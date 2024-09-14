https://1prime.ru/20240914/pozhar-851571651.html
В Воронежской области разгорелся пожар на площади 20 гектаров
В Воронежской области разгорелся пожар на площади 20 гектаров - 14.09.2024, ПРАЙМ
В Воронежской области разгорелся пожар на площади 20 гектаров
Площадь пожара в районе Ямного Воронежской области достигла около двадцати гектаров, передает МЧС РФ. | 14.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-14T22:44+0300
2024-09-14T22:44+0300
2024-09-14T22:45+0300
происшествия
пожар
https://cdnn.1prime.ru/img/83685/63/836856375_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_4c5e43f93ab7a673a9752f9cc5abc850.jpg
МОСКВА, 14 сен - ПРАЙМ. Площадь пожара в районе Ямного Воронежской области достигла около двадцати гектаров, передает МЧС РФ.Как сообщается, удалось избежать перехода огня на жилье. В настоящий момент с огнем борется объединенная противопожарная группировка в составе 150 человек и 50 единиц техники.По информации МЧС, сегодня вечером в районе Ямного произошло возгорание травы и лесной подстилки.
https://1prime.ru/20240901/bpla-851251597.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83685/63/836856375_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_988268de0405a0f1dbc2f0cfb236b7a1.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
пожар
В Воронежской области разгорелся пожар на площади 20 гектаров
МЧС РФ: площадь пожара в районе Ямного Воронежской области достигла 20 гектаров
МОСКВА, 14 сен - ПРАЙМ. Площадь пожара в районе Ямного Воронежской области достигла около двадцати гектаров, передает МЧС РФ.
Как сообщается, удалось избежать перехода огня на жилье. В настоящий момент с огнем борется объединенная противопожарная группировка в составе 150 человек и 50 единиц техники.
В результате атаки БПЛА возник пожар на территории Московского НПЗ
По информации МЧС, сегодня вечером в районе Ямного произошло возгорание травы и лесной подстилки.