https://1prime.ru/20240914/turavtobus-851563213.html

Эксперты назвали причину высокого спроса на туравтобусы в России

Эксперты назвали причину высокого спроса на туравтобусы в России - 14.09.2024, ПРАЙМ

Эксперты назвали причину высокого спроса на туравтобусы в России

Спрос на туристические автобусы в России растет на фоне развития внутреннего туризма, снижения доступности авиаперевозок и закрытия аэропортов юга России,... | 14.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-14T09:04+0300

2024-09-14T09:04+0300

2024-09-14T09:05+0300

туризм

автобус

россия

спрос

туристическая отрасль

туристический поток

лизинг

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МОСКВА, 14 сен - ПРАЙМ. Спрос на туристические автобусы в России растет на фоне развития внутреннего туризма, снижения доступности авиаперевозок и закрытия аэропортов юга России, рассказали РИА Новости в лизинговых компаниях. "По итогам 8 месяцев 2024 года объем продаж туристических и междугородних автобусов в России составил 2,3 тысячи единиц, что на 24% больше, чем в прошлом году. В основном это импортная техника китайских марок. Увеличение спроса объясняется развитием внутреннего туризма, снижением доступности авиаперевозок и закрытием аэропортов юга России. Все чаще для сообщения между крупными городами на смену самолетам приходит автобусное сообщение", – сказала директор департамента корпоративного бизнеса "СберЛизинга" Ольга Кириллова. Генеральный директор "ВТБ Лизинга" Антон Мусатов также отметил рост продаж туристических автобусов в лизинг. За январь-июль текущего года "ВТБ Лизинг" передал клиентам почти в 2 раза больше такого вида транспорта, чем за аналогичный период прошлого года. "По нашим данным, за январь-июль 2024 года в России зарегистрировано в 1,5 раза больше туристических автобусов, чем за аналогичный период прошлого года. Такие транспортные средства преимущественно используют компании, занимающиеся пассажирскими перевозками. Почти 75% всех туристических автобусов за 7 месяцев 2024 года они приобрели в лизинг. В частности, "ВТБ Лизинг" с января по июль 2024 года передал своим клиентам на 96% больше такого типа техники, чем в эти же месяцы годом ранее", - отметил Мусатов. По его словам, регионом-лидером по приобретенным новым туристическим автобусам за 7 месяцев текущего года является Москва с долей 12% от всех таких транспортных средств, зарегистрированных в России. Далее следуют Ростовская область и Санкт-Петербург с долей по 7% соответственно, Московская область и Татарстан – по 5%, Башкирия, Свердловская и Кемеровская области – по 4%. Кириллова добавила, что "СберЛизинг" до конца текущего года планирует поставить на рынок несколько десятков туристических автобусов. "Мы видим значительный потенциал и знаем о планах правительства РФ по поддержке сегмента, поэтому в следующем году также хотим наращивать продажи туристических автобусов совместно с нашими российскими партнерами. Развитие отечественной техники и оборудования для туризма отражено в федеральном проекте. Целевой показатель - обеспечение туристической отрасли не менее чем 16 тысячами автобусов до 2030 года", – сказала она. Ранее гендиректор Государственной транспортной лизинговой компании (ГТЛК) Евгений Дитрих сообщил РИА Новости, что компания готова выводить на рынок туристические автобусы российского производства, а также стимулировать спрос на них. Министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов отмечал в интервью РИА Новости в рамках ВЭФ, что российские автопроизводители смогут полностью покрыть спрос на туристические автобусы в стране, уже со следующего года их перспективные мощности будут превышать заявленные потребности в таком виде транспорта почти в 2 раза. В июне текущего года президент РФ Владимир Путин поручил правительству обеспечить туристическую отрасль автобусами, учтя возможности их производства на территории России. Министр экономического развития Максим Решетников сообщал, что туротрасль РФ испытывает дефицит туристических автобусов, для решения этого вопроса необходимо разработать и утвердить программу развития производства этого вида транспорта в стране. В конце февраля в Российском союзе туриндустрии (РСТ) сообщали, что порядка 3 тысяч автобусов вместимостью до 50 человек необходимо туротрасли, чтобы удовлетворить имеющийся спрос на экскурсионные услуги. В свою очередь глава комиссии РСТ по автобусным перевозкам Марина Лабутина предложила ввозить туристические автобусы из дружественных стран на льготных условиях. По данным РСТ, в зависимости от стоимости, комплектации и простоты технического обслуживания транспортные компании готовы покупать и российские автобусы.

https://1prime.ru/20240914/turizm-851562261.html

https://1prime.ru/20240912/turizm-851533407.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

туризм, автобус, россия, спрос, туристическая отрасль, туристический поток, лизинг