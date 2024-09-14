https://1prime.ru/20240914/mikrozaym-851560804.html

Эксперты назвали категорию россиян, которые чаще обращаются за микрозаймами

Эксперты назвали категорию россиян, которые чаще обращаются за микрозаймами - 14.09.2024, ПРАЙМ

Эксперты назвали категорию россиян, которые чаще обращаются за микрозаймами

Процент обращений от россиян с высшим образованием на оформление микрозайма выросла за восемь месяцев текущего года по сравнению с аналогичным периодом 2023... | 14.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-14T06:36+0300

2024-09-14T06:36+0300

2024-09-14T06:36+0300

микрозаймы

россия

исследование

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МОСКВА, 14 сен - ПРАЙМ. Процент обращений от россиян с высшим образованием на оформление микрозайма выросла за восемь месяцев текущего года по сравнению с аналогичным периодом 2023 года на 6,7 процентного пункта, до 58,3%, следует из исследования сервиса Moneyman."Одновременно по данному клиентскому сегменту увеличился уровень одобрения - на 3,4 процентного пункта в январе-августе 2024 года относительно января-августа 2023 года", - добавляют эксперты.За первое полугодие прошлого года россияне с высшим образованием составляли в среднем половину от всех заемщиков, показатель же этого года вырос до 58%. Уровень одобрения при этом так же изменился - с 58,7% до 62,1% соответственно.Эксперты отметили и рост суммы, на которую россияне берут займ. Средний показатель 2024 года составил 16,96 тысячи рублей."Рост доли таких обращений наблюдается на фоне усиления в 2024 году регулирования, направленного на снижение темпов роста закредитованности населения. Речь идет о макропруденциальных лимитах, ограничивающих выдачу финансирования гражданам с высокой долговой нагрузкой", - объяснили в Moneyman.Именно поэтому, считают аналитики, организации, предоставляющие услуги микрозаймов, стали привлекать платежеспособных клиентов. К ним, как правило, относятся граждане с квалифицированными профессиями и высшим образованием.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

микрозаймы, россия, исследование