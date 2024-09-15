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В США прокомментировали решение Турции вступить в БРИКС - 15.09.2024, ПРАЙМ
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В США прокомментировали решение Турции вступить в БРИКС
В США прокомментировали решение Турции вступить в БРИКС - 15.09.2024, ПРАЙМ
В США прокомментировали решение Турции вступить в БРИКС
Американское посольство в Турции, отвечая на желание Анкары присоединиться к БРИКС, подчеркнуло, что страна имеет право устанавливать отношения по своему... | 15.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-15T11:46+0300
2024-09-15T11:48+0300
политика
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АНКАРА, 15 сен – ПРАЙМ. Американское посольство в Турции, отвечая на желание Анкары присоединиться к БРИКС, подчеркнуло, что страна имеет право устанавливать отношения по своему усмотрению. Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что Турция подала заявку на полноформатное членство в БРИКС. Он также заявил, что глава государства Реджеп Тайип Эрдоган принял приглашение принять участие в саммите организации. "Ни у меня, ни у моего правительства нет своего видения по этому вопросу. Турция - суверенное, независимое государство и нация. Она может устанавливать отношения с тем, с кем хочет. Мы уверены в наших двусторонних отношениях с Турцией, в наших оборонных отношениях как сильных партнеров по НАТО", - приводит слова временного поверенного в делах посольства США в Турции Майкл Голдман. БРИКС — транснациональное объединение, в состав которого входят Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР. 1 января 2024 года к блоку присоединились ОАЭ, Иран, Саудовская Аравия, Эфиопия, Египет. Россия стала председателем БРИКС с 1 января 2024 года. В тот же день к организации официально присоединились Эфиопия, Египет, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Аргентина, получившая предложение в августе 2023 года, отказалась от присоединения к блоку после прихода к власти Хавьера Милея.
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брикс, турция, сша
Политика, БРИКС, ТУРЦИЯ, США
11:46 15.09.2024 (обновлено: 11:48 15.09.2024)
 
В США прокомментировали решение Турции вступить в БРИКС

Посольство США считает внутренним делом Турции решение вступить в БРИКС

© РИА Новости . Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкСаммит БРИКС в ЮАР
Саммит БРИКС в ЮАР - ПРАЙМ, 1920, 15.09.2024
© РИА Новости . Григорий Сысоев
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АНКАРА, 15 сен – ПРАЙМ. Американское посольство в Турции, отвечая на желание Анкары присоединиться к БРИКС, подчеркнуло, что страна имеет право устанавливать отношения по своему усмотрению.
Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что Турция подала заявку на полноформатное членство в БРИКС. Он также заявил, что глава государства Реджеп Тайип Эрдоган принял приглашение принять участие в саммите организации.
"Ни у меня, ни у моего правительства нет своего видения по этому вопросу. Турция - суверенное, независимое государство и нация. Она может устанавливать отношения с тем, с кем хочет. Мы уверены в наших двусторонних отношениях с Турцией, в наших оборонных отношениях как сильных партнеров по НАТО", - приводит слова временного поверенного в делах посольства США в Турции Майкл Голдман.
БРИКС — транснациональное объединение, в состав которого входят Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР. 1 января 2024 года к блоку присоединились ОАЭ, Иран, Саудовская Аравия, Эфиопия, Египет. Россия стала председателем БРИКС с 1 января 2024 года. В тот же день к организации официально присоединились Эфиопия, Египет, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Аргентина, получившая предложение в августе 2023 года, отказалась от присоединения к блоку после прихода к власти Хавьера Милея.
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