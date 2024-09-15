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На Украине подсчитали убытки после загрязнения реки Десна
На Украине подсчитали убытки после загрязнения реки Десна - 15.09.2024, ПРАЙМ
На Украине подсчитали убытки после загрязнения реки Десна
Украины понесла убытки на сумму десять миллионов долларов после загрязнения реки Десна. Об этом сообщил в воскресенье в эфире телеканала "Рада" заместитель... | 15.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-15T17:41+0300
2024-09-15T17:41+0300
2024-09-15T17:42+0300
украина
экология
загрязнение
река
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МОСКВА, 15 сен - ПРАЙМ. Украины понесла убытки на сумму десять миллионов долларов после загрязнения реки Десна. Об этом сообщил в воскресенье в эфире телеканала "Рада" заместитель Государственного агентства водных ресурсов страны Игорь Гопчак. По его словам, загрязнение дошло до 336 километра от впадения реки Десна и уже попало в Киевскую область, при этом основная концентрация остается в Черниговской области."Предварительно (убытки экологии Украины — ред.) составили 415 миллионов гривен (10 миллионов долларов), это по последним подсчетам госэкоинспекции", — заявил Гопчак . Ранее украинский телеканал ТСН сообщал, что результаты лабораторных исследований, отобранных из реки Десна от устья реки Сейм до Чернигова, свидетельствуют о повышенном содержании азота, железа, марганца а также дефицит кислорода. Отклонение от нормы наблюдается в Десне в пределах населенного пункта Боромики вблизи Чернигова, содержимое аммония там превышает норму в 2,78 раза, содержание растворенного в воде кислорода в 15 раз ниже нормы. По данным "Укргидрометцентра", загрязненная вода может достичь Киева уже 10 сентября.
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УКРАИНА, экология, загрязнение, река
На Украине подсчитали убытки после загрязнения реки Десна
Гопчак: Украина понесла убытки в 10 млн долларов после загрязнения реки Десна
МОСКВА, 15 сен - ПРАЙМ. Украины понесла убытки на сумму десять миллионов долларов после загрязнения реки Десна. Об этом сообщил в воскресенье в эфире телеканала "Рада" заместитель Государственного агентства водных ресурсов страны Игорь Гопчак.
По его словам, загрязнение дошло до 336 километра от впадения реки Десна и уже попало в Киевскую область, при этом основная концентрация остается в Черниговской области.
"Предварительно (убытки экологии Украины — ред.) составили 415 миллионов гривен (10 миллионов долларов), это по последним подсчетам госэкоинспекции", — заявил Гопчак .
Ранее украинский телеканал ТСН сообщал, что результаты лабораторных исследований, отобранных из реки Десна от устья реки Сейм до Чернигова, свидетельствуют о повышенном содержании азота, железа, марганца а также дефицит кислорода. Отклонение от нормы наблюдается в Десне в пределах населенного пункта Боромики вблизи Чернигова, содержимое аммония там превышает норму в 2,78 раза, содержание растворенного в воде кислорода в 15 раз ниже нормы. По данным "Укргидрометцентра", загрязненная вода может достичь Киева уже 10 сентября.
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