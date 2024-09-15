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"В большой беде". Стало известно, на что Запад обрекает Украину

"В большой беде". Стало известно, на что Запад обрекает Украину - 15.09.2024, ПРАЙМ

"В большой беде". Стало известно, на что Запад обрекает Украину

Звучащие на Западе заявления о вступлении Украины в НАТО способны спровоцировать нанесение ей еще большего урона. Такое мнение выразил в интервью YouTube-каналу | 15.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-15T19:45+0300

2024-09-15T19:45+0300

2024-09-15T19:45+0300

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украина

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вступление украины в ес

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МОСКВА, 15 сен — ПРАЙМ. Звучащие на Западе заявления о вступлении Украины в НАТО способны спровоцировать нанесение ей еще большего урона. Такое мнение выразил в интервью YouTube-каналу Judging Freedom американский политолог Джон Миршаймер. По его словам, Киев "находится в большой беде на поле боя", а, "говоря о вступлении Украины в ЕС и особенно в НАТО, это просто обрекает Украину на еще больший ущерб".Миршаймер полагает, что при таком сценарии Украина лишь потеряет контроль над большими территориями и превратится в страну-изгоя. Он подчеркнул, что разговоры на Западе о вступлении Украины в ЕС и НАТО усугубляют и без того ужасную ситуацию для украинцев.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял летом 2023 года, что предоставление Киеву каких-либо гарантий безопасности чрезвычайно ошибочно и очень опасно. Он отмечал, что это чревато весьма и весьма негативными последствиями в любом горизонте планирования.

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