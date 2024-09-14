https://1prime.ru/20240914/zakaz-851565271.html

Пользователи Wildberries столкнулись с отменой заказа раньше срока

Пользователи Wildberries столкнулись с отменой заказа раньше срока - 14.09.2024, ПРАЙМ

Пользователи Wildberries столкнулись с отменой заказа раньше срока

Некоторые пользователи Wildberries столкнулись с преждевременной отменой заказа, заявили в пресс-службе объединенной компании. | 14.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-14T11:52+0300

2024-09-14T11:52+0300

2024-09-14T11:52+0300

wildberries

массовый сбой

пользователи

https://cdnn.1prime.ru/img/83965/43/839654350_0:0:3346:1882_1920x0_80_0_0_d993ee1a928fd7f3fc795c4a1088f9f3.jpg

МОСКВА, 14 сен - ПРАЙМ. Некоторые пользователи Wildberries столкнулись с преждевременной отменой заказа, заявили в пресс-службе объединенной компании. "У части пользователей Wildberries могла произойти отмена заказа раньше срока… Специалисты компании работают над восстановлением корректной работы сервисов", - подчеркнули в РВБ.В руководстве маркетплейса уточнили, что статус заказа вскоре вновь будет отображаться корректно. При этом списанные средства за возврат товара будут также возвращены.

https://1prime.ru/20240909/ozon-851443866.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

wildberries, массовый сбой, пользователи