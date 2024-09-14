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В Зимбабве отстрелят 200 слонов - 14.09.2024, ПРАЙМ
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В Зимбабве отстрелят 200 слонов
В Зимбабве отстрелят 200 слонов - 14.09.2024, ПРАЙМ
В Зимбабве отстрелят 200 слонов
Власти Зимбабве решили отстрелить 200 слонов в связи с дефицитом продовольствия, который возник из-за беспрецедентной засухи, вызванной природным явлением... | 14.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-14T19:34+0300
2024-09-14T19:35+0300
происшествия
животные
продовольствие
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МОСКВА, 14 сен - ПРАЙМ. Власти Зимбабве решили отстрелить 200 слонов в связи с дефицитом продовольствия, который возник из-за беспрецедентной засухи, вызванной природным явлением Эль-Ниньо. Об этом сообщает агентство France-Presse, ссылаясь на сообщение управления по охране дикой природы страны.Ранее глава государства Эммерсон Мнангагва в связи с засухой объявил в стране режим национального бедствия. Как передает France-Presse, "Зимбабве отстрелит 200 слонов из-за беспрецедентной засухи, которая привела к нехватке продовольствия".
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животные, продовольствие
Происшествия, животные, продовольствие
19:34 14.09.2024 (обновлено: 19:35 14.09.2024)
 
В Зимбабве отстрелят 200 слонов

AFP: в Зимбабве отстрелят 200 слонов из-за дефицита продовольствия

© Фото : Unsplash/Matt CramblettТанзания
Танзания - ПРАЙМ, 1920, 14.09.2024
© Фото : Unsplash/Matt Cramblett
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МОСКВА, 14 сен - ПРАЙМ. Власти Зимбабве решили отстрелить 200 слонов в связи с дефицитом продовольствия, который возник из-за беспрецедентной засухи, вызванной природным явлением Эль-Ниньо. Об этом сообщает агентство France-Presse, ссылаясь на сообщение управления по охране дикой природы страны.
Ранее глава государства Эммерсон Мнангагва в связи с засухой объявил в стране режим национального бедствия.
Площадь Победы, Минск, Белоруссия
Белоруссия в 2024 году экспортировала продовольствия на $4 млрд
25 августа, 22:49
Как передает France-Presse, "Зимбабве отстрелит 200 слонов из-за беспрецедентной засухи, которая привела к нехватке продовольствия".
 
Происшествияживотныепродовольствие
 
 
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