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Стало известно, сколько Киев хочет потратить на оборону в 2025 году
Стало известно, сколько Киев хочет потратить на оборону в 2025 году - 14.09.2024, ПРАЙМ
Стало известно, сколько Киев хочет потратить на оборону в 2025 году
Согласно проекту украинского бюджета на 2025 год, на безопасность и оборону планируется направить 26,3% ВВП, указывается в опубликованной на сайте Рады... | 14.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-14T19:15+0300
2024-09-14T19:15+0300
2024-09-14T19:22+0300
украина
проект бюджета
оборона
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МОСКВА, 14 сен - ПРАЙМ. Согласно проекту украинского бюджета на 2025 год, на безопасность и оборону планируется направить 26,3% ВВП, указывается в опубликованной на сайте Рады пояснительной записке к проекту.Как ранее заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, в утвержденном правительством проекте бюджета на следующий год предусмотрен дефицит в размере $38,5 млрд. Доходы запланированы а размере 2 трлн гривен ($48,5 млрд), расходы - на уровне 3,6 трлн гривен ($87 млрд). На нацбезопасность и оборону, согласно проекту бюджета, планируется выделить 2,2 трлн гривен ($53,2 млрд), что составляет 26,3% ВВП, следует из текста пояснительной записки к проекту.
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украина, проект бюджета, оборона
УКРАИНА, проект бюджета, оборона
Стало известно, сколько Киев хочет потратить на оборону в 2025 году
Расходы на оборону Украины на 2025 год заложены на уровне 26,3% ВВП
МОСКВА, 14 сен - ПРАЙМ. Согласно проекту украинского бюджета на 2025 год, на безопасность и оборону планируется направить 26,3% ВВП, указывается в опубликованной на сайте Рады пояснительной записке к проекту.
Как ранее заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, в утвержденном правительством проекте бюджета на следующий год предусмотрен дефицит в размере $38,5 млрд. Доходы запланированы а размере 2 трлн гривен ($48,5 млрд), расходы - на уровне 3,6 трлн гривен ($87 млрд).
Бюджет Украины на 2025 год не включает расходы на выборы, заявили в Раде
На нацбезопасность и оборону, согласно проекту бюджета, планируется выделить 2,2 трлн гривен ($53,2 млрд), что составляет 26,3% ВВП, следует из текста пояснительной записки к проекту.