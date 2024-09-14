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В Воронежской области разгорелся пожар на площади 20 гектаров

В Воронежской области разгорелся пожар на площади 20 гектаров - 14.09.2024, ПРАЙМ

В Воронежской области разгорелся пожар на площади 20 гектаров

Площадь пожара в районе Ямного Воронежской области достигла около двадцати гектаров, передает МЧС РФ. | 14.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-14T22:44+0300

2024-09-14T22:44+0300

2024-09-14T22:45+0300

происшествия

пожар

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МОСКВА, 14 сен - ПРАЙМ. Площадь пожара в районе Ямного Воронежской области достигла около двадцати гектаров, передает МЧС РФ.Как сообщается, удалось избежать перехода огня на жилье. В настоящий момент с огнем борется объединенная противопожарная группировка в составе 150 человек и 50 единиц техники.По информации МЧС, сегодня вечером в районе Ямного произошло возгорание травы и лесной подстилки.

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пожар