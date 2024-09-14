https://1prime.ru/20240914/sotrudnichestvo-851566095.html

МИД призвал США "не совать свой нос" в отношения России и Ирана

МИД призвал США "не совать свой нос" в отношения России и Ирана - 14.09.2024, ПРАЙМ

МИД призвал США "не совать свой нос" в отношения России и Ирана

Российская сторона призвала Белый дом "не совать свой нос" в военно-техническое партнерство России и Ирана, поскольку это сотрудничество не является нарушением... | 14.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-14T13:11+0300

2024-09-14T13:11+0300

2024-09-14T13:15+0300

политика

сергей рябков

россия

иран

сша

сотрудничество

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МОСКВА, 14 сен - ПРАЙМ. Российская сторона призвала Белый дом "не совать свой нос" в военно-техническое партнерство России и Ирана, поскольку это сотрудничество не является нарушением каких-либо международных норм, подчеркнул замглавы российского МИД Сергей Рябков. "Наше сотрудничество проверено временем. Оно не содержит элементов, которые что-либо нарушают с точки зрения международных обязательств, или каким-то негативным образом влияют на чью-то безопасность или региональные балансы", - уточнил дипломат.Рябков подчеркнул, что российско-иранские отношения очень обширны и развиты в самых разных сферах - в политике, экономике, транспорте и так далее.

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иран

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сергей рябков, россия, иран, сша, сотрудничество