https://1prime.ru/20240914/posobiya-851572041.html

Глава МИД Украины оценил призыв не платить пособия украинцам в Евросоюзе

Глава МИД Украины оценил призыв не платить пособия украинцам в Евросоюзе - 14.09.2024, ПРАЙМ

Глава МИД Украины оценил призыв не платить пособия украинцам в Евросоюзе

Глава МИД Украины Андрей Сибига приветствовал призыв своего польского коллеги Радослава Сикорского остановить выплаты пособий украинским беженцам в государствах | 14.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-14T23:44+0300

2024-09-14T23:44+0300

2024-09-14T23:46+0300

мид украины

пособия

ес

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МОСКВА, 14 сен - ПРАЙМ. Глава МИД Украины Андрей Сибига приветствовал призыв своего польского коллеги Радослава Сикорского остановить выплаты пособий украинским беженцам в государствах Евросоюза, чтобы больше людей были мобилизованы в ряды ВСУ, сообщает информагентство Reuters, ссылаясь на высказывание украинского министра иностранных дел на конференции в Киеве. По данным Reuters, на указанной конференции Сикорский повторил высказанную им ранее изданию Monde идею, что государства Евросоюза должны прекратить выплачивать беженцам с Украины пособия, чтобы не помогать украинским мужчинам уклоняться от мобилизации у себя в стране."Настало время поднять вопрос, чтобы Евросоюз выработал программы по возвращению украинцев домой, - цитирует Reuters высказывание главы МИД Украины. - <...> И я поддерживаю идею Сикорского".

https://1prime.ru/20240907/mobilizatsiya-851408313.html

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мид украины, пособия, ес