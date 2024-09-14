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В России зафиксировали рекордное количество отдыхающих в июле

В России зафиксировали рекордное количество отдыхающих в июле - 14.09.2024, ПРАЙМ

В России зафиксировали рекордное количество отдыхающих в июле

Количество россиян и иностранцев, отправившихся в туристическую поездку по России, в июле достигло рекордных 22,4 миллиона человек, следует из расчетов РИА... | 14.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-14T08:14+0300

2024-09-14T08:14+0300

2024-09-14T08:21+0300

туризм

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турпоток по россии

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МОСКВА, 14 сен - ПРАЙМ. Количество россиян и иностранцев, отправившихся в туристическую поездку по России, в июле достигло рекордных 22,4 миллиона человек, следует из расчетов РИА Новости по данным Росстата. В 2022 году специалисты Росстата начали ежемесячно рассчитывать туристский поток. Турпоток - это количество турпоездок с хотя бы одной ночевкой на определенную территорию за определенный промежуток времени. Так, в августе количество путешественников увеличилось до 22,4 миллиона с 17,4 миллиона в июне. В прошлый июль число туристов оценивалось в 22,1 миллиона человек. В целом за январь-июль турпоток в России оценивался в 95,9 миллиона человек, что на 5% больше показателя за аналогичный период прошлого года. Чаще всего в первые семь месяцев этого года туристы посещали Москву (12,2 миллиона человек), Краснодарский край (10,3 миллиона) и Московскую область (10,3 миллиона). Санкт-Петербург в январе-июле посетило 7,6 миллиона туристов, Ленинградскую область - 5,4 миллиона. В топ-10 самых посещаемых туристами российских регионов также вошли Татарстан, Крым, Тверская, Свердловская и Тюменская области. В то же время реже всего туристы отправляются в Ненецкий АО и на Чукотку.

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