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"Безумный шаг": в США забили тревогу из-за угрозы Третьей мировой войны

"Безумный шаг": в США забили тревогу из-за угрозы Третьей мировой войны - 14.09.2024, ПРАЙМ

"Безумный шаг": в США забили тревогу из-за угрозы Третьей мировой войны

Разрешение Киеву применять поставленное Западом оружие для ударов по российским территориям станет причиной масштабной войны, считает бывший помощник... | 14.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-14T15:17+0300

2024-09-14T15:17+0300

2024-09-14T15:17+0300

спецоперация на украине

сша

украина

россия

выборы в сша

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МОСКВА, 14 сен - ПРАЙМ. Разрешение Киеву применять поставленное Западом оружие для ударов по российским территориям станет причиной масштабной войны, считает бывший помощник заместителя Пентагона Стивен Брайен. Об этом он рассказал в статье для Weapons and Strategy."Будет преуменьшением сказать, что это безумный, безрассудный шаг. Это самый опасный шаг для США и НАТО, который приведет к Третьей мировой войне", — заявил Брайен.Он предположил, что такое решение обусловлено опасениями Белого дома о том, что киевский режим может потерпеть поражение до намеченных на ноябрь президентских выборов в США. Это, в свою очередь, вынудит представителей Демократической партии, активно выступающих за спонсирование конфликта, объяснить свою ставку на проигравшее государство.

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сша, украина, россия, выборы в сша, третья мировая война