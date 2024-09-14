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"Безумный шаг": в США забили тревогу из-за угрозы Третьей мировой войны - 14.09.2024, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20240914/ugroza-851567578.html
"Безумный шаг": в США забили тревогу из-за угрозы Третьей мировой войны
"Безумный шаг": в США забили тревогу из-за угрозы Третьей мировой войны - 14.09.2024, ПРАЙМ
"Безумный шаг": в США забили тревогу из-за угрозы Третьей мировой войны
Разрешение Киеву применять поставленное Западом оружие для ударов по российским территориям станет причиной масштабной войны, считает бывший помощник... | 14.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-14T15:17+0300
2024-09-14T15:17+0300
спецоперация на украине
сша
украина
россия
выборы в сша
третья мировая война
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МОСКВА, 14 сен - ПРАЙМ. Разрешение Киеву применять поставленное Западом оружие для ударов по российским территориям станет причиной масштабной войны, считает бывший помощник заместителя Пентагона Стивен Брайен. Об этом он рассказал в статье для Weapons and Strategy."Будет преуменьшением сказать, что это безумный, безрассудный шаг. Это самый опасный шаг для США и НАТО, который приведет к Третьей мировой войне", — заявил Брайен.Он предположил, что такое решение обусловлено опасениями Белого дома о том, что киевский режим может потерпеть поражение до намеченных на ноябрь президентских выборов в США. Это, в свою очередь, вынудит представителей Демократической партии, активно выступающих за спонсирование конфликта, объяснить свою ставку на проигравшее государство.
https://1prime.ru/20240914/vozmezdie-851566531.html
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сша, украина, россия, выборы в сша, третья мировая война
Спецоперация на Украине, США, УКРАИНА, РОССИЯ, выборы в США, третья мировая война
15:17 14.09.2024
 
"Безумный шаг": в США забили тревогу из-за угрозы Третьей мировой войны

WaS: разрешение бить западным оружием вглубь РФ грозит Третьей мировой войной

© РИА Новости . Министерство обороны РФ | Перейти в медиабанкПуск крылатых ракет "Оникс"
Пуск крылатых ракет Оникс - ПРАЙМ, 1920, 14.09.2024
© РИА Новости . Министерство обороны РФ
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МОСКВА, 14 сен - ПРАЙМ. Разрешение Киеву применять поставленное Западом оружие для ударов по российским территориям станет причиной масштабной войны, считает бывший помощник заместителя Пентагона Стивен Брайен. Об этом он рассказал в статье для Weapons and Strategy.
"Будет преуменьшением сказать, что это безумный, безрассудный шаг. Это самый опасный шаг для США и НАТО, который приведет к Третьей мировой войне", — заявил Брайен.
Он предположил, что такое решение обусловлено опасениями Белого дома о том, что киевский режим может потерпеть поражение до намеченных на ноябрь президентских выборов в США. Это, в свою очередь, вынудит представителей Демократической партии, активно выступающих за спонсирование конфликта, объяснить свою ставку на проигравшее государство.
Запуск ракеты Minuteman III. Архивное фото - ПРАЙМ, 1920, 14.09.2024
В США испугались грозящего Западу возмездия России
14 сентября, 14:00
 
Спецоперация на УкраинеСШАУКРАИНАРОССИЯвыборы в СШАтретья мировая война
 
 
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