https://1prime.ru/20240914/otmena-851567089.html
Wildberries устранил причину ошибочной отмены заказа
Wildberries устранил причину ошибочной отмены заказа - 14.09.2024, ПРАЙМ
Wildberries устранил причину ошибочной отмены заказа
Компания Wildberries, ранее сообщившая о сбое в работе системы возврата товаров, ликвидировала причину ошибки. Пользователям, чьи заказы были возвращены... | 14.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-14T14:39+0300
2024-09-14T14:39+0300
2024-09-14T14:39+0300
wildberries
массовый сбой
заказы
доставка товаров
https://cdnn.1prime.ru/img/83410/26/834102682_41:0:3472:1930_1920x0_80_0_0_fc93d794f0c39a29b1d431d0a6eefebc.jpg
МОСКВА, 14 сен - ПРАЙМ. Компания Wildberries, ранее сообщившая о сбое в работе системы возврата товаров, ликвидировала причину ошибки. Пользователям, чьи заказы были возвращены преждевременно, вернут деньги за доставку, рассказали РИА Новости в пресс-службе маркетплейса. "Статусы заказов начали изменяться на корректные, покупателям придут уведомления о возможности получить товары", - добавили в пресс-службе РВБ.
https://1prime.ru/20240914/zakaz-851565271.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83410/26/834102682_610:0:3183:1930_1920x0_80_0_0_ab645778af0a6a9b0656537e53d2155c.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
wildberries, массовый сбой, заказы, доставка товаров
Wildberries, массовый сбой, заказы, доставка товаров
Wildberries устранил причину ошибочной отмены заказа
Wildberries устранил причину ошибки в системе, пользователям вернут деньги
МОСКВА, 14 сен - ПРАЙМ. Компания Wildberries, ранее сообщившая о сбое в работе системы возврата товаров, ликвидировала причину ошибки. Пользователям, чьи заказы были возвращены преждевременно, вернут деньги за доставку, рассказали РИА Новости в пресс-службе маркетплейса.
"Статусы заказов начали изменяться на корректные, покупателям придут уведомления о возможности получить товары", - добавили в пресс-службе РВБ.
Пользователи Wildberries столкнулись с отменой заказа раньше срока