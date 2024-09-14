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"Мало не покажется". В МИД пообещали ответить на действия США на Украине - 14.09.2024, ПРАЙМ
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"Мало не покажется". В МИД пообещали ответить на действия США на Украине
"Мало не покажется". В МИД пообещали ответить на действия США на Украине - 14.09.2024, ПРАЙМ
"Мало не покажется". В МИД пообещали ответить на действия США на Украине
Москва отреагирует на снятие Белым домом ограничений на удары западным оружием по российским территориям так, что "мало не покажется", подчеркнул замглавы... | 14.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-14T12:48+0300
2024-09-14T12:48+0300
политика
сергей рябков
мид
запад
сша
япония
размещение ядерного оружия
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МОСКВА, 14 сен - ПРАЙМ. Москва отреагирует на снятие Белым домом ограничений на удары западным оружием по российским территориям так, что "мало не покажется", подчеркнул замглавы российского МИД Сергей Рябков."Президент все сказал на эту тему. Решение такое есть, все карт-бланши, индульгенции киевским клиентам выписаны, поэтому мы готовы ко всему", - уточнил дипломат. Он также посоветовал Западу перестать недооценивать потенциальные последствия "той игры, которую они продолжают вести". Он подчеркнул, что Россия также намерена подготовить комплексный ответ на размещение американских ракет на территории Японии."Пусть они вначале продвинутся в направлении того, что сейчас циркулирует в качестве слухов. А дальше они получат комплексный ответ, в том числе военно-технического свойства", - объяснил Рябков в ходе беседы с журналистами. Он добавил, что у Запада было много шансов избежать обострения ситуации.
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сергей рябков, мид, запад, сша, япония, размещение ядерного оружия
Политика, Сергей Рябков, МИД, ЗАПАД, США, ЯПОНИЯ, размещение ядерного оружия
12:48 14.09.2024
 
"Мало не покажется". В МИД пообещали ответить на действия США на Украине

Рябков: Россия отреагирует на снятие США запрета на ракеты соответствующим образом

© Фотохост БРИКС | Перейти в медиабанк% Заместитель Министра иностранных дел РФ Сергей Рябков
% Заместитель Министра иностранных дел РФ Сергей Рябков
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МОСКВА, 14 сен - ПРАЙМ. Москва отреагирует на снятие Белым домом ограничений на удары западным оружием по российским территориям так, что "мало не покажется", подчеркнул замглавы российского МИД Сергей Рябков.
"Президент все сказал на эту тему. Решение такое есть, все карт-бланши, индульгенции киевским клиентам выписаны, поэтому мы готовы ко всему", - уточнил дипломат. Он также посоветовал Западу перестать недооценивать потенциальные последствия "той игры, которую они продолжают вести".
Он подчеркнул, что Россия также намерена подготовить комплексный ответ на размещение американских ракет на территории Японии.
"Пусть они вначале продвинутся в направлении того, что сейчас циркулирует в качестве слухов. А дальше они получат комплексный ответ, в том числе военно-технического свойства", - объяснил Рябков в ходе беседы с журналистами. Он добавил, что у Запада было много шансов избежать обострения ситуации.
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ПолитикаСергей РябковМИДЗАПАДСШАЯПОНИЯразмещение ядерного оружия
 
 
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