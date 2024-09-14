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Британия выделит помощь пострадавшим при тайфуне "Яги" во Вьетнаме - 14.09.2024, ПРАЙМ
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Британия выделит помощь пострадавшим при тайфуне "Яги" во Вьетнаме
Британия выделит помощь пострадавшим при тайфуне "Яги" во Вьетнаме - 14.09.2024, ПРАЙМ
Британия выделит помощь пострадавшим при тайфуне "Яги" во Вьетнаме
Власти Великобритании выделят один миллион фунтов стерлингов (1,3 миллиона долларов) на гуманитарную помощь пострадавшим в результате супертайфуна "Яги" во... | 14.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-14T14:43+0300
2024-09-14T14:43+0300
вьетнам
великобритания
тайфун
помощь
мид британии
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МОСКВА, 14 сен – ПРАЙМ. Власти Великобритании выделят один миллион фунтов стерлингов (1,3 миллиона долларов) на гуманитарную помощь пострадавшим в результате супертайфуна "Яги" во Вьемнаме, говорится в заявлении британского МИД, опубликованном в субботу на сайте правительства страны. Ранее сообщалось о сильных наводнениях и оползнях в северном Вьетнаме, произошедших из-за супертайфуна "Яги", который считается сильнейшим за последние 30 лет. "Правительство Великобритании предоставляет гуманитарную помощь на сумму в один миллион фунтов в ответ на разрушительные последствия тайфуна "Яги" во Вьетнаме", - сказано в документе. Средства будут направлены партнерам по гуманитарной деятельности и пойдут на обеспечение пострадавших предметами первой необходимости и денежной помощью, а также на поддержку систем здравоохранения и водоснабжения, сообщает МИД. По заявлению британских властей, на 14 сентября 351 человек погиб или пропал без вести во Вьетнаме в результате тайфуна, свыше 800 человек пострадали, более 188 тысяч домов были повреждены, разрушены или затоплены.
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вьетнам, великобритания, тайфун, помощь, мид британии
ВЬЕТНАМ, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, тайфун, помощь, МИД Британии
14:43 14.09.2024
 
Британия выделит помощь пострадавшим при тайфуне "Яги" во Вьетнаме

МИД: Британия выделит $1,3 млн на помощь пострадавшим при тайфуне "Яги" во Вьетнаме

© Фото : NASA Goddard MODIS Rapid Response Teamтайфун
тайфун - ПРАЙМ, 1920, 14.09.2024
© Фото : NASA Goddard MODIS Rapid Response Team
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МОСКВА, 14 сен – ПРАЙМ. Власти Великобритании выделят один миллион фунтов стерлингов (1,3 миллиона долларов) на гуманитарную помощь пострадавшим в результате супертайфуна "Яги" во Вьемнаме, говорится в заявлении британского МИД, опубликованном в субботу на сайте правительства страны.
Ранее сообщалось о сильных наводнениях и оползнях в северном Вьетнаме, произошедших из-за супертайфуна "Яги", который считается сильнейшим за последние 30 лет.
"Правительство Великобритании предоставляет гуманитарную помощь на сумму в один миллион фунтов в ответ на разрушительные последствия тайфуна "Яги" во Вьетнаме", - сказано в документе.
Средства будут направлены партнерам по гуманитарной деятельности и пойдут на обеспечение пострадавших предметами первой необходимости и денежной помощью, а также на поддержку систем здравоохранения и водоснабжения, сообщает МИД.
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10 сентября, 18:21
По заявлению британских властей, на 14 сентября 351 человек погиб или пропал без вести во Вьетнаме в результате тайфуна, свыше 800 человек пострадали, более 188 тысяч домов были повреждены, разрушены или затоплены.
 
ВЬЕТНАМВЕЛИКОБРИТАНИЯтайфунпомощьМИД Британии
 
 
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