https://1prime.ru/20240914/zakaz-851565271.html
Пользователи Wildberries столкнулись с отменой заказа раньше срока
Пользователи Wildberries столкнулись с отменой заказа раньше срока - 14.09.2024, ПРАЙМ
Пользователи Wildberries столкнулись с отменой заказа раньше срока
Некоторые пользователи Wildberries столкнулись с преждевременной отменой заказа, заявили в пресс-службе объединенной компании. | 14.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-14T11:52+0300
2024-09-14T11:52+0300
2024-09-14T11:52+0300
wildberries
массовый сбой
пользователи
https://cdnn.1prime.ru/img/83965/43/839654350_0:0:3346:1882_1920x0_80_0_0_d993ee1a928fd7f3fc795c4a1088f9f3.jpg
МОСКВА, 14 сен - ПРАЙМ. Некоторые пользователи Wildberries столкнулись с преждевременной отменой заказа, заявили в пресс-службе объединенной компании. "У части пользователей Wildberries могла произойти отмена заказа раньше срока… Специалисты компании работают над восстановлением корректной работы сервисов", - подчеркнули в РВБ.В руководстве маркетплейса уточнили, что статус заказа вскоре вновь будет отображаться корректно. При этом списанные средства за возврат товара будут также возвращены.
https://1prime.ru/20240909/ozon-851443866.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83965/43/839654350_283:0:3014:2048_1920x0_80_0_0_80f6ceceadcd5af0559e436bb5c010f5.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
wildberries, массовый сбой, пользователи
Wildberries, массовый сбой, пользователи
Пользователи Wildberries столкнулись с отменой заказа раньше срока
Часть пользователей Wildberries столкнулась с отменой заказа раньше срока
МОСКВА, 14 сен - ПРАЙМ. Некоторые пользователи Wildberries столкнулись с преждевременной отменой заказа, заявили в пресс-службе объединенной компании.
"У части пользователей Wildberries могла произойти отмена заказа раньше срока… Специалисты компании работают над восстановлением корректной работы сервисов", - подчеркнули в РВБ.
В руководстве маркетплейса уточнили, что статус заказа вскоре вновь будет отображаться корректно. При этом списанные средства за возврат товара будут также возвращены.
"Публичный профиль": Ozon запустил новую функцию