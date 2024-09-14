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Стало известно, сколько Киев хочет потратить на оборону в 2025 году

Стало известно, сколько Киев хочет потратить на оборону в 2025 году - 14.09.2024, ПРАЙМ

Стало известно, сколько Киев хочет потратить на оборону в 2025 году

Согласно проекту украинского бюджета на 2025 год, на безопасность и оборону планируется направить 26,3% ВВП, указывается в опубликованной на сайте Рады... | 14.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-14T19:15+0300

2024-09-14T19:15+0300

2024-09-14T19:22+0300

украина

проект бюджета

оборона

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МОСКВА, 14 сен - ПРАЙМ. Согласно проекту украинского бюджета на 2025 год, на безопасность и оборону планируется направить 26,3% ВВП, указывается в опубликованной на сайте Рады пояснительной записке к проекту.Как ранее заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, в утвержденном правительством проекте бюджета на следующий год предусмотрен дефицит в размере $38,5 млрд. Доходы запланированы а размере 2 трлн гривен ($48,5 млрд), расходы - на уровне 3,6 трлн гривен ($87 млрд). На нацбезопасность и оборону, согласно проекту бюджета, планируется выделить 2,2 трлн гривен ($53,2 млрд), что составляет 26,3% ВВП, следует из текста пояснительной записки к проекту.

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украина, проект бюджета, оборона