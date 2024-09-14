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В Воронежской области разгорелся пожар на площади 20 гектаров - 14.09.2024, ПРАЙМ
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В Воронежской области разгорелся пожар на площади 20 гектаров
В Воронежской области разгорелся пожар на площади 20 гектаров - 14.09.2024, ПРАЙМ
В Воронежской области разгорелся пожар на площади 20 гектаров
Площадь пожара в районе Ямного Воронежской области достигла около двадцати гектаров, передает МЧС РФ. | 14.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-14T22:44+0300
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происшествия
пожар
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МОСКВА, 14 сен - ПРАЙМ. Площадь пожара в районе Ямного Воронежской области достигла около двадцати гектаров, передает МЧС РФ.Как сообщается, удалось избежать перехода огня на жилье. В настоящий момент с огнем борется объединенная противопожарная группировка в составе 150 человек и 50 единиц техники.По информации МЧС, сегодня вечером в районе Ямного произошло возгорание травы и лесной подстилки.
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пожар
Происшествия, пожар
22:44 14.09.2024 (обновлено: 22:45 14.09.2024)
 
В Воронежской области разгорелся пожар на площади 20 гектаров

МЧС РФ: площадь пожара в районе Ямного Воронежской области достигла 20 гектаров

© РИА Новости . Евгений Кузьмин | Перейти в медиабанкПожар в лесном массиве под Курганом
Пожар в лесном массиве под Курганом - ПРАЙМ, 1920, 14.09.2024
© РИА Новости . Евгений Кузьмин
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МОСКВА, 14 сен - ПРАЙМ. Площадь пожара в районе Ямного Воронежской области достигла около двадцати гектаров, передает МЧС РФ.
Как сообщается, удалось избежать перехода огня на жилье. В настоящий момент с огнем борется объединенная противопожарная группировка в составе 150 человек и 50 единиц техники.
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По информации МЧС, сегодня вечером в районе Ямного произошло возгорание травы и лесной подстилки.
 
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