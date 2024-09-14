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Министра труда и соцразвития Северной Осетии заключили под стражу

Министра труда и соцразвития Северной Осетии заключили под стражу - 14.09.2024, ПРАЙМ

Министра труда и соцразвития Северной Осетии заключили под стражу

Главу Минтруда и соцразвития Северной Осетии Алину Айдарову заключили под стражу на срок один месяц по подозрению в превышении должностных полномочий, передает... | 14.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-14T18:52+0300

2024-09-14T18:52+0300

2024-09-14T18:53+0300

происшествия

северная осетия

министр

задержание

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МОСКВА, 14 сен - ПРАЙМ. Главу Минтруда и соцразвития Северной Осетии Алину Айдарову заключили под стражу на срок один месяц по подозрению в превышении должностных полномочий, передает объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции РСО-Алания.Как накануне сообщил в своем Telegram-канале глава Республики Северная Осетия - Алания Сергей Меняйло, министр Айдарова обвиняется в превышении должностных полномочий. По информации правоохранителей, Министерство труда и социального развития, также несколько подведомственных ему учреждений заключили ряд госконтрактов, нарушив федеральный закон "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", отметил глава республики.

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северная осетия

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северная осетия, министр, задержание