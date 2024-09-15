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Суд продлил арест фигурантам дела о некачественных сухпайках для армии - 15.09.2024, ПРАЙМ
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Суд продлил арест фигурантам дела о некачественных сухпайках для армии
Суд продлил арест фигурантам дела о некачественных сухпайках для армии - 15.09.2024, ПРАЙМ
Суд продлил арест фигурантам дела о некачественных сухпайках для армии
Басманный суд Москвы продлил арест топ-менеджерам АО "Грязинский пищевой комбинат" (ГПК) Александру Михайленко, Валерию Ковалевичу и Эльвире Смирновой в рамках... | 15.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-15T09:40+0300
2024-09-15T09:40+0300
суд
минобороны рф
арест
топ-менеджмент
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МОСКВА, 15 сен - ПРАЙМ. Басманный суд Москвы продлил арест топ-менеджерам АО "Грязинский пищевой комбинат" (ГПК) Александру Михайленко, Валерию Ковалевичу и Эльвире Смирновой в рамках дела о поставках низкокачественного питания для Минобороны РФ, заявили в ведомстве. Арест управленцев был произведен 20 апреля. Под стражу был также отправлен бизнесмен Игорь Котельников, который спустя месяц скончался в СИЗО. Причина смерти - проблемы с сердцем.В суде сообщили, что общая сумма, на которую компания заключила контракты с министерством, была искусственно завышена. Качество продукции при этом не соответствовало цене. Правоохранители оценили ущерб компании в 1,3 миллиарда рублей.
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суд, минобороны рф, арест, топ-менеджмент
суд, Минобороны РФ, арест, топ-менеджмент
09:40 15.09.2024
 
Суд продлил арест фигурантам дела о некачественных сухпайках для армии

Басманный суд Москвы продлил арест топ-менеджерам АО "Грязинский пищевой комбинат"

© Unsplash/Tingey Injury Law FirmСуд, правосудие
Суд, правосудие
© Unsplash/Tingey Injury Law Firm
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МОСКВА, 15 сен - ПРАЙМ. Басманный суд Москвы продлил арест топ-менеджерам АО "Грязинский пищевой комбинат" (ГПК) Александру Михайленко, Валерию Ковалевичу и Эльвире Смирновой в рамках дела о поставках низкокачественного питания для Минобороны РФ, заявили в ведомстве.
Арест управленцев был произведен 20 апреля. Под стражу был также отправлен бизнесмен Игорь Котельников, который спустя месяц скончался в СИЗО. Причина смерти - проблемы с сердцем.
В суде сообщили, что общая сумма, на которую компания заключила контракты с министерством, была искусственно завышена. Качество продукции при этом не соответствовало цене. Правоохранители оценили ущерб компании в 1,3 миллиарда рублей.
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судМинобороны РФаресттоп-менеджмент
 
 
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