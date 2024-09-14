Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Из-за урагана в Мексиканском заливе остановилась добыча нефти США - 14.09.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20240914/neft-851571779.html
Из-за урагана в Мексиканском заливе остановилась добыча нефти США
Из-за урагана в Мексиканском заливе остановилась добыча нефти США - 14.09.2024, ПРАЙМ
Из-за урагана в Мексиканском заливе остановилась добыча нефти США
Почти 30% добычи нефти и 40% добычи газа США в Мексиканском заливе было приостановлено из-за урагана "Франсин" по состоянию на субботу, возвращение к прежним... | 14.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-14T22:52+0300
2024-09-14T22:53+0300
экономика
добыча нефти
сша
приостановка
https://cdnn.1prime.ru/img/82783/33/827833358_0:290:5568:3422_1920x0_80_0_0_ce2b5d63f6b4c3f5903721ff17e4edc3.jpg
МОСКВА, 14 сен - ПРАЙМ. Почти 30% добычи нефти и 40% добычи газа США в Мексиканском заливе было приостановлено из-за урагана "Франсин" по состоянию на субботу, возвращение к прежним объемам может занять время, сообщило Бюро по надзору в сфере экологической безопасности и охране окружающей среды США. "Основываясь на данных операторов (платформ - ред.), в Мексиканском заливе остановлено около 29,84% текущей добычи нефти и 40,6% текущей добычи природного газа", - говорится в заявлении регулятора. Теперь платформы по добычи газа и нефти будут осмотрены и в случае, если им не было нанесено ущерба непогодой, возобновят работу, отмечает ведомство. Подчеркивается, что возвращение к работе затронутых ураганом платформ займет время. Ранее на этой неделе цены на нефть и газ на мировых рынках немного выросли из-за снижения добычи США на фоне урагана "Франсин". Он достиг суши в Луизиане в четверг и стал просто штормом, однако потоп в некоторых районах штата продолжается. Около 100 тысяч человек по-прежнему остаютсяся без электричества.
https://1prime.ru/20240910/opek-851477954.html
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/82783/33/827833358_310:0:5259:3712_1920x0_80_0_0_6c11247fabb241aa19f2a8f14e6e55bb.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
добыча нефти, сша, приостановка
Экономика, добыча нефти, США, приостановка
22:52 14.09.2024 (обновлено: 22:53 14.09.2024)
 
Из-за урагана в Мексиканском заливе остановилась добыча нефти США

Регулятор: ураган "Франсин" остановил добычу нефти США в Мексиканском заливе

© AFP / Mark Ralston# Во время урагана Харви в Корпус-Кристи, штат Техас, в Мексиканском заливе. 25 августа 2017
# Во время урагана Харви в Корпус-Кристи, штат Техас, в Мексиканском заливе. 25 августа 2017 - ПРАЙМ, 1920, 14.09.2024
© AFP / Mark Ralston
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 14 сен - ПРАЙМ. Почти 30% добычи нефти и 40% добычи газа США в Мексиканском заливе было приостановлено из-за урагана "Франсин" по состоянию на субботу, возвращение к прежним объемам может занять время, сообщило Бюро по надзору в сфере экологической безопасности и охране окружающей среды США.
"Основываясь на данных операторов (платформ - ред.), в Мексиканском заливе остановлено около 29,84% текущей добычи нефти и 40,6% текущей добычи природного газа", - говорится в заявлении регулятора.
Теперь платформы по добычи газа и нефти будут осмотрены и в случае, если им не было нанесено ущерба непогодой, возобновят работу, отмечает ведомство. Подчеркивается, что возвращение к работе затронутых ураганом платформ займет время.
Логотип ОПЕК - ПРАЙМ, 1920, 10.09.2024
ОПЕК зафиксировала снижение добычи нефти в России в августе
10 сентября, 15:03
Ранее на этой неделе цены на нефть и газ на мировых рынках немного выросли из-за снижения добычи США на фоне урагана "Франсин". Он достиг суши в Луизиане в четверг и стал просто штормом, однако потоп в некоторых районах штата продолжается. Около 100 тысяч человек по-прежнему остаютсяся без электричества.
 
Экономикадобыча нефтиСШАприостановка
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала