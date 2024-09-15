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Дания впервые заключила сделку с ВПК Украины на производство артустановок - 15.09.2024, ПРАЙМ
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Дания впервые заключила сделку с ВПК Украины на производство артустановок
Дания впервые заключила сделку с ВПК Украины на производство артустановок - 15.09.2024, ПРАЙМ
Дания впервые заключила сделку с ВПК Украины на производство артустановок
Дания впервые заключила соглашение с военно-промышленным комплексом Украины на выпуск артиллерийских установок "Богдана", 8 САУ уже передали украинским войскам. | 15.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-15T14:33+0300
2024-09-15T14:33+0300
вооружения
дания
украина
вооружение
поддержка украины
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МОСКВА, 15 сен – ПРАЙМ. Дания впервые заключила соглашение с военно-промышленным комплексом Украины на выпуск артиллерийских установок "Богдана", 8 САУ уже передали украинским войскам. Об этом сообщил в эфире телеканала "Рада" министр обороны Дании Троельс Лунд Поульсен. "Это была первая сделка, которую мы заключили. В июле мы подали заказ (украинским производителям – ред.) на производство 18 артиллерийских систем "Богдана", а в эти выходные их уже передали украинским вооруженным силам", — сказал он. По словам Поульсена, закупать оружие на Украине и проводить его техническую-материальную поддержку гораздо проще, так как для этого необходимо значительно меньше средств. Россия направляла странам НАТО ноту, связанную с поставками вооружений Украине. Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что страны НАТО "играют с огнем", помогая Украине оружием. Таким образом блок и США, по мнению Лаврова, принимают непосредственное участие в конфликте, что не способствует его разрешению.Во внешнеполитическом ведомстве России отмечали, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
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дания, украина, вооружение, поддержка украины
Вооружения, ДАНИЯ, УКРАИНА, вооружение, поддержка Украины
14:33 15.09.2024
 
Дания впервые заключила сделку с ВПК Украины на производство артустановок

Поульсен: Дания заключила сделку с украинским ВПК на производство артустановок

© fotolia.com / uhotti!Флаг Дании
!Флаг Дании - ПРАЙМ, 1920, 15.09.2024
© fotolia.com / uhotti
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МОСКВА, 15 сен – ПРАЙМ. Дания впервые заключила соглашение с военно-промышленным комплексом Украины на выпуск артиллерийских установок "Богдана", 8 САУ уже передали украинским войскам. Об этом сообщил в эфире телеканала "Рада" министр обороны Дании Троельс Лунд Поульсен.
"Это была первая сделка, которую мы заключили. В июле мы подали заказ (украинским производителям – ред.) на производство 18 артиллерийских систем "Богдана", а в эти выходные их уже передали украинским вооруженным силам", — сказал он.
По словам Поульсена, закупать оружие на Украине и проводить его техническую-материальную поддержку гораздо проще, так как для этого необходимо значительно меньше средств.
Россия направляла странам НАТО ноту, связанную с поставками вооружений Украине. Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что страны НАТО "играют с огнем", помогая Украине оружием. Таким образом блок и США, по мнению Лаврова, принимают непосредственное участие в конфликте, что не способствует его разрешению.
Во внешнеполитическом ведомстве России отмечали, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
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ВооруженияДАНИЯУКРАИНАвооружениеподдержка Украины
 
 
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