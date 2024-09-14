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В Турции заявили о наличии доказательств связи Украины с террористами - 14.09.2024, ПРАЙМ
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В Турции заявили о наличии доказательств связи Украины с террористами
В Турции заявили о наличии доказательств связи Украины с террористами - 14.09.2024, ПРАЙМ
В Турции заявили о наличии доказательств связи Украины с террористами
Турецкое издание Aydınlık, ранее обвинившее Украину в связях с террористами из "Хайят Тахрир аш-Шам"*, сообщила, что располагает кадрами с июньских переговоров... | 14.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-14T22:11+0300
2024-09-14T22:15+0300
происшествия
украина
связь
терроризм
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МОСКВА, 14 сен – ПРАЙМ. Турецкое издание Aydınlık, ранее обвинившее Украину в связях с террористами из "Хайят Тахрир аш-Шам"*, сообщила, что располагает кадрами с июньских переговоров в сирийском Идлибе.Как газета передавала ранее, украинская сторона провела в Сирии переговоры с террористами "Хайят Тахрир аш-Шам"* по вопросу их участия в антироссийских операциях. Министр России Сергей Лавров сообщил, что эмиссары украинской разведки находятся в идлибской зоне деэскалации на территории Сирии для вербовки террористов для новых операций против Российской Федерации."После сообщения Aydınlık Центр новостей получил несколько кадров встречи украинцев и членов ХТШ*", - сообщило издание.Вместе с тем в статье уточняется, что указанные кадры были cделаны в Идлибе в июне нынешнего года."Фактически, в своем новостном сообщении Aydınlık указывал, что украинцы и лидер ХТШ* Хейсем Омери встретились в Идлибе 18 июня 2024 года", - говорится в публикации.*Террористическая организация, запрещенная в России
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украина, связь, терроризм
Происшествия, УКРАИНА, связь, терроризм
22:11 14.09.2024 (обновлено: 22:15 14.09.2024)
 
В Турции заявили о наличии доказательств связи Украины с террористами

Aydnlk заявила о наличии кадров с переговоров Киева с "Хайят Тахрир аш-Шам"*

© РИА Новости . Михаил АлаеддинСирийский город Алеппо
Сирийский город Алеппо - ПРАЙМ, 1920, 14.09.2024
© РИА Новости . Михаил Алаеддин
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МОСКВА, 14 сен – ПРАЙМ. Турецкое издание Aydınlık, ранее обвинившее Украину в связях с террористами из "Хайят Тахрир аш-Шам"*, сообщила, что располагает кадрами с июньских переговоров в сирийском Идлибе.
Как газета передавала ранее, украинская сторона провела в Сирии переговоры с террористами "Хайят Тахрир аш-Шам"* по вопросу их участия в антироссийских операциях. Министр России Сергей Лавров сообщил, что эмиссары украинской разведки находятся в идлибской зоне деэскалации на территории Сирии для вербовки террористов для новых операций против Российской Федерации.
"После сообщения Aydınlık Центр новостей получил несколько кадров встречи украинцев и членов ХТШ*", - сообщило издание.
Вместе с тем в статье уточняется, что указанные кадры были cделаны в Идлибе в июне нынешнего года.
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"Фактически, в своем новостном сообщении Aydınlık указывал, что украинцы и лидер ХТШ* Хейсем Омери встретились в Идлибе 18 июня 2024 года", - говорится в публикации.
*Террористическая организация, запрещенная в России
 
ПроисшествияУКРАИНАсвязьтерроризм
 
 
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