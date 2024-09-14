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Россияне сократили расходы на карманные деньги для детей

Россияне сократили расходы на карманные деньги для детей - 14.09.2024, ПРАЙМ

Россияне сократили расходы на карманные деньги для детей

Россияне в этом году стали давать своим детям на карманные расходы на 500 рублей меньше - 3,5 тысячи рублей в месяц, рассказали РИА Новости в компании Anderida... | 14.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-14T10:02+0300

2024-09-14T10:02+0300

2024-09-14T10:59+0300

дети

россия

деньги

родители

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МОСКВА, 14 сен - ПРАЙМ. Россияне в этом году стали давать своим детям на карманные расходы на 500 рублей меньше - 3,5 тысячи рублей в месяц, рассказали РИА Новости в компании Anderida Financial Group. "Около 85% россиян, имеющих детей в возрасте от 7 до 15 лет, собираются давать деньги на карманные расходы. Оставшиеся 15% считают, что карманные деньги - это лишнее, так как их ребенок всем обеспечен", - выяснили аналитики. При этом родители стали меньше выделять на детские расходы. "Среди тех, кто готов давать деньги на карманные расходы, чаще фигурировали ответы, что в среднем в месяц они собираются отдавать порядка 3,5 тысяч рублей. В прошлом году россияне в среднем готовы были давать на 500 рублей больше - около 4 тысяч рублей", - указано в исследовании. Более половины родителей (51%) выдают средства на карманные расходы лишь наличными, 38% используют комбинированные методы, а 11% - делают перечисления на карту ребенка. Интересно отметить, что лишь каждый десятый родитель следит за расходами ребенка в течение года, и не более 5% взрослых разбирают с ребенком траты на предмет их целесообразности, формируя тем самым привычку следить за расходами и делать накопления. При этом россияне признаются, что в 92% случаях ребенок склонен совершать эмоциональные покупки здесь и сейчас и лишь 8% готовы копить на крупную покупку.

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дети, россия, деньги, родители