджета на оказание медицинской помощи на следующий год, что должно положительно сказаться на здоровье россиян,... | 14.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-14T18:20+0300
2024-09-14T18:21+0300
экономика
михаил мурашко
медпомощь
денежные средства
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МОСКВА, 14 сен - ПРАЙМ. Дополнительные средства планируется выделить из бюджета на оказание медицинской помощи на следующий год, что должно положительно сказаться на здоровье россиян, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко. "Сейчас идет работа над программой Государственных гарантий на следующий год. Бюджет формируется... пока он не внесен в Государственную Думу, мы еще обсуждаем. Но это будет хороший, приличный рост дополнительных средств для оказания медицинской помощи",- сказал Мурашко на встрече со студентами Северо-Осетинской Государственной медицинской академии Минздрава России. Он отметил, что увеличение бюджета должно положительно отразиться на здоровье россиян. По словам министра, в предстоящий период планируется реализовывать мероприятия по нескольким направлениям, среди которых продолжение модернизации первичного звена здравоохранения, развитие онкологической службы, детской медицинской помощи, женских консультаций.
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михаил мурашко, медпомощь, денежные средства
Экономика, Михаил Мурашко, медпомощь, денежные средства
18:20 14.09.2024 (обновлено: 18:21 14.09.2024)
 
Мурашко: на медпомощь в России будут выделены дополнительные средства

Мурашко: в РФ планируется выделить из бюджета допсредства на медпомощь в 2025 г

© РИА Новости . Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкОперация в клинике
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© РИА Новости . Сергей Гунеев
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МОСКВА, 14 сен - ПРАЙМ. Дополнительные средства планируется выделить из бюджета на оказание медицинской помощи на следующий год, что должно положительно сказаться на здоровье россиян, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
"Сейчас идет работа над программой Государственных гарантий на следующий год. Бюджет формируется... пока он не внесен в Государственную Думу, мы еще обсуждаем. Но это будет хороший, приличный рост дополнительных средств для оказания медицинской помощи",- сказал Мурашко на встрече со студентами Северо-Осетинской Государственной медицинской академии Минздрава России.
Он отметил, что увеличение бюджета должно положительно отразиться на здоровье россиян.
Избыточный вес - ПРАЙМ, 1920, 14.09.2024
Мурашко привел пугающие данные о страдающих ожирением в России
16:46
По словам министра, в предстоящий период планируется реализовывать мероприятия по нескольким направлениям, среди которых продолжение модернизации первичного звена здравоохранения, развитие онкологической службы, детской медицинской помощи, женских консультаций.
 
ЭкономикаМихаил Мурашкомедпомощьденежные средства
 
 
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