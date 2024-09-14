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Пользователи Wildberries столкнулись с отменой заказа раньше срока - 14.09.2024, ПРАЙМ
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Пользователи Wildberries столкнулись с отменой заказа раньше срока
Пользователи Wildberries столкнулись с отменой заказа раньше срока - 14.09.2024, ПРАЙМ
Пользователи Wildberries столкнулись с отменой заказа раньше срока
Некоторые пользователи Wildberries столкнулись с преждевременной отменой заказа, заявили в пресс-службе объединенной компании. | 14.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-14T11:52+0300
2024-09-14T11:52+0300
wildberries
массовый сбой
пользователи
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МОСКВА, 14 сен - ПРАЙМ. Некоторые пользователи Wildberries столкнулись с преждевременной отменой заказа, заявили в пресс-службе объединенной компании. "У части пользователей Wildberries могла произойти отмена заказа раньше срока… Специалисты компании работают над восстановлением корректной работы сервисов", - подчеркнули в РВБ.В руководстве маркетплейса уточнили, что статус заказа вскоре вновь будет отображаться корректно. При этом списанные средства за возврат товара будут также возвращены.
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wildberries, массовый сбой, пользователи
Wildberries, массовый сбой, пользователи
11:52 14.09.2024
 
Пользователи Wildberries столкнулись с отменой заказа раньше срока

Часть пользователей Wildberries столкнулась с отменой заказа раньше срока

© РИА Новости . Максим Блинов | Перейти в медиабанкПункт выдачи Wildberries в Москве
Пункт выдачи Wildberries в Москве - ПРАЙМ, 1920, 14.09.2024
© РИА Новости . Максим Блинов
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МОСКВА, 14 сен - ПРАЙМ. Некоторые пользователи Wildberries столкнулись с преждевременной отменой заказа, заявили в пресс-службе объединенной компании.
"У части пользователей Wildberries могла произойти отмена заказа раньше срока… Специалисты компании работают над восстановлением корректной работы сервисов", - подчеркнули в РВБ.
В руководстве маркетплейса уточнили, что статус заказа вскоре вновь будет отображаться корректно. При этом списанные средства за возврат товара будут также возвращены.
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Wildberriesмассовый сбойпользователи
 
 
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