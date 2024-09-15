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"В большой беде". Стало известно, на что Запад обрекает Украину - 15.09.2024, ПРАЙМ
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"В большой беде". Стало известно, на что Запад обрекает Украину
"В большой беде". Стало известно, на что Запад обрекает Украину - 15.09.2024, ПРАЙМ
"В большой беде". Стало известно, на что Запад обрекает Украину
Звучащие на Западе заявления о вступлении Украины в НАТО способны спровоцировать нанесение ей еще большего урона. Такое мнение выразил в интервью YouTube-каналу | 15.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-15T19:45+0300
2024-09-15T19:45+0300
политика
украина
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МОСКВА, 15 сен — ПРАЙМ. Звучащие на Западе заявления о вступлении Украины в НАТО способны спровоцировать нанесение ей еще большего урона. Такое мнение выразил в интервью YouTube-каналу Judging Freedom американский политолог Джон Миршаймер. По его словам, Киев "находится в большой беде на поле боя", а, "говоря о вступлении Украины в ЕС и особенно в НАТО, это просто обрекает Украину на еще больший ущерб".Миршаймер полагает, что при таком сценарии Украина лишь потеряет контроль над большими территориями и превратится в страну-изгоя. Он подчеркнул, что разговоры на Западе о вступлении Украины в ЕС и НАТО усугубляют и без того ужасную ситуацию для украинцев.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял летом 2023 года, что предоставление Киеву каких-либо гарантий безопасности чрезвычайно ошибочно и очень опасно. Он отмечал, что это чревато весьма и весьма негативными последствиями в любом горизонте планирования.
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украина, вступление украины в нато, вступление украины в ес
Политика, УКРАИНА, вступление Украины в НАТО, вступление Украины в ЕС
19:45 15.09.2024
 
"В большой беде". Стало известно, на что Запад обрекает Украину

Миршаймер: идея о вступлении Украины в НАТО обрекает ее на еще больший ущерб

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкГорода мира. Киев
Города мира. Киев - ПРАЙМ, 1920, 15.09.2024
© РИА Новости . Стрингер
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МОСКВА, 15 сен — ПРАЙМ. Звучащие на Западе заявления о вступлении Украины в НАТО способны спровоцировать нанесение ей еще большего урона. Такое мнение выразил в интервью YouTube-каналу Judging Freedom американский политолог Джон Миршаймер.
По его словам, Киев "находится в большой беде на поле боя", а, "говоря о вступлении Украины в ЕС и особенно в НАТО, это просто обрекает Украину на еще больший ущерб".
Миршаймер полагает, что при таком сценарии Украина лишь потеряет контроль над большими территориями и превратится в страну-изгоя.
Он подчеркнул, что разговоры на Западе о вступлении Украины в ЕС и НАТО усугубляют и без того ужасную ситуацию для украинцев.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял летом 2023 года, что предоставление Киеву каких-либо гарантий безопасности чрезвычайно ошибочно и очень опасно. Он отмечал, что это чревато весьма и весьма негативными последствиями в любом горизонте планирования.
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