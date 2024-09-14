https://1prime.ru/20240914/shos-851565571.html

В ШОС оценили вклад организации в развитие государств

В ШОС оценили вклад организации в развитие государств - 14.09.2024, ПРАЙМ

В ШОС оценили вклад организации в развитие государств

Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) способствует развитию всех государств-членов, а также обеспечивает ликвидацию существующих вызовов и угроз... | 14.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-14T12:19+0300

2024-09-14T12:19+0300

2024-09-14T12:19+0300

политика

шос

сотрудничество

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ПЕКИН, 14 сен - ПРАЙМ. Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) способствует развитию всех государств-членов, а также обеспечивает ликвидацию существующих вызовов и угроз коллективной безопасности, подчеркнул заместитель генерального секретаря организации Нурлан Ермекбаев. “В ШОС строго следуют принципам “шанхайского духа”, которые включают равноправие, консультации, уважение многообразия культур”, - пояснил политик в ходе Сяншаньского форума по безопасности.Ермекбаев также добавил, что за годы своего существования организация превратилась в трансрегиональное международное сообщество с крупнейшими показателями общей территории и населения.

https://1prime.ru/20240914/nato-851565131.html

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шос, сотрудничество