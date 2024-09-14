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Доходы США от поставок газа в ЕС обновили минимум с 2021 года

Доходы США от поставок газа в ЕС обновили минимум с 2021 года - 14.09.2024, ПРАЙМ

Доходы США от поставок газа в ЕС обновили минимум с 2021 года

В июле текущего года американские поставщики резко сократили экспорт сжиженного природного газа в страны ЕС, доходы компаний упали до минимумов 2021 года,... | 14.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-14T08:09+0300

2024-09-14T08:09+0300

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МОСКВА, 14 сен - ПРАЙМ. В июле текущего года американские поставщики резко сократили экспорт сжиженного природного газа в страны ЕС, доходы компаний упали до минимумов 2021 года, сообщает американская статслужба. Так, доходы американских поставщиков снизились на 15% в месячном и 36% в годовом выражении. Общая прибыль составила 791,4 миллиона долларов.Главной причиной столь резкого падения стало значительное сокращение поставок по сравнению в аналогичным периодом прошлого года и первым месяцем лета. При этом, отметили в агентстве, американские компании увеличили объем поставок СПГ в азиатский регион в среднем в 1,5 раза.

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спг, сша, поставки, ес