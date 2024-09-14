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В ШОС оценили вклад организации в развитие государств - 14.09.2024, ПРАЙМ
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В ШОС оценили вклад организации в развитие государств
В ШОС оценили вклад организации в развитие государств - 14.09.2024, ПРАЙМ
В ШОС оценили вклад организации в развитие государств
Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) способствует развитию всех государств-членов, а также обеспечивает ликвидацию существующих вызовов и угроз... | 14.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-14T12:19+0300
2024-09-14T12:19+0300
политика
шос
сотрудничество
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ПЕКИН, 14 сен - ПРАЙМ. Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) способствует развитию всех государств-членов, а также обеспечивает ликвидацию существующих вызовов и угроз коллективной безопасности, подчеркнул заместитель генерального секретаря организации Нурлан Ермекбаев. “В ШОС строго следуют принципам “шанхайского духа”, которые включают равноправие, консультации, уважение многообразия культур”, - пояснил политик в ходе Сяншаньского форума по безопасности.Ермекбаев также добавил, что за годы своего существования организация превратилась в трансрегиональное международное сообщество с крупнейшими показателями общей территории и населения.
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шос, сотрудничество
Политика, ШОС, сотрудничество
12:19 14.09.2024
 
В ШОС оценили вклад организации в развитие государств

Ермекбаев: ШОС вносит свой вклад в нейтрализацию вызовов и угроз безопасности

© РИА Новости . POOL/Сергей Савостьянов | Перейти в медиабанкЗаседание Совета глав государств-членов ШОС
Заседание Совета глав государств-членов ШОС - ПРАЙМ, 1920, 14.09.2024
© РИА Новости . POOL/Сергей Савостьянов
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ПЕКИН, 14 сен - ПРАЙМ. Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) способствует развитию всех государств-членов, а также обеспечивает ликвидацию существующих вызовов и угроз коллективной безопасности, подчеркнул заместитель генерального секретаря организации Нурлан Ермекбаев.
“В ШОС строго следуют принципам “шанхайского духа”, которые включают равноправие, консультации, уважение многообразия культур”, - пояснил политик в ходе Сяншаньского форума по безопасности.
Ермекбаев также добавил, что за годы своего существования организация превратилась в трансрегиональное международное сообщество с крупнейшими показателями общей территории и населения.
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