https://1prime.ru/20240914/postavki-851565941.html
В МИД предупредили о возможном прекращении поставок урана и титана в США
В МИД предупредили о возможном прекращении поставок урана и титана в США - 14.09.2024, ПРАЙМ
В МИД предупредили о возможном прекращении поставок урана и титана в США
Российская сторона не исключает потенциальное ограничение импорта урана, титана и никеля в Штаты, подчеркнул замглавы российского МИД Сергей Рябков. | 14.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-14T12:56+0300
2024-09-14T12:56+0300
2024-09-14T12:56+0300
политика
россия
запад
сша
сергей рябков
https://cdnn.1prime.ru/img/84244/87/842448778_0:0:3012:1694_1920x0_80_0_0_6d656a1f93a213bd7970d43a28e5b056.jpg
МОСКВА, 14 сен - ПРАЙМ. Российская сторона не исключает потенциальное ограничение импорта урана, титана и никеля в Штаты, подчеркнул замглавы российского МИД Сергей Рябков. "Экономические контрмеры на санкционное давление могут быть самыми разными. То, что тема попала в публичное пространство, само по себе сигнал. Мы взвешиваем за и против, взвешиваем последствия от этого, здесь нельзя рубить с плеча", - объяснил дипломат. Он также уточнил, что российская политика направлена на трезвое взвешивание всех возможных исходов ситуации. При этом ей не свойственно принятие решений "на эмоциях". Рябков добавил, что в нынешней ситуации нельзя исключать никакие меры, поскольку действия США и их союзников приобрели "размах тотальной экономической агрессии".
https://1prime.ru/20240914/rakety-851565810.html
запад
сша
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84244/87/842448778_179:0:2910:2048_1920x0_80_0_0_6c9d6aeeacbf40e785caf9d62b9b8893.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, запад, сша, сергей рябков
Политика, РОССИЯ, ЗАПАД, США, Сергей Рябков
В МИД предупредили о возможном прекращении поставок урана и титана в США
Рябков: РФ не исключает прекращения поставок урана и титана в США
МОСКВА, 14 сен - ПРАЙМ. Российская сторона не исключает потенциальное ограничение импорта урана, титана и никеля в Штаты, подчеркнул замглавы российского МИД Сергей Рябков.
"Экономические контрмеры на санкционное давление могут быть самыми разными. То, что тема попала в публичное пространство, само по себе сигнал. Мы взвешиваем за и против, взвешиваем последствия от этого, здесь нельзя рубить с плеча", - объяснил дипломат.
Он также уточнил, что российская политика направлена на трезвое взвешивание всех возможных исходов ситуации. При этом ей не свойственно принятие решений "на эмоциях". Рябков добавил, что в нынешней ситуации нельзя исключать никакие меры, поскольку действия США и их союзников приобрели "размах тотальной экономической агрессии".
"Мало не покажется". В МИД пообещали ответить на действия США на Украине