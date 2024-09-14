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Стало известно, сколько Киев хочет потратить на оборону в 2025 году - 14.09.2024, ПРАЙМ
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Стало известно, сколько Киев хочет потратить на оборону в 2025 году
Стало известно, сколько Киев хочет потратить на оборону в 2025 году - 14.09.2024, ПРАЙМ
Стало известно, сколько Киев хочет потратить на оборону в 2025 году
Согласно проекту украинского бюджета на 2025 год, на безопасность и оборону планируется направить 26,3% ВВП, указывается в опубликованной на сайте Рады... | 14.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-14T19:15+0300
2024-09-14T19:22+0300
украина
проект бюджета
оборона
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МОСКВА, 14 сен - ПРАЙМ. Согласно проекту украинского бюджета на 2025 год, на безопасность и оборону планируется направить 26,3% ВВП, указывается в опубликованной на сайте Рады пояснительной записке к проекту.Как ранее заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, в утвержденном правительством проекте бюджета на следующий год предусмотрен дефицит в размере $38,5 млрд. Доходы запланированы а размере 2 трлн гривен ($48,5 млрд), расходы - на уровне 3,6 трлн гривен ($87 млрд). На нацбезопасность и оборону, согласно проекту бюджета, планируется выделить 2,2 трлн гривен ($53,2 млрд), что составляет 26,3% ВВП, следует из текста пояснительной записки к проекту.
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украина, проект бюджета, оборона
УКРАИНА, проект бюджета, оборона
19:15 14.09.2024 (обновлено: 19:22 14.09.2024)
 
Стало известно, сколько Киев хочет потратить на оборону в 2025 году

Расходы на оборону Украины на 2025 год заложены на уровне 26,3% ВВП

© РИА Новости . Андрей Стенин | Перейти в медиабанкУкраинские военные на территории военной базы
Украинские военные на территории военной базы - ПРАЙМ, 1920, 14.09.2024
© РИА Новости . Андрей Стенин
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МОСКВА, 14 сен - ПРАЙМ. Согласно проекту украинского бюджета на 2025 год, на безопасность и оборону планируется направить 26,3% ВВП, указывается в опубликованной на сайте Рады пояснительной записке к проекту.
Как ранее заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, в утвержденном правительством проекте бюджета на следующий год предусмотрен дефицит в размере $38,5 млрд. Доходы запланированы а размере 2 трлн гривен ($48,5 млрд), расходы - на уровне 3,6 трлн гривен ($87 млрд).
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15:43
На нацбезопасность и оборону, согласно проекту бюджета, планируется выделить 2,2 трлн гривен ($53,2 млрд), что составляет 26,3% ВВП, следует из текста пояснительной записки к проекту.
 
УКРАИНАпроект бюджетаоборона
 
 
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