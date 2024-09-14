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Из-за урагана в Мексиканском заливе остановилась добыча нефти США
Из-за урагана в Мексиканском заливе остановилась добыча нефти США - 14.09.2024, ПРАЙМ
Из-за урагана в Мексиканском заливе остановилась добыча нефти США
Почти 30% добычи нефти и 40% добычи газа США в Мексиканском заливе было приостановлено из-за урагана "Франсин" по состоянию на субботу, возвращение к прежним... | 14.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-14T22:52+0300
2024-09-14T22:52+0300
2024-09-14T22:53+0300
экономика
добыча нефти
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МОСКВА, 14 сен - ПРАЙМ. Почти 30% добычи нефти и 40% добычи газа США в Мексиканском заливе было приостановлено из-за урагана "Франсин" по состоянию на субботу, возвращение к прежним объемам может занять время, сообщило Бюро по надзору в сфере экологической безопасности и охране окружающей среды США. "Основываясь на данных операторов (платформ - ред.), в Мексиканском заливе остановлено около 29,84% текущей добычи нефти и 40,6% текущей добычи природного газа", - говорится в заявлении регулятора. Теперь платформы по добычи газа и нефти будут осмотрены и в случае, если им не было нанесено ущерба непогодой, возобновят работу, отмечает ведомство. Подчеркивается, что возвращение к работе затронутых ураганом платформ займет время. Ранее на этой неделе цены на нефть и газ на мировых рынках немного выросли из-за снижения добычи США на фоне урагана "Франсин". Он достиг суши в Луизиане в четверг и стал просто штормом, однако потоп в некоторых районах штата продолжается. Около 100 тысяч человек по-прежнему остаютсяся без электричества.
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добыча нефти, сша, приостановка
Экономика, добыча нефти, США, приостановка
Из-за урагана в Мексиканском заливе остановилась добыча нефти США
Регулятор: ураган "Франсин" остановил добычу нефти США в Мексиканском заливе
МОСКВА, 14 сен - ПРАЙМ. Почти 30% добычи нефти и 40% добычи газа США в Мексиканском заливе было приостановлено из-за урагана "Франсин" по состоянию на субботу, возвращение к прежним объемам может занять время, сообщило Бюро по надзору в сфере экологической безопасности и охране окружающей среды США.
"Основываясь на данных операторов (платформ - ред.), в Мексиканском заливе остановлено около 29,84% текущей добычи нефти и 40,6% текущей добычи природного газа", - говорится в заявлении регулятора.
Теперь платформы по добычи газа и нефти будут осмотрены и в случае, если им не было нанесено ущерба непогодой, возобновят работу, отмечает ведомство. Подчеркивается, что возвращение к работе затронутых ураганом платформ займет время.
ОПЕК зафиксировала снижение добычи нефти в России в августе
Ранее на этой неделе цены на нефть и газ на мировых рынках немного выросли из-за снижения добычи США на фоне урагана "Франсин". Он достиг суши в Луизиане в четверг и стал просто штормом, однако потоп в некоторых районах штата продолжается. Около 100 тысяч человек по-прежнему остаютсяся без электричества.