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В ШОС оценили вклад организации в развитие государств
В ШОС оценили вклад организации в развитие государств - 14.09.2024, ПРАЙМ
В ШОС оценили вклад организации в развитие государств
Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) способствует развитию всех государств-членов, а также обеспечивает ликвидацию существующих вызовов и угроз... | 14.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-14T12:19+0300
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2024-09-14T12:19+0300
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ПЕКИН, 14 сен - ПРАЙМ. Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) способствует развитию всех государств-членов, а также обеспечивает ликвидацию существующих вызовов и угроз коллективной безопасности, подчеркнул заместитель генерального секретаря организации Нурлан Ермекбаев. “В ШОС строго следуют принципам “шанхайского духа”, которые включают равноправие, консультации, уважение многообразия культур”, - пояснил политик в ходе Сяншаньского форума по безопасности.Ермекбаев также добавил, что за годы своего существования организация превратилась в трансрегиональное международное сообщество с крупнейшими показателями общей территории и населения.
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шос, сотрудничество
Политика, ШОС, сотрудничество
В ШОС оценили вклад организации в развитие государств
Ермекбаев: ШОС вносит свой вклад в нейтрализацию вызовов и угроз безопасности
ПЕКИН, 14 сен - ПРАЙМ. Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) способствует развитию всех государств-членов, а также обеспечивает ликвидацию существующих вызовов и угроз коллективной безопасности, подчеркнул заместитель генерального секретаря организации Нурлан Ермекбаев.
“В ШОС строго следуют принципам “шанхайского духа”, которые включают равноправие, консультации, уважение многообразия культур”, - пояснил политик в ходе Сяншаньского форума по безопасности.
Ермекбаев также добавил, что за годы своего существования организация превратилась в трансрегиональное международное сообщество с крупнейшими показателями общей территории и населения.
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