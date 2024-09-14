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В МИД предупредили о возможном прекращении поставок урана и титана в США

В МИД предупредили о возможном прекращении поставок урана и титана в США - 14.09.2024, ПРАЙМ

В МИД предупредили о возможном прекращении поставок урана и титана в США

Российская сторона не исключает потенциальное ограничение импорта урана, титана и никеля в Штаты, подчеркнул замглавы российского МИД Сергей Рябков. | 14.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-14T12:56+0300

2024-09-14T12:56+0300

2024-09-14T12:56+0300

политика

россия

запад

сша

сергей рябков

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МОСКВА, 14 сен - ПРАЙМ. Российская сторона не исключает потенциальное ограничение импорта урана, титана и никеля в Штаты, подчеркнул замглавы российского МИД Сергей Рябков. "Экономические контрмеры на санкционное давление могут быть самыми разными. То, что тема попала в публичное пространство, само по себе сигнал. Мы взвешиваем за и против, взвешиваем последствия от этого, здесь нельзя рубить с плеча", - объяснил дипломат. Он также уточнил, что российская политика направлена на трезвое взвешивание всех возможных исходов ситуации. При этом ей не свойственно принятие решений "на эмоциях". Рябков добавил, что в нынешней ситуации нельзя исключать никакие меры, поскольку действия США и их союзников приобрели "размах тотальной экономической агрессии".

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россия, запад, сша, сергей рябков