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Британия выделит помощь пострадавшим при тайфуне "Яги" во Вьетнаме

Британия выделит помощь пострадавшим при тайфуне "Яги" во Вьетнаме - 14.09.2024, ПРАЙМ

Британия выделит помощь пострадавшим при тайфуне "Яги" во Вьетнаме

Власти Великобритании выделят один миллион фунтов стерлингов (1,3 миллиона долларов) на гуманитарную помощь пострадавшим в результате супертайфуна "Яги" во... | 14.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-14T14:43+0300

2024-09-14T14:43+0300

2024-09-14T14:43+0300

вьетнам

великобритания

тайфун

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МОСКВА, 14 сен – ПРАЙМ. Власти Великобритании выделят один миллион фунтов стерлингов (1,3 миллиона долларов) на гуманитарную помощь пострадавшим в результате супертайфуна "Яги" во Вьемнаме, говорится в заявлении британского МИД, опубликованном в субботу на сайте правительства страны. Ранее сообщалось о сильных наводнениях и оползнях в северном Вьетнаме, произошедших из-за супертайфуна "Яги", который считается сильнейшим за последние 30 лет. "Правительство Великобритании предоставляет гуманитарную помощь на сумму в один миллион фунтов в ответ на разрушительные последствия тайфуна "Яги" во Вьетнаме", - сказано в документе. Средства будут направлены партнерам по гуманитарной деятельности и пойдут на обеспечение пострадавших предметами первой необходимости и денежной помощью, а также на поддержку систем здравоохранения и водоснабжения, сообщает МИД. По заявлению британских властей, на 14 сентября 351 человек погиб или пропал без вести во Вьетнаме в результате тайфуна, свыше 800 человек пострадали, более 188 тысяч домов были повреждены, разрушены или затоплены.

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вьетнам, великобритания, тайфун, помощь, мид британии