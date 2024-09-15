https://1prime.ru/20240915/avtomobil-851577255.html

В Россию привезли новый бюджетный седан от Toyota

В Россию привезли новый бюджетный седан от Toyota - 15.09.2024, ПРАЙМ

В Россию привезли новый бюджетный седан от Toyota

Российские дилера привезли на российский автомобильный рынок новые седаны Toyota Levin. | 15.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-15T14:06+0300

2024-09-15T14:06+0300

2024-09-15T14:06+0300

toyota

авторынок рф

россия

https://cdnn.1prime.ru/img/82916/70/829167041_0:3:1036:586_1920x0_80_0_0_76df32514b2235e90ad517010456fdfd.jpg

МОСКВА, 15 сен - ПРАЙМ. Российские дилера привезли на российский автомобильный рынок новые седаны Toyota Levin.Переднеприводный автомобиль оснащен бензиновым двигателем на 1,2 литра на 116 л.с. и "автоматом", а также гибридной силовой установкой на 136 сил.По габаритам Levin практически полностью соответствует параметрам отечественной Lada Vesta. Его длина составляет 4640 мм, колёсная база при этом 2700 мм.Стоимость новинки начинается от 2,25 миллионов рублей.

https://1prime.ru/20240912/elektrokar-851529720.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

toyota, авторынок рф, россия