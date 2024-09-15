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Стали известны подробности ДТП в Египте с российскими туристами - 15.09.2024, ПРАЙМ
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Стали известны подробности ДТП в Египте с российскими туристами
Стали известны подробности ДТП в Египте с российскими туристами - 15.09.2024, ПРАЙМ
Стали известны подробности ДТП в Египте с российскими туристами
Автобус с российскими туристами перевернулся в провинции Суэц в Египте. Об этом сообщает местное издание Cairo24. | 15.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-15T10:59+0300
2024-09-15T10:59+0300
происшествия
египет
туристы
российские туристы
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КАИР, 15 сен - ПРАЙМ. Автобус с российскими туристами перевернулся в провинции Суэц в Египте. Об этом сообщает местное издание Cairo24.По информации источника, во время ДТП в автобусе находился 21 турист из России. Предварительно, причиной аварии стала проблема с рулевым колесом. Все пострадавшие были госпитализированы или получили медицинскую помощь на месте происшествия."Посольство держит на контроле ситуацию с попавшими в ДТП в Египте российскими туристами и продолжает выяснять обстоятельства произошедшего", - рассказали в представительстве России в Египте, добавив, что на место аварии направлен сотрудник консульства.Также сообщается, что туристы могли пробрести тур "на улице", а не у проверенного экскурсовода. Такие туры не гарантируют безопасность и высокое качество оказываемых услуг.
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египет, туристы, российские туристы, дтп
Происшествия, ЕГИПЕТ, туристы, российские туристы, ДТП
10:59 15.09.2024
 
Стали известны подробности ДТП в Египте с российскими туристами

Все пострадавшие в ДТП в Египте россияне получили медпомощь

© Фото : Unsplash/Simon BergerЕгипет
Египет - ПРАЙМ, 1920, 15.09.2024
© Фото : Unsplash/Simon Berger
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КАИР, 15 сен - ПРАЙМ. Автобус с российскими туристами перевернулся в провинции Суэц в Египте. Об этом сообщает местное издание Cairo24.
По информации источника, во время ДТП в автобусе находился 21 турист из России. Предварительно, причиной аварии стала проблема с рулевым колесом. Все пострадавшие были госпитализированы или получили медицинскую помощь на месте происшествия.
"Посольство держит на контроле ситуацию с попавшими в ДТП в Египте российскими туристами и продолжает выяснять обстоятельства произошедшего", - рассказали в представительстве России в Египте, добавив, что на место аварии направлен сотрудник консульства.
Также сообщается, что туристы могли пробрести тур "на улице", а не у проверенного экскурсовода. Такие туры не гарантируют безопасность и высокое качество оказываемых услуг.
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ПроисшествияЕГИПЕТтуристыроссийские туристыДТП
 
 
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