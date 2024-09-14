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Турция и Сирия намерены возобновить торговлю, сообщают СМИ - 14.09.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20240914/torgovlya-851566774.html
Турция и Сирия намерены возобновить торговлю, сообщают СМИ
Турция и Сирия намерены возобновить торговлю, сообщают СМИ - 14.09.2024, ПРАЙМ
Турция и Сирия намерены возобновить торговлю, сообщают СМИ
Турция и Сирия готовятся к нормализации отношений и возобновлению торговли, этого требует геополитическая ситуация вокруг Израиля, пишет в субботу газета... | 14.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-14T14:16+0300
2024-09-14T14:16+0300
экономика
турция
сирия
дипломатические отношения
торговые отношения
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АНКАРА, 14 сен – ПРАЙМ. Турция и Сирия готовятся к нормализации отношений и возобновлению торговли, этого требует геополитическая ситуация вокруг Израиля, пишет в субботу газета Aydınlık, ссылаясь на информацию от источников из приграничных с Сирией турецких регионов. "Таможенные ворота" Джейланпынар, одни из ворот между Турцией и Сирией, были открыты накануне. В настоящее время ведется подготовка к нормализации отношений между двумя странами и началу торговли. Это событие мобилизует города, расположенные на линии границы, и оживит их экономику", - пишет издание. Газета со ссылкой на местные источники сообщает, что новая ситуация также ускорила возвращение сирийских беженцев. "Согласно информации, поступающей из региона, количество людей, проходящих через ворота со своими вещами, растёт с каждым днём…", - отмечает издание. Гаджи Мустафа Чельканлы, президент Торгово-промышленной палаты Килиса (город и район на юго-востоке Турции, недалеко от границы с Сирией), отмечает, что улучшение отношений между Анкарой и Дамаском - это то, что должно быть. "Сейчас нет ничего более нормального, чем улучшение отношений. Потому что, когда Израиль вступает в другой расчёт в этом регионе, Сирия и Турция должны прийти к соглашению. В противном случае никто не сможет противостоять Израилю", - сказал он. Анкара приветствует усилия России по налаживанию взаимодействия между Турцией и Сирией, продолжит собственные усилия по подготовке почвы для нормализации отношений с Дамаском в духе доброй воли, без предварительных условий, заявили на этой неделе РИА Новости в МИД Турции. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил 31 августа, что встреча в формате РФ - Иран - Турция - Сирия по нормализации отношений Анкары и Дамаска состоится в обозримой перспективе. Он напомнил, что стороны в 2023 году сумели провести встречу с участием оборонных ведомств, министерств иностранных дел и спецслужб, попытавшись обговорить условия, способные привести к нормализации отношений между Сирией и Турцией. В последнее время появлялась информация о возможной встрече Асада и Эрдогана. Так, газета Hürriyet со ссылкой на источники сообщала, что такая встреча ожидалась в августе в Багдаде. Другие СМИ отмечали, что переговоры могут состояться в Москве. В начале августа замглавы МИД РФ Михаил Богданов отмечал, что российская сторона готова принять встречу. Главы МИД четырёх стран провели встречу в Москве 10 мая 2023 года. По её итогам министры распорядились подготовить проект дорожной карты по нормализации отношений между Турцией и Сирией. Однако позже президент Сирии Башар Асад, выступая перед новым созывом Народного совета (парламента), заявил, что по данной инициативе нет никакого прогресса, несмотря на искренние усилия посредников в лице России, Ирана и Ирака.
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турция, сирия, дипломатические отношения, торговые отношения
Экономика, ТУРЦИЯ, СИРИЯ, дипломатические отношения, торговые отношения
14:16 14.09.2024
 
Турция и Сирия намерены возобновить торговлю, сообщают СМИ

Aydınlık: Турция и Сирия готовятся к нормализации отношений и возобновлению торговли

© CC BY 2.0 / Beshr AbdulhadiСирия
Сирия - ПРАЙМ, 1920, 14.09.2024
© CC BY 2.0 / Beshr Abdulhadi
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АНКАРА, 14 сен – ПРАЙМ. Турция и Сирия готовятся к нормализации отношений и возобновлению торговли, этого требует геополитическая ситуация вокруг Израиля, пишет в субботу газета Aydınlık, ссылаясь на информацию от источников из приграничных с Сирией турецких регионов.
"Таможенные ворота" Джейланпынар, одни из ворот между Турцией и Сирией, были открыты накануне. В настоящее время ведется подготовка к нормализации отношений между двумя странами и началу торговли. Это событие мобилизует города, расположенные на линии границы, и оживит их экономику", - пишет издание.
Газета со ссылкой на местные источники сообщает, что новая ситуация также ускорила возвращение сирийских беженцев.
"Согласно информации, поступающей из региона, количество людей, проходящих через ворота со своими вещами, растёт с каждым днём…", - отмечает издание.
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Гаджи Мустафа Чельканлы, президент Торгово-промышленной палаты Килиса (город и район на юго-востоке Турции, недалеко от границы с Сирией), отмечает, что улучшение отношений между Анкарой и Дамаском - это то, что должно быть.
"Сейчас нет ничего более нормального, чем улучшение отношений. Потому что, когда Израиль вступает в другой расчёт в этом регионе, Сирия и Турция должны прийти к соглашению. В противном случае никто не сможет противостоять Израилю", - сказал он.
Анкара приветствует усилия России по налаживанию взаимодействия между Турцией и Сирией, продолжит собственные усилия по подготовке почвы для нормализации отношений с Дамаском в духе доброй воли, без предварительных условий, заявили на этой неделе РИА Новости в МИД Турции.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил 31 августа, что встреча в формате РФ - Иран - Турция - Сирия по нормализации отношений Анкары и Дамаска состоится в обозримой перспективе. Он напомнил, что стороны в 2023 году сумели провести встречу с участием оборонных ведомств, министерств иностранных дел и спецслужб, попытавшись обговорить условия, способные привести к нормализации отношений между Сирией и Турцией.
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В последнее время появлялась информация о возможной встрече Асада и Эрдогана. Так, газета Hürriyet со ссылкой на источники сообщала, что такая встреча ожидалась в августе в Багдаде. Другие СМИ отмечали, что переговоры могут состояться в Москве. В начале августа замглавы МИД РФ Михаил Богданов отмечал, что российская сторона готова принять встречу.
Главы МИД четырёх стран провели встречу в Москве 10 мая 2023 года. По её итогам министры распорядились подготовить проект дорожной карты по нормализации отношений между Турцией и Сирией. Однако позже президент Сирии Башар Асад, выступая перед новым созывом Народного совета (парламента), заявил, что по данной инициативе нет никакого прогресса, несмотря на искренние усилия посредников в лице России, Ирана и Ирака.
 
ЭкономикаТУРЦИЯСИРИЯдипломатические отношенияторговые отношения
 
 
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