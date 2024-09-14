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Путин назначил нового председателя правления "Движения Первых" - 14.09.2024, ПРАЙМ
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Путин назначил нового председателя правления "Движения Первых"
Путин назначил нового председателя правления "Движения Первых" - 14.09.2024, ПРАЙМ
Путин назначил нового председателя правления "Движения Первых"
Президент Российской Федерации Владимир Путин своим указом назначил участника СВО, героя России Артура Орлова новым председателем правления Общероссийского... | 14.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-14T20:59+0300
2024-09-14T21:06+0300
владимир путин
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МОСКВА, 14 сен - ПРАЙМ. Президент Российской Федерации Владимир Путин своим указом назначил участника СВО, героя России Артура Орлова новым председателем правления Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи "Движение Первых". Григорий Гуров, прежде занимавший эту должность, был назначен главой Росмолодежи.Артур Орлов - командир танкового батальона 90-й гвардейской танковой дивизии ЦВО, гвардии майор. Родился в 1989 году в Удмуртской Республике. Окончил Казанское высшее танковое командное училище. Участвовал в СВО по защите Донецкой и Луганской Народных Республик.
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владимир путин, назначение
Владимир Путин, назначение
20:59 14.09.2024 (обновлено: 21:06 14.09.2024)
 
Путин назначил нового председателя правления "Движения Первых"

Путин назначил участника СВО Орлова председателем правления "Движения Первых"

© РИА Новости . POOL/Сергей Карпухин | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - ПРАЙМ, 1920, 14.09.2024
© РИА Новости . POOL/Сергей Карпухин
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МОСКВА, 14 сен - ПРАЙМ. Президент Российской Федерации Владимир Путин своим указом назначил участника СВО, героя России Артура Орлова новым председателем правления Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи "Движение Первых". Григорий Гуров, прежде занимавший эту должность, был назначен главой Росмолодежи.
Артур Орлов - командир танкового батальона 90-й гвардейской танковой дивизии ЦВО, гвардии майор. Родился в 1989 году в Удмуртской Республике. Окончил Казанское высшее танковое командное училище. Участвовал в СВО по защите Донецкой и Луганской Народных Республик.
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