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Wildberries устранил причину ошибочной отмены заказа - 14.09.2024, ПРАЙМ
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Wildberries устранил причину ошибочной отмены заказа
Wildberries устранил причину ошибочной отмены заказа - 14.09.2024, ПРАЙМ
Wildberries устранил причину ошибочной отмены заказа
Компания Wildberries, ранее сообщившая о сбое в работе системы возврата товаров, ликвидировала причину ошибки. Пользователям, чьи заказы были возвращены... | 14.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-14T14:39+0300
2024-09-14T14:39+0300
wildberries
массовый сбой
заказы
доставка товаров
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МОСКВА, 14 сен - ПРАЙМ. Компания Wildberries, ранее сообщившая о сбое в работе системы возврата товаров, ликвидировала причину ошибки. Пользователям, чьи заказы были возвращены преждевременно, вернут деньги за доставку, рассказали РИА Новости в пресс-службе маркетплейса. "Статусы заказов начали изменяться на корректные, покупателям придут уведомления о возможности получить товары", - добавили в пресс-службе РВБ.
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wildberries, массовый сбой, заказы, доставка товаров
Wildberries, массовый сбой, заказы, доставка товаров
14:39 14.09.2024
 
Wildberries устранил причину ошибочной отмены заказа

Wildberries устранил причину ошибки в системе, пользователям вернут деньги

© РИА Новости . Максим Блинов | Перейти в медиабанкПункт выдачи Wildberries в Москве
Пункт выдачи Wildberries в Москве - ПРАЙМ, 1920, 14.09.2024
© РИА Новости . Максим Блинов
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МОСКВА, 14 сен - ПРАЙМ. Компания Wildberries, ранее сообщившая о сбое в работе системы возврата товаров, ликвидировала причину ошибки. Пользователям, чьи заказы были возвращены преждевременно, вернут деньги за доставку, рассказали РИА Новости в пресс-службе маркетплейса.
"Статусы заказов начали изменяться на корректные, покупателям придут уведомления о возможности получить товары", - добавили в пресс-службе РВБ.
Пункт выдачи Wildberries в Москве - ПРАЙМ, 1920, 14.09.2024
Пользователи Wildberries столкнулись с отменой заказа раньше срока
11:52
 
Wildberriesмассовый сбойзаказыдоставка товаров
 
 
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