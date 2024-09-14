https://1prime.ru/20240914/otmena-851567089.html

Wildberries устранил причину ошибочной отмены заказа

Wildberries устранил причину ошибочной отмены заказа - 14.09.2024, ПРАЙМ

Wildberries устранил причину ошибочной отмены заказа

Компания Wildberries, ранее сообщившая о сбое в работе системы возврата товаров, ликвидировала причину ошибки. Пользователям, чьи заказы были возвращены... | 14.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-14T14:39+0300

2024-09-14T14:39+0300

2024-09-14T14:39+0300

wildberries

массовый сбой

заказы

доставка товаров

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МОСКВА, 14 сен - ПРАЙМ. Компания Wildberries, ранее сообщившая о сбое в работе системы возврата товаров, ликвидировала причину ошибки. Пользователям, чьи заказы были возвращены преждевременно, вернут деньги за доставку, рассказали РИА Новости в пресс-службе маркетплейса. "Статусы заказов начали изменяться на корректные, покупателям придут уведомления о возможности получить товары", - добавили в пресс-службе РВБ.

https://1prime.ru/20240914/zakaz-851565271.html

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wildberries, массовый сбой, заказы, доставка товаров