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Китай сообщил о росте промышленного производства за январь-август - 14.09.2024, ПРАЙМ
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Китай сообщил о росте промышленного производства за январь-август
Китай сообщил о росте промышленного производства за январь-август - 14.09.2024, ПРАЙМ
Китай сообщил о росте промышленного производства за январь-август
Объем производства крупных промышленных предприятий в Китае в январе-августе 2024 года вырос на 5,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года,... | 14.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-14T08:20+0300
2024-09-14T08:21+0300
промышленное производство
китай
добывающие отрасли
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ПЕКИН, 14 сен - ПРАЙМ. Объем производства крупных промышленных предприятий в Китае в январе-августе 2024 года вырос на 5,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, свидетельствуют обнародованные в субботу данные государственного статистического бюро КНР. Отдельно в августе рост показателя составил 4,5%. Объем производства в добывающей промышленности в августе вырос на 3,7%, в обрабатывающей - на 4,3%, производство и поставки электроэнергии, тепловой энергии, газа и воды выросли на 6,8%. Данные статбюро отражают объем производства крупных китайских промышленных предприятий.
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китай
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промышленное производство, китай, добывающие отрасли
промышленное производство, КИТАЙ, добывающие отрасли
08:20 14.09.2024 (обновлено: 08:21 14.09.2024)
 
Китай сообщил о росте промышленного производства за январь-август

Статбюро: промышленное производство в КНР за восемь месяцев выросло на 5,8%

© Фото : Unsplash/zhang kaiyvПекин, Китай
Пекин, Китай - ПРАЙМ, 1920, 14.09.2024
© Фото : Unsplash/zhang kaiyv
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ПЕКИН, 14 сен - ПРАЙМ. Объем производства крупных промышленных предприятий в Китае в январе-августе 2024 года вырос на 5,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, свидетельствуют обнародованные в субботу данные государственного статистического бюро КНР.
Отдельно в августе рост показателя составил 4,5%.
Объем производства в добывающей промышленности в августе вырос на 3,7%, в обрабатывающей - на 4,3%, производство и поставки электроэнергии, тепловой энергии, газа и воды выросли на 6,8%.
Данные статбюро отражают объем производства крупных китайских промышленных предприятий.
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В Китае зафиксирован рост розничных продаж за восемь месяцев
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промышленное производствоКИТАЙдобывающие отрасли
 
 
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