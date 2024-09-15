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Количество ДТП с каршерингом в Москве за восемь месяцев уменьшилось
Количество ДТП с каршерингом в Москве за восемь месяцев уменьшилось - 15.09.2024, ПРАЙМ
Количество ДТП с каршерингом в Москве за восемь месяцев уменьшилось
За восемь месяцев текущего года количество аварий и других дорожно-транспортных происшествий с участием каршеринга в Москве снизилось на 18%, рассказали в... | 15.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-15T14:44+0300
2024-09-15T14:44+0300
2024-09-15T14:44+0300
каршеринг
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МОСКВА, 15 сен - ПРАЙМ. За восемь месяцев текущего года количество аварий и других дорожно-транспортных происшествий с участием каршеринга в Москве снизилось на 18%, рассказали в дептрансе столицы. "(Заммэра Москвы по вопросам транспорта - ред.) Максим Ликсутов рассказал, что с начала года водители совершили на автомобилях аренды 35 миллионов поездок. Это на два миллиона больше, чем за аналогичный период прошлого года...", - добавили в ведомстве. Сообщение опубликовано в официальном Telegram-канале департамента.Специалисты также отметили, что всего москвичи могут арендовать 38 тысяч автомобилей в разных точках города. При этом средний срок службы автомобиля не превышает 1,5 лет.
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каршеринг, москва, дтп, аварии
каршеринг, МОСКВА, ДТП, аварии
Количество ДТП с каршерингом в Москве за восемь месяцев уменьшилось
За январь-август 2024 года количество ДТП с каршерингом в столице уменьшилось на 18%
МОСКВА, 15 сен - ПРАЙМ. За восемь месяцев текущего года количество аварий и других дорожно-транспортных происшествий с участием каршеринга в Москве снизилось на 18%, рассказали в дептрансе столицы.
"(Заммэра Москвы по вопросам транспорта - ред.) Максим Ликсутов рассказал, что с начала года водители совершили на автомобилях аренды 35 миллионов поездок. Это на два миллиона больше, чем за аналогичный период прошлого года...", - добавили в ведомстве. Сообщение опубликовано в официальном Telegram-канале департамента.
Специалисты также отметили, что всего москвичи могут арендовать 38 тысяч автомобилей в разных точках города. При этом средний срок службы автомобиля не превышает 1,5 лет.
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