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В Россию привезли новый бюджетный седан от Toyota
В Россию привезли новый бюджетный седан от Toyota - 15.09.2024, ПРАЙМ
В Россию привезли новый бюджетный седан от Toyota
Российские дилера привезли на российский автомобильный рынок новые седаны Toyota Levin. | 15.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-15T14:06+0300
2024-09-15T14:06+0300
2024-09-15T14:06+0300
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МОСКВА, 15 сен - ПРАЙМ. Российские дилера привезли на российский автомобильный рынок новые седаны Toyota Levin.Переднеприводный автомобиль оснащен бензиновым двигателем на 1,2 литра на 116 л.с. и "автоматом", а также гибридной силовой установкой на 136 сил.По габаритам Levin практически полностью соответствует параметрам отечественной Lada Vesta. Его длина составляет 4640 мм, колёсная база при этом 2700 мм.Стоимость новинки начинается от 2,25 миллионов рублей.
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toyota, авторынок рф, россия
Toyota, авторынок РФ, РОССИЯ
В Россию привезли новый бюджетный седан от Toyota
"CarExpo": в РФ начались продажи Toyota Levin по цене от 2,25 млн рублей
МОСКВА, 15 сен - ПРАЙМ. Российские дилера привезли на российский автомобильный рынок новые седаны Toyota Levin.
Переднеприводный автомобиль оснащен бензиновым двигателем на 1,2 литра на 116 л.с. и "автоматом", а также гибридной силовой установкой на 136 сил.
По габаритам Levin практически полностью соответствует параметрам отечественной Lada Vesta. Его длина составляет 4640 мм, колёсная база при этом 2700 мм.
Стоимость новинки начинается от 2,25 миллионов рублей.
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