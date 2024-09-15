https://1prime.ru/20240915/dannye-851574036.html
Эксперт объяснила, чем опасен сбор генетических данных пациентов
Эксперт объяснила, чем опасен сбор генетических данных пациентов - 15.09.2024, ПРАЙМ
Эксперт объяснила, чем опасен сбор генетических данных пациентов
Развитие медицинских биотехнологий может привести к определенным рискам. Часть из них связаны с безопасностью данных, объяснила эксперт НТИ, биотехнолог Альбина | 15.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-15T08:37+0300
2024-09-15T08:37+0300
2024-09-15T08:37+0300
генетика
исследование
медицина
https://cdnn.1prime.ru/img/83275/00/832750053_0:166:3053:1883_1920x0_80_0_0_7a7ff68be7cb825b74ca259d1205f04f.jpg
МОСКВА, 15 сен - ПРАЙМ. Развитие медицинских биотехнологий может привести к определенным рискам. Часть из них связаны с безопасностью данных, объяснила эксперт НТИ, биотехнолог Альбина Макаева в беседе с новостным агентством РИА Новости. "Развитие медицинских биотехнологий несет в себе ряд рисков. Их нельзя нивелировать, но в процессе расширения использования таких инновационных решений, методом проб и отсечения неверных выборов, мы сможем прийти к понятному новому биотехнологичному миру, в котором есть огромное количество плюсов", - рассказала Макаева, уточнив, что сбор данных напрямую угрожает их конфиденциальности, а также увеличивают вероятность их неправомерного использования третьими лицами. Эксперт полагает, что при проведении такой процедуры возникают риски, касающиеся безопасности пациента, а также ряда этических вопросов. Например, предположила Макаева, генные терапии могут вызвать иммунные реакции, неожиданные мутации или другие непрогнозируемые осложнения. Вопрос редактирования генома или клонирования вызывает дискуссии относительно прав человека и потенциальных злоупотреблений. "Наличие биокибернетических систем в человеке, например утраченная в боевых действиях конечность, замененная биопротезом, будет приводить к нарушению баланса возможностей и вероятному превосходству человека с кибербиологической составляющей над человеком без нее", – добавила эксперт.Она также подчеркнула, что в вопросе применения биотехнологий необходимо соблюдать баланс регулирования этой сферы: недостаточный контроль за новыми технологиями может привести к их неправильному использованию или распространению небезопасных продуктов, а избыточное регулирование или ограничение приведет к технологическому отставанию.
https://1prime.ru/20240915/otdykh-851573270.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83275/00/832750053_161:0:2892:2048_1920x0_80_0_0_22121b6dc2cf6e282dd0e1006c63d848.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
генетика, исследование, медицина
генетика, исследование, медицина
Эксперт объяснила, чем опасен сбор генетических данных пациентов
Макаева: сбор генетических данных может угрожать конфиденциальности пациентов
МОСКВА, 15 сен - ПРАЙМ. Развитие медицинских биотехнологий может привести к определенным рискам. Часть из них связаны с безопасностью данных, объяснила эксперт НТИ, биотехнолог Альбина Макаева в беседе с новостным агентством РИА Новости.
"Развитие медицинских биотехнологий несет в себе ряд рисков. Их нельзя нивелировать, но в процессе расширения использования таких инновационных решений, методом проб и отсечения неверных выборов, мы сможем прийти к понятному новому биотехнологичному миру, в котором есть огромное количество плюсов", - рассказала Макаева, уточнив, что сбор данных напрямую угрожает их конфиденциальности, а также увеличивают вероятность их неправомерного использования третьими лицами.
Эксперт полагает, что при проведении такой процедуры возникают риски, касающиеся безопасности пациента, а также ряда этических вопросов. Например, предположила Макаева, генные терапии могут вызвать иммунные реакции, неожиданные мутации или другие непрогнозируемые осложнения. Вопрос редактирования генома или клонирования вызывает дискуссии относительно прав человека и потенциальных злоупотреблений.
"Наличие биокибернетических систем в человеке, например утраченная в боевых действиях конечность, замененная биопротезом, будет приводить к нарушению баланса возможностей и вероятному превосходству человека с кибербиологической составляющей над человеком без нее", – добавила эксперт.
Эксперты выяснили, какой пол чаще позволяет себе перерывы и отдых на работе
Она также подчеркнула, что в вопросе применения биотехнологий необходимо соблюдать баланс регулирования этой сферы: недостаточный контроль за новыми технологиями может привести к их неправильному использованию или распространению небезопасных продуктов, а избыточное регулирование или ограничение приведет к технологическому отставанию.