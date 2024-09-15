https://1prime.ru/20240915/desna-851580195.html

На Украине подсчитали убытки после загрязнения реки Десна

На Украине подсчитали убытки после загрязнения реки Десна - 15.09.2024, ПРАЙМ

На Украине подсчитали убытки после загрязнения реки Десна

Украины понесла убытки на сумму десять миллионов долларов после загрязнения реки Десна. Об этом сообщил в воскресенье в эфире телеканала "Рада" заместитель... | 15.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-15T17:41+0300

2024-09-15T17:41+0300

2024-09-15T17:42+0300

украина

экология

загрязнение

река

https://cdnn.1prime.ru/img/84219/26/842192641_0:126:2400:1476_1920x0_80_0_0_2e8ab0a4b36d90dcdb1863ac4578a423.jpg

МОСКВА, 15 сен - ПРАЙМ. Украины понесла убытки на сумму десять миллионов долларов после загрязнения реки Десна. Об этом сообщил в воскресенье в эфире телеканала "Рада" заместитель Государственного агентства водных ресурсов страны Игорь Гопчак. По его словам, загрязнение дошло до 336 километра от впадения реки Десна и уже попало в Киевскую область, при этом основная концентрация остается в Черниговской области."Предварительно (убытки экологии Украины — ред.) составили 415 миллионов гривен (10 миллионов долларов), это по последним подсчетам госэкоинспекции", — заявил Гопчак . Ранее украинский телеканал ТСН сообщал, что результаты лабораторных исследований, отобранных из реки Десна от устья реки Сейм до Чернигова, свидетельствуют о повышенном содержании азота, железа, марганца а также дефицит кислорода. Отклонение от нормы наблюдается в Десне в пределах населенного пункта Боромики вблизи Чернигова, содержимое аммония там превышает норму в 2,78 раза, содержание растворенного в воде кислорода в 15 раз ниже нормы. По данным "Укргидрометцентра", загрязненная вода может достичь Киева уже 10 сентября.

https://1prime.ru/20240915/elektroenergiya-851575453.html

украина

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

украина, экология, загрязнение, река