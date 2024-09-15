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Эксперт объяснила, чем опасен сбор генетических данных пациентов

Эксперт объяснила, чем опасен сбор генетических данных пациентов - 15.09.2024, ПРАЙМ

Эксперт объяснила, чем опасен сбор генетических данных пациентов

Развитие медицинских биотехнологий может привести к определенным рискам. Часть из них связаны с безопасностью данных, объяснила эксперт НТИ, биотехнолог Альбина | 15.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-15T08:37+0300

2024-09-15T08:37+0300

2024-09-15T08:37+0300

генетика

исследование

медицина

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МОСКВА, 15 сен - ПРАЙМ. Развитие медицинских биотехнологий может привести к определенным рискам. Часть из них связаны с безопасностью данных, объяснила эксперт НТИ, биотехнолог Альбина Макаева в беседе с новостным агентством РИА Новости. "Развитие медицинских биотехнологий несет в себе ряд рисков. Их нельзя нивелировать, но в процессе расширения использования таких инновационных решений, методом проб и отсечения неверных выборов, мы сможем прийти к понятному новому биотехнологичному миру, в котором есть огромное количество плюсов", - рассказала Макаева, уточнив, что сбор данных напрямую угрожает их конфиденциальности, а также увеличивают вероятность их неправомерного использования третьими лицами. Эксперт полагает, что при проведении такой процедуры возникают риски, касающиеся безопасности пациента, а также ряда этических вопросов. Например, предположила Макаева, генные терапии могут вызвать иммунные реакции, неожиданные мутации или другие непрогнозируемые осложнения. Вопрос редактирования генома или клонирования вызывает дискуссии относительно прав человека и потенциальных злоупотреблений. "Наличие биокибернетических систем в человеке, например утраченная в боевых действиях конечность, замененная биопротезом, будет приводить к нарушению баланса возможностей и вероятному превосходству человека с кибербиологической составляющей над человеком без нее", – добавила эксперт.Она также подчеркнула, что в вопросе применения биотехнологий необходимо соблюдать баланс регулирования этой сферы: недостаточный контроль за новыми технологиями может привести к их неправильному использованию или распространению небезопасных продуктов, а избыточное регулирование или ограничение приведет к технологическому отставанию.

https://1prime.ru/20240915/otdykh-851573270.html

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генетика, исследование, медицина