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Стали известны подробности ДТП в Египте с российскими туристами

Стали известны подробности ДТП в Египте с российскими туристами - 15.09.2024, ПРАЙМ

Стали известны подробности ДТП в Египте с российскими туристами

Автобус с российскими туристами перевернулся в провинции Суэц в Египте. Об этом сообщает местное издание Cairo24. | 15.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-15T10:59+0300

2024-09-15T10:59+0300

2024-09-15T10:59+0300

происшествия

египет

туристы

российские туристы

дтп

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КАИР, 15 сен - ПРАЙМ. Автобус с российскими туристами перевернулся в провинции Суэц в Египте. Об этом сообщает местное издание Cairo24.По информации источника, во время ДТП в автобусе находился 21 турист из России. Предварительно, причиной аварии стала проблема с рулевым колесом. Все пострадавшие были госпитализированы или получили медицинскую помощь на месте происшествия."Посольство держит на контроле ситуацию с попавшими в ДТП в Египте российскими туристами и продолжает выяснять обстоятельства произошедшего", - рассказали в представительстве России в Египте, добавив, что на место аварии направлен сотрудник консульства.Также сообщается, что туристы могли пробрести тур "на улице", а не у проверенного экскурсовода. Такие туры не гарантируют безопасность и высокое качество оказываемых услуг.

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египет

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египет, туристы, российские туристы, дтп