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Министра труда и соцразвития Северной Осетии заключили под стражу
Министра труда и соцразвития Северной Осетии заключили под стражу - 14.09.2024, ПРАЙМ
Министра труда и соцразвития Северной Осетии заключили под стражу
Главу Минтруда и соцразвития Северной Осетии Алину Айдарову заключили под стражу на срок один месяц по подозрению в превышении должностных полномочий, передает... | 14.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-14T18:52+0300
2024-09-14T18:52+0300
2024-09-14T18:53+0300
происшествия
северная осетия
министр
задержание
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МОСКВА, 14 сен - ПРАЙМ. Главу Минтруда и соцразвития Северной Осетии Алину Айдарову заключили под стражу на срок один месяц по подозрению в превышении должностных полномочий, передает объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции РСО-Алания.Как накануне сообщил в своем Telegram-канале глава Республики Северная Осетия - Алания Сергей Меняйло, министр Айдарова обвиняется в превышении должностных полномочий. По информации правоохранителей, Министерство труда и социального развития, также несколько подведомственных ему учреждений заключили ряд госконтрактов, нарушив федеральный закон "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", отметил глава республики.
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северная осетия, министр, задержание
Происшествия, Северная Осетия, министр, задержание
Министра труда и соцразвития Северной Осетии заключили под стражу
Суд: министра труда и соцразвития Северной Осетии Айдарову заключили под стражу
МОСКВА, 14 сен - ПРАЙМ. Главу Минтруда и соцразвития Северной Осетии Алину Айдарову заключили под стражу на срок один месяц по подозрению в превышении должностных полномочий, передает объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции РСО-Алания.
Как накануне сообщил в своем Telegram-канале глава Республики Северная Осетия - Алания Сергей Меняйло, министр Айдарова обвиняется в превышении должностных полномочий.
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По информации правоохранителей, Министерство труда и социального развития, также несколько подведомственных ему учреждений заключили ряд госконтрактов, нарушив федеральный закон "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", отметил глава республики.