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Из-за урагана в Мексиканском заливе остановилась добыча нефти США

Из-за урагана в Мексиканском заливе остановилась добыча нефти США - 14.09.2024, ПРАЙМ

Из-за урагана в Мексиканском заливе остановилась добыча нефти США

Почти 30% добычи нефти и 40% добычи газа США в Мексиканском заливе было приостановлено из-за урагана "Франсин" по состоянию на субботу, возвращение к прежним... | 14.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-14T22:52+0300

2024-09-14T22:52+0300

2024-09-14T22:53+0300

экономика

добыча нефти

сша

приостановка

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МОСКВА, 14 сен - ПРАЙМ. Почти 30% добычи нефти и 40% добычи газа США в Мексиканском заливе было приостановлено из-за урагана "Франсин" по состоянию на субботу, возвращение к прежним объемам может занять время, сообщило Бюро по надзору в сфере экологической безопасности и охране окружающей среды США. "Основываясь на данных операторов (платформ - ред.), в Мексиканском заливе остановлено около 29,84% текущей добычи нефти и 40,6% текущей добычи природного газа", - говорится в заявлении регулятора. Теперь платформы по добычи газа и нефти будут осмотрены и в случае, если им не было нанесено ущерба непогодой, возобновят работу, отмечает ведомство. Подчеркивается, что возвращение к работе затронутых ураганом платформ займет время. Ранее на этой неделе цены на нефть и газ на мировых рынках немного выросли из-за снижения добычи США на фоне урагана "Франсин". Он достиг суши в Луизиане в четверг и стал просто штормом, однако потоп в некоторых районах штата продолжается. Около 100 тысяч человек по-прежнему остаютсяся без электричества.

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добыча нефти, сша, приостановка