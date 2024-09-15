https://1prime.ru/20240915/daniya-851577396.html

Дания впервые заключила сделку с ВПК Украины на производство артустановок

Дания впервые заключила сделку с ВПК Украины на производство артустановок - 15.09.2024, ПРАЙМ

Дания впервые заключила сделку с ВПК Украины на производство артустановок

Дания впервые заключила соглашение с военно-промышленным комплексом Украины на выпуск артиллерийских установок "Богдана", 8 САУ уже передали украинским войскам. | 15.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-15T14:33+0300

2024-09-15T14:33+0300

2024-09-15T14:33+0300

вооружения

дания

украина

вооружение

поддержка украины

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МОСКВА, 15 сен – ПРАЙМ. Дания впервые заключила соглашение с военно-промышленным комплексом Украины на выпуск артиллерийских установок "Богдана", 8 САУ уже передали украинским войскам. Об этом сообщил в эфире телеканала "Рада" министр обороны Дании Троельс Лунд Поульсен. "Это была первая сделка, которую мы заключили. В июле мы подали заказ (украинским производителям – ред.) на производство 18 артиллерийских систем "Богдана", а в эти выходные их уже передали украинским вооруженным силам", — сказал он. По словам Поульсена, закупать оружие на Украине и проводить его техническую-материальную поддержку гораздо проще, так как для этого необходимо значительно меньше средств. Россия направляла странам НАТО ноту, связанную с поставками вооружений Украине. Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что страны НАТО "играют с огнем", помогая Украине оружием. Таким образом блок и США, по мнению Лаврова, принимают непосредственное участие в конфликте, что не способствует его разрешению.Во внешнеполитическом ведомстве России отмечали, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

https://1prime.ru/20240915/voyna-851574820.html

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дания, украина, вооружение, поддержка украины