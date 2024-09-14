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Глава МИД Украины оценил призыв не платить пособия украинцам в Евросоюзе - 14.09.2024, ПРАЙМ
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Глава МИД Украины оценил призыв не платить пособия украинцам в Евросоюзе
Глава МИД Украины оценил призыв не платить пособия украинцам в Евросоюзе - 14.09.2024, ПРАЙМ
Глава МИД Украины оценил призыв не платить пособия украинцам в Евросоюзе
Глава МИД Украины Андрей Сибига приветствовал призыв своего польского коллеги Радослава Сикорского остановить выплаты пособий украинским беженцам в государствах | 14.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-14T23:44+0300
2024-09-14T23:46+0300
мид украины
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МОСКВА, 14 сен - ПРАЙМ. Глава МИД Украины Андрей Сибига приветствовал призыв своего польского коллеги Радослава Сикорского остановить выплаты пособий украинским беженцам в государствах Евросоюза, чтобы больше людей были мобилизованы в ряды ВСУ, сообщает информагентство Reuters, ссылаясь на высказывание украинского министра иностранных дел на конференции в Киеве. По данным Reuters, на указанной конференции Сикорский повторил высказанную им ранее изданию Monde идею, что государства Евросоюза должны прекратить выплачивать беженцам с Украины пособия, чтобы не помогать украинским мужчинам уклоняться от мобилизации у себя в стране."Настало время поднять вопрос, чтобы Евросоюз выработал программы по возвращению украинцев домой, - цитирует Reuters высказывание главы МИД Украины. - &lt;...&gt; И я поддерживаю идею Сикорского".
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мид украины, пособия, ес
МИД Украины, пособия, ЕС
23:44 14.09.2024 (обновлено: 23:46 14.09.2024)
 
Глава МИД Украины оценил призыв не платить пособия украинцам в Евросоюзе

СМИ: глава МИД Украины одобрил призыв Польши не платить пособия украинцам в ЕС

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкЕврокомиссия
Еврокомиссия - ПРАЙМ, 1920, 14.09.2024
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 14 сен - ПРАЙМ. Глава МИД Украины Андрей Сибига приветствовал призыв своего польского коллеги Радослава Сикорского остановить выплаты пособий украинским беженцам в государствах Евросоюза, чтобы больше людей были мобилизованы в ряды ВСУ, сообщает информагентство Reuters, ссылаясь на высказывание украинского министра иностранных дел на конференции в Киеве.
По данным Reuters, на указанной конференции Сикорский повторил высказанную им ранее изданию Monde идею, что государства Евросоюза должны прекратить выплачивать беженцам с Украины пособия, чтобы не помогать украинским мужчинам уклоняться от мобилизации у себя в стране.
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"Настало время поднять вопрос, чтобы Евросоюз выработал программы по возвращению украинцев домой, - цитирует Reuters высказывание главы МИД Украины. - <...> И я поддерживаю идею Сикорского".
 
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