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"Безумный шаг": в США забили тревогу из-за угрозы Третьей мировой войны
"Безумный шаг": в США забили тревогу из-за угрозы Третьей мировой войны - 14.09.2024, ПРАЙМ
"Безумный шаг": в США забили тревогу из-за угрозы Третьей мировой войны
Разрешение Киеву применять поставленное Западом оружие для ударов по российским территориям станет причиной масштабной войны, считает бывший помощник... | 14.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-14T15:17+0300
2024-09-14T15:17+0300
2024-09-14T15:17+0300
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МОСКВА, 14 сен - ПРАЙМ. Разрешение Киеву применять поставленное Западом оружие для ударов по российским территориям станет причиной масштабной войны, считает бывший помощник заместителя Пентагона Стивен Брайен. Об этом он рассказал в статье для Weapons and Strategy."Будет преуменьшением сказать, что это безумный, безрассудный шаг. Это самый опасный шаг для США и НАТО, который приведет к Третьей мировой войне", — заявил Брайен.Он предположил, что такое решение обусловлено опасениями Белого дома о том, что киевский режим может потерпеть поражение до намеченных на ноябрь президентских выборов в США. Это, в свою очередь, вынудит представителей Демократической партии, активно выступающих за спонсирование конфликта, объяснить свою ставку на проигравшее государство.
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сша, украина, россия, выборы в сша, третья мировая война
Спецоперация на Украине, США, УКРАИНА, РОССИЯ, выборы в США, третья мировая война
"Безумный шаг": в США забили тревогу из-за угрозы Третьей мировой войны
WaS: разрешение бить западным оружием вглубь РФ грозит Третьей мировой войной
МОСКВА, 14 сен - ПРАЙМ.
Разрешение Киеву применять поставленное Западом оружие для ударов по российским территориям станет причиной масштабной войны, считает бывший помощник заместителя Пентагона Стивен Брайен. Об этом он рассказал в статье для Weapons and Strategy
.
"Будет преуменьшением сказать, что это безумный, безрассудный шаг. Это самый опасный шаг для США и НАТО, который приведет к Третьей мировой войне", — заявил Брайен.
Он предположил, что такое решение обусловлено опасениями Белого дома о том, что киевский режим может потерпеть поражение до намеченных на ноябрь президентских выборов в США. Это, в свою очередь, вынудит представителей Демократической партии, активно выступающих за спонсирование конфликта, объяснить свою ставку на проигравшее государство.
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