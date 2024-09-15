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Отказ Киеву в ударах по РФ подрывает доверие к поддержке ЕС, заявил Боррель - 15.09.2024, ПРАЙМ
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Отказ Киеву в ударах по РФ подрывает доверие к поддержке ЕС, заявил Боррель
Отказ Киеву в ударах по РФ подрывает доверие к поддержке ЕС, заявил Боррель - 15.09.2024, ПРАЙМ
Отказ Киеву в ударах по РФ подрывает доверие к поддержке ЕС, заявил Боррель
Отказ некоторых государств ЕС позволить Киеву бить западным оружием вглубь российской территории подрывает доверие к поддержке ЕС, заявил глава евродипломатии... | 15.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-15T22:06+0300
2024-09-15T22:06+0300
политика
ес
жозеп боррель
поддержка украины
ракетные удары
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БРЮССЕЛЬ, 15 сен - ПРАЙМ. Отказ некоторых государств ЕС позволить Киеву бить западным оружием вглубь российской территории подрывает доверие к поддержке ЕС, заявил глава евродипломатии Жозеп Боррель в своем блоге, посвященном конфликтам на Украине и в секторе Газа.Ранее Боррель в ходе неформальной встрече глав МИД стран ЕС в конце августа предложил министрам снять все ограничения на применение Украиной передаваемого ей европейского оружия. По итогам мероприятия он, однако, был вынужден констатировать, что некоторые государства высказались категорически против такого шага, и единую позицию Евросоюза по данной теме сформировать не получилось. Боррель отмечал, что "решение остается отдельно за каждой страной Евросоюза".По мнению Борреля, ЕС взял на себя обязательство сделать все возможное, чтобы помочь Киеву обороняться, "а оборона означает возможность эффективно реагировать на нападение". "По моему мнению, Украина должна иметь возможность нацеливаться на источник этих нападений… Некоторые государства-члены согласились с этой моей позицией, в то время как другие оставили этот вопрос на усмотрение отдельных стран, поэтому единой позиции ЕС по этому вопросу нет. Однако ясно, что… нынешняя политика очень дорого обходится с точки зрения украинских жизней и подрывает доверие к нашей решимости поддерживать Украину", — указал он. Боррель также отметил, что дискуссии по применению западного оружия Украиной должны продолжиться на Генассамблее ООН на следующей неделе. Вместе с тем, открыто призывая наносить удары европейским оружием по российской территории и осуждая европейские столицы, отказывающие Украине в таком разрешении, Боррель выражает уверенность, что "речь не идет о вступлении в войну с Россией или о подливании масла в огонь". Президент России Владимир Путин ранее заявлял, что страны-члены Североатлантического альянса в настоящее время дискутируют не просто насчет возможного использования Украиной западных дальнобойных вооружений, по сути они принимают решение, быть ли вовлеченными напрямую в украинский конфликт. По словам Путина, прямое участие западных государств в украинском конфликте изменит его суть, Москва будет вынуждена принимать решения, исходя из создаваемых таким образом угроз для нее.В пятницу пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что слова Путина о последствиях ударов западным оружием вглубь РФ предельно четкие и однозначные, нет сомнений, что они достигли адресатов.Россия направляла странам НАТО ноту, связанную с поставками вооружений Украине. Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что страны НАТО "играют с огнем", помогая Украине оружием. Таким образом блок и США, по мнению Лаврова, принимают непосредственное участие в конфликте, что не способствует его разрешению.Во внешнеполитическом ведомстве России отмечали, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
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ес, жозеп боррель, поддержка украины, ракетные удары
Политика, ЕС, Жозеп Боррель, поддержка Украины, ракетные удары
22:06 15.09.2024
 
Отказ Киеву в ударах по РФ подрывает доверие к поддержке ЕС, заявил Боррель

Боррель: отказ разрешить Киеву удары по РФ подрывает доверие к поддержке ЕС

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкЖозеп Боррель
Жозеп Боррель - ПРАЙМ, 1920, 15.09.2024
© РИА Новости . Стрингер
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БРЮССЕЛЬ, 15 сен - ПРАЙМ. Отказ некоторых государств ЕС позволить Киеву бить западным оружием вглубь российской территории подрывает доверие к поддержке ЕС, заявил глава евродипломатии Жозеп Боррель в своем блоге, посвященном конфликтам на Украине и в секторе Газа.
Ранее Боррель в ходе неформальной встрече глав МИД стран ЕС в конце августа предложил министрам снять все ограничения на применение Украиной передаваемого ей европейского оружия. По итогам мероприятия он, однако, был вынужден констатировать, что некоторые государства высказались категорически против такого шага, и единую позицию Евросоюза по данной теме сформировать не получилось. Боррель отмечал, что "решение остается отдельно за каждой страной Евросоюза".
По мнению Борреля, ЕС взял на себя обязательство сделать все возможное, чтобы помочь Киеву обороняться, "а оборона означает возможность эффективно реагировать на нападение".
"По моему мнению, Украина должна иметь возможность нацеливаться на источник этих нападений… Некоторые государства-члены согласились с этой моей позицией, в то время как другие оставили этот вопрос на усмотрение отдельных стран, поэтому единой позиции ЕС по этому вопросу нет. Однако ясно, что… нынешняя политика очень дорого обходится с точки зрения украинских жизней и подрывает доверие к нашей решимости поддерживать Украину", — указал он.
Боррель также отметил, что дискуссии по применению западного оружия Украиной должны продолжиться на Генассамблее ООН на следующей неделе.
Вместе с тем, открыто призывая наносить удары европейским оружием по российской территории и осуждая европейские столицы, отказывающие Украине в таком разрешении, Боррель выражает уверенность, что "речь не идет о вступлении в войну с Россией или о подливании масла в огонь".
Президент России Владимир Путин ранее заявлял, что страны-члены Североатлантического альянса в настоящее время дискутируют не просто насчет возможного использования Украиной западных дальнобойных вооружений, по сути они принимают решение, быть ли вовлеченными напрямую в украинский конфликт. По словам Путина, прямое участие западных государств в украинском конфликте изменит его суть, Москва будет вынуждена принимать решения, исходя из создаваемых таким образом угроз для нее.
В пятницу пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что слова Путина о последствиях ударов западным оружием вглубь РФ предельно четкие и однозначные, нет сомнений, что они достигли адресатов.
Россия направляла странам НАТО ноту, связанную с поставками вооружений Украине. Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что страны НАТО "играют с огнем", помогая Украине оружием. Таким образом блок и США, по мнению Лаврова, принимают непосредственное участие в конфликте, что не способствует его разрешению.
Во внешнеполитическом ведомстве России отмечали, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
Города мира. Лондон - ПРАЙМ, 1920, 15.09.2024
"Поразит Лондон": на Западе сделали заявление об ударах вглубь России
20:45
 
ПолитикаЕСЖозеп Боррельподдержка Украиныракетные удары
 
 
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