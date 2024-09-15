https://1prime.ru/20240915/briks-851575824.html

В США прокомментировали решение Турции вступить в БРИКС

В США прокомментировали решение Турции вступить в БРИКС - 15.09.2024, ПРАЙМ

В США прокомментировали решение Турции вступить в БРИКС

Американское посольство в Турции, отвечая на желание Анкары присоединиться к БРИКС, подчеркнуло, что страна имеет право устанавливать отношения по своему... | 15.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-15T11:46+0300

2024-09-15T11:46+0300

2024-09-15T11:48+0300

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АНКАРА, 15 сен – ПРАЙМ. Американское посольство в Турции, отвечая на желание Анкары присоединиться к БРИКС, подчеркнуло, что страна имеет право устанавливать отношения по своему усмотрению. Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что Турция подала заявку на полноформатное членство в БРИКС. Он также заявил, что глава государства Реджеп Тайип Эрдоган принял приглашение принять участие в саммите организации. "Ни у меня, ни у моего правительства нет своего видения по этому вопросу. Турция - суверенное, независимое государство и нация. Она может устанавливать отношения с тем, с кем хочет. Мы уверены в наших двусторонних отношениях с Турцией, в наших оборонных отношениях как сильных партнеров по НАТО", - приводит слова временного поверенного в делах посольства США в Турции Майкл Голдман. БРИКС — транснациональное объединение, в состав которого входят Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР. 1 января 2024 года к блоку присоединились ОАЭ, Иран, Саудовская Аравия, Эфиопия, Египет. Россия стала председателем БРИКС с 1 января 2024 года. В тот же день к организации официально присоединились Эфиопия, Египет, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Аргентина, получившая предложение в августе 2023 года, отказалась от присоединения к блоку после прихода к власти Хавьера Милея.

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