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В Зимбабве отстрелят 200 слонов

В Зимбабве отстрелят 200 слонов - 14.09.2024, ПРАЙМ

В Зимбабве отстрелят 200 слонов

Власти Зимбабве решили отстрелить 200 слонов в связи с дефицитом продовольствия, который возник из-за беспрецедентной засухи, вызванной природным явлением... | 14.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-14T19:34+0300

2024-09-14T19:34+0300

2024-09-14T19:35+0300

происшествия

животные

продовольствие

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МОСКВА, 14 сен - ПРАЙМ. Власти Зимбабве решили отстрелить 200 слонов в связи с дефицитом продовольствия, который возник из-за беспрецедентной засухи, вызванной природным явлением Эль-Ниньо. Об этом сообщает агентство France-Presse, ссылаясь на сообщение управления по охране дикой природы страны.Ранее глава государства Эммерсон Мнангагва в связи с засухой объявил в стране режим национального бедствия. Как передает France-Presse, "Зимбабве отстрелит 200 слонов из-за беспрецедентной засухи, которая привела к нехватке продовольствия".

https://1prime.ru/20240825/belorussiya-851114012.html

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животные, продовольствие