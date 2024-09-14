https://1prime.ru/20240914/restoran-851562672.html

Сеть ресторанов "Pro.Хинкали" заявила о выходе на иностранный рынок

Сеть ресторанов "Pro.Хинкали" заявила о выходе на иностранный рынок - 14.09.2024, ПРАЙМ

Сеть ресторанов "Pro.Хинкали" заявила о выходе на иностранный рынок

Сеть ресторанов грузинской кухни "Pro.Хинкали", входящая в холдинг Novikov Group, намерена до конца 2027 года открыть 45 новых ресторанов по франшизе в России,... | 14.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-14T08:37+0300

2024-09-14T08:37+0300

2024-09-14T08:43+0300

ресторан

грузия

казахстан

россия

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МОСКВА, 14 сен - ПРАЙМ. Сеть ресторанов грузинской кухни "Pro.Хинкали", входящая в холдинг Novikov Group, намерена до конца 2027 года открыть 45 новых ресторанов по франшизе в России, а также в следующем году выйти на рынок Казахстана, рассказала РИА Новости операционный директор сети Алена Минина. "По России у нас сейчас 12 ресторанов. На сегодняшний день подписаны договоры коммерческой концессии (франшизы - ред.) по 45 ресторанам, которые откроются до конца 2027 года. Девять из них уже активно строятся и до марта откроются. Все остальное - на протяжении двух-трех лет. В списке - Пермь, Воронеж, Челябинск, Смоленск и другие города РФ и СНГ. В Санкт-Петербурге мы открываемся 3-6 октября в ТРЦ "Галерея". Но там у нас будет не один ресторан, в Петербурге подписано несколько контрактов", - рассказала Минина. Она также отметила, что "Pro.Хинкали" планируют выйти на рынок Казахстана. "У нас уже подписано шесть контрактов в Казахстане. Рестораны начнут открываться в 2025 году. Сейчас мы подписали договор и в течение 6 месяцев он (франчайзи - ред.) должен найти помещения. Эти открытия будут стопроцентно", - добавила операционный директор сети. Сеть ресторанов грузинской кухни "Pro.Хинкали" была сформирована и вошла в холдинг Novikov Group в 2023 году. Холдингом на сегодняшний день управляет известный российский ресторатор Аркадий Новиков. На сегодняшний день в Novikov Group входит 265 действующих ресторанов, включая популярные по всей России сети "Магадан", "Сыроварня", "5642 Высота", Avocado Queen, Farш, Prime Star, "Колбасный цех" и другие.

https://1prime.ru/20240914/turizm-851562261.html

грузия

казахстан

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ресторан, грузия, казахстан, россия