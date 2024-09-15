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Бакальчук подал заявку на регистрацию товарного знака RWB - 15.09.2024, ПРАЙМ
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Бакальчук подал заявку на регистрацию товарного знака RWB
Бакальчук подал заявку на регистрацию товарного знака RWB - 15.09.2024, ПРАЙМ
Бакальчук подал заявку на регистрацию товарного знака RWB
Владислав Бакальчук сообщил агентству РИА Новости, что подал заявку на регистрацию товарного знака RWB с целью недопущения смены названия ООО "РВБ". | 15.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-15T20:56+0300
2024-09-15T21:14+0300
бизнес
татьяна бакальчук
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МОСКВА, 15 сен - ПРАЙМ. Владислав Бакальчук сообщил агентству РИА Новости, что подал заявку на регистрацию товарного знака RWB с целью недопущения смены названия ООО "РВБ". Он заявил, что его юристы подали соответствующую заявку в Федеральную службу по интеллектуальной собственности. По словам Бакальчука, "временщики Мирзояны" в ближайшее время попытаются переименовать РВБ в RWB и он хочет не допустить этого. "Уже говорил и могу повторить, что буду защищать интересы своего семейного бизнеса всеми законными способами. Чем, собственно, и занимаюсь", — подчеркнул он. В начале июля маркетплейс Wildberries и группа Russ учредили совместное ООО "РВБ". В нем 65% принадлежит Wildberries, 35% — фирме "Стинн", владеющей "Русс Аутдор". Гендиректор "Русс Аутдор" Роберт Мирзоян также выступает и в роли исполнительного директора Russ. Позднее стало известно, что РВБ в ближайшее время примет на себя все обязательства перед партнерами и клиентами маркетплейса. Ранее глава Чеченской республики Рамзан Кадыров провел встречу с Бакальчуком и заявил, что поручил депутату ГД Адаму Делимханову оценить ситуацию вокруг объединения Wildberries с группой Russ.Глава Чечни заявил, что активы макретплейса "с начала июля путем юридических махинаций спешно переходят в чужие руки через компанию Russ Outdoor", что это смахивает на "рейдерский захват" и что он собирается сделать все возможное, чтобы "помочь вернуть в семью Татьяну Владимировну и защитить законный бизнес".По словам Бакальчука, основательницу маркетплейса и его супругу Татьяну Бакальчук рейдеры оградили от него и семерых детей, поэтому он не имеет возможность встретиться с женой и пообщаться. Сама Бакальчук опровергла сообщения о рейдерском захвате компании, заявила о начале бракоразводного процесса и о том, что ее супругу принадлежит 1% акций фирмы, но он не участвует в управлении бизнесом. Вместе с тем, Бакальчук заявил агентству РИА Новости, что намерен вести за свою семью и приложит все силы для сохранения бизнеса.
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бизнес, татьяна бакальчук
Бизнес, Татьяна Бакальчук
20:56 15.09.2024 (обновлено: 21:14 15.09.2024)
 
Бакальчук подал заявку на регистрацию товарного знака RWB

Владислав Бакальчук подал заявку на регистрацию товарного знака RWB

© fotolia.com / RidoПодсчет
Подсчет - ПРАЙМ, 1920, 15.09.2024
© fotolia.com / Rido
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МОСКВА, 15 сен - ПРАЙМ. Владислав Бакальчук сообщил агентству РИА Новости, что подал заявку на регистрацию товарного знака RWB с целью недопущения смены названия ООО "РВБ".
Он заявил, что его юристы подали соответствующую заявку в Федеральную службу по интеллектуальной собственности.
По словам Бакальчука, "временщики Мирзояны" в ближайшее время попытаются переименовать РВБ в RWB и он хочет не допустить этого.
"Уже говорил и могу повторить, что буду защищать интересы своего семейного бизнеса всеми законными способами. Чем, собственно, и занимаюсь", — подчеркнул он.
В начале июля маркетплейс Wildberries и группа Russ учредили совместное ООО "РВБ". В нем 65% принадлежит Wildberries, 35% — фирме "Стинн", владеющей "Русс Аутдор". Гендиректор "Русс Аутдор" Роберт Мирзоян также выступает и в роли исполнительного директора Russ. Позднее стало известно, что РВБ в ближайшее время примет на себя все обязательства перед партнерами и клиентами маркетплейса.
Ранее глава Чеченской республики Рамзан Кадыров провел встречу с Бакальчуком и заявил, что поручил депутату ГД Адаму Делимханову оценить ситуацию вокруг объединения Wildberries с группой Russ.
Глава Чечни заявил, что активы макретплейса "с начала июля путем юридических махинаций спешно переходят в чужие руки через компанию Russ Outdoor", что это смахивает на "рейдерский захват" и что он собирается сделать все возможное, чтобы "помочь вернуть в семью Татьяну Владимировну и защитить законный бизнес".
По словам Бакальчука, основательницу маркетплейса и его супругу Татьяну Бакальчук рейдеры оградили от него и семерых детей, поэтому он не имеет возможность встретиться с женой и пообщаться. Сама Бакальчук опровергла сообщения о рейдерском захвате компании, заявила о начале бракоразводного процесса и о том, что ее супругу принадлежит 1% акций фирмы, но он не участвует в управлении бизнесом. Вместе с тем, Бакальчук заявил агентству РИА Новости, что намерен вести за свою семью и приложит все силы для сохранения бизнеса.
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