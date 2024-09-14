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Генсек НАТО заявил, что сожалеет о недостаточной поддержке Украины
Генсек НАТО заявил, что сожалеет о недостаточной поддержке Украины - 14.09.2024, ПРАЙМ
Генсек НАТО заявил, что сожалеет о недостаточной поддержке Украины
Генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг рассказал о том, что сожалеет о недостаточной помощи Киеву со стороны блока до 2022 года. Своими мыслями он | 14.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-14T11:38+0300
2024-09-14T11:38+0300
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МОСКВА, 14 сен - ПРАЙМ. Генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг рассказал о том, что сожалеет о недостаточной помощи Киеву со стороны блока до 2022 года. Своими мыслями он поделился в интервью немецкому изданию FAZ."В целом, предоставленные нами обучение (военных - ред.) и вооружение были весьма ограничены. Мы могли бы сделать намного больше", - уточнил Столтенберг, подчеркнув, что принять Украину в состав альянса все же было невозможно."Но усилить Украину в военном отношении было бы легко. Вместо этого мы спорили о том, поставлять ли снайперские винтовки. США долгое время не хотели поставлять Украине противотанковые ракеты, чтобы не провоцировать Россию", - заявил политик, отметив, что сейчас Запад вынужден поставлять Киеву оружие для войны с Москвой. Он также предположил, что наличие такого арсенала смогло бы предотвратить эскалацию конфликта.Генсек подчеркнул, что диалог с Москвой все еще возможен, однако урегулирование конфликта должно включать в себя меры по укреплению обороны и сдерживания.
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Политика, НАТО, Йенс Столтенберг, УКРАИНА, РОССИЯ, СВО
Генсек НАТО заявил, что сожалеет о недостаточной поддержке Украины
FAZ: Столтенберг сожалеет о недостаточной поддержке Украины до 2022 года
МОСКВА, 14 сен - ПРАЙМ.
Генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг рассказал о том, что сожалеет о недостаточной помощи Киеву со стороны блока до 2022 года. Своими мыслями он поделился в интервью немецкому изданию FAZ
.
"В целом, предоставленные нами обучение (военных - ред.) и вооружение были весьма ограничены. Мы могли бы сделать намного больше", - уточнил Столтенберг, подчеркнув, что принять Украину в состав альянса все же было невозможно.
"Но усилить Украину в военном отношении было бы легко. Вместо этого мы спорили о том, поставлять ли снайперские винтовки. США долгое время не хотели поставлять Украине противотанковые ракеты, чтобы не провоцировать Россию", - заявил политик, отметив, что сейчас Запад вынужден поставлять Киеву оружие для войны с Москвой. Он также предположил, что наличие такого арсенала смогло бы предотвратить эскалацию конфликта.
Генсек подчеркнул, что диалог с Москвой все еще возможен, однако урегулирование конфликта должно включать в себя меры по укреплению обороны и сдерживания.
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