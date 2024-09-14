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"Победа". В США сделали парадоксальное заявление о ядерной войне с Россией
"Победа". В США сделали парадоксальное заявление о ядерной войне с Россией - 14.09.2024, ПРАЙМ
"Победа". В США сделали парадоксальное заявление о ядерной войне с Россией
Западные страны назвали бы победой полноценную ядерную войну с Российской Федерацией. Об этом в беседе с YouTube-каналу Dialogue Works сообщил известный... | 14.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-14T21:37+0300
2024-09-14T21:37+0300
2024-09-14T21:38+0300
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МОСКВА, 14 сен – ПРАЙМ. Западные страны назвали бы победой полноценную ядерную войну с Российской Федерацией. Об этом в беседе с YouTube-каналу Dialogue Works сообщил известный американский экономист Джеффри Сакс."Что может произойти, так это эскалация со стороны США и Великобритании, а затем эскалация со стороны России, пока у нас не начнется полноценная ядерная война — вот что они называют "победой", - сказал экономист.В то же время он обвинил в глупости политиков Запада, безосновательно заявляющих, что ядерная война невозможна. Как считает Сакс, эти политики не оставляют себе иного пути.Как ранее отмечал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, на сегодняшний день риски ядерной войны весьма существенны, и эту опасность нельзя недооценивать.
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сша, россия, экспертное мнение
Политика, США, РОССИЯ, экспертное мнение
"Победа". В США сделали парадоксальное заявление о ядерной войне с Россией
Сакс: на Западе считают возможную ядерную войну с Россией победой
МОСКВА, 14 сен – ПРАЙМ.
Западные страны назвали бы победой полноценную ядерную войну с Российской Федерацией. Об этом в беседе с YouTube-каналу Dialogue Works
сообщил известный американский экономист Джеффри Сакс.
"Что может произойти, так это эскалация со стороны США и Великобритании, а затем эскалация со стороны России, пока у нас не начнется полноценная ядерная война — вот что они называют "победой", - сказал экономист.
В то же время он обвинил в глупости политиков Запада, безосновательно заявляющих, что ядерная война невозможна. Как считает Сакс, эти политики не оставляют себе иного пути.
"Во имя всего святого". В США сделали тревожное заявление о ядерной войне
Как ранее отмечал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, на сегодняшний день риски ядерной войны весьма существенны, и эту опасность нельзя недооценивать.