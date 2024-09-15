https://1prime.ru/20240915/dtp-851577918.html

Количество ДТП с каршерингом в Москве за восемь месяцев уменьшилось

Количество ДТП с каршерингом в Москве за восемь месяцев уменьшилось - 15.09.2024, ПРАЙМ

Количество ДТП с каршерингом в Москве за восемь месяцев уменьшилось

За восемь месяцев текущего года количество аварий и других дорожно-транспортных происшествий с участием каршеринга в Москве снизилось на 18%, рассказали в... | 15.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-15T14:44+0300

2024-09-15T14:44+0300

2024-09-15T14:44+0300

каршеринг

москва

дтп

аварии

https://cdnn.1prime.ru/img/82957/63/829576368_0:299:3072:2027_1920x0_80_0_0_3a3776c93262b0a87edfc613e6afa2c6.jpg

МОСКВА, 15 сен - ПРАЙМ. За восемь месяцев текущего года количество аварий и других дорожно-транспортных происшествий с участием каршеринга в Москве снизилось на 18%, рассказали в дептрансе столицы. "(Заммэра Москвы по вопросам транспорта - ред.) Максим Ликсутов рассказал, что с начала года водители совершили на автомобилях аренды 35 миллионов поездок. Это на два миллиона больше, чем за аналогичный период прошлого года...", - добавили в ведомстве. Сообщение опубликовано в официальном Telegram-канале департамента.Специалисты также отметили, что всего москвичи могут арендовать 38 тысяч автомобилей в разных точках города. При этом средний срок службы автомобиля не превышает 1,5 лет.

https://1prime.ru/20240915/avtomobil-851577255.html

москва

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

каршеринг, москва, дтп, аварии