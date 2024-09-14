https://1prime.ru/20240914/posobiya-851572041.html
Глава МИД Украины оценил призыв не платить пособия украинцам в Евросоюзе
Глава МИД Украины оценил призыв не платить пособия украинцам в Евросоюзе - 14.09.2024, ПРАЙМ
Глава МИД Украины оценил призыв не платить пособия украинцам в Евросоюзе
Глава МИД Украины Андрей Сибига приветствовал призыв своего польского коллеги Радослава Сикорского остановить выплаты пособий украинским беженцам в государствах | 14.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-14T23:44+0300
2024-09-14T23:44+0300
2024-09-14T23:46+0300
мид украины
пособия
ес
https://cdnn.1prime.ru/img/84294/78/842947861_0:160:3077:1890_1920x0_80_0_0_90a07bed20844d28247bf89b613b8d0c.jpg
МОСКВА, 14 сен - ПРАЙМ. Глава МИД Украины Андрей Сибига приветствовал призыв своего польского коллеги Радослава Сикорского остановить выплаты пособий украинским беженцам в государствах Евросоюза, чтобы больше людей были мобилизованы в ряды ВСУ, сообщает информагентство Reuters, ссылаясь на высказывание украинского министра иностранных дел на конференции в Киеве. По данным Reuters, на указанной конференции Сикорский повторил высказанную им ранее изданию Monde идею, что государства Евросоюза должны прекратить выплачивать беженцам с Украины пособия, чтобы не помогать украинским мужчинам уклоняться от мобилизации у себя в стране."Настало время поднять вопрос, чтобы Евросоюз выработал программы по возвращению украинцев домой, - цитирует Reuters высказывание главы МИД Украины. - <...> И я поддерживаю идею Сикорского".
https://1prime.ru/20240907/mobilizatsiya-851408313.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84294/78/842947861_172:0:2903:2048_1920x0_80_0_0_e57c1e48c76bf4124be8ade19200eddf.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мид украины, пособия, ес
Глава МИД Украины оценил призыв не платить пособия украинцам в Евросоюзе
СМИ: глава МИД Украины одобрил призыв Польши не платить пособия украинцам в ЕС
МОСКВА, 14 сен - ПРАЙМ. Глава МИД Украины Андрей Сибига приветствовал призыв своего польского коллеги Радослава Сикорского остановить выплаты пособий украинским беженцам в государствах Евросоюза, чтобы больше людей были мобилизованы в ряды ВСУ, сообщает информагентство Reuters, ссылаясь на высказывание украинского министра иностранных дел на конференции в Киеве.
По данным Reuters, на указанной конференции Сикорский повторил высказанную им ранее изданию Monde идею, что государства Евросоюза должны прекратить выплачивать беженцам с Украины пособия, чтобы не помогать украинским мужчинам уклоняться от мобилизации у себя в стране.
На Украине появилась новая проблема из-за насильственной мобилизации
"Настало время поднять вопрос, чтобы Евросоюз выработал программы по возвращению украинцев домой, - цитирует Reuters высказывание главы МИД Украины. - <...> И я поддерживаю идею Сикорского".